Mușchii țin creierul tânăr: studiul american care leagă masa musculară de îmbătrânirea cerebrală

Pe măsură ce îmbătrânești, pierzi treptat masa musculară și acumulezi grăsime viscerală, un tip de grăsime aflată în interiorul corpului, care înconjoară inima, rinichii și alte organe. Acum, oamenii de știință spun că raportul dintre grăsimea viscerală și masa musculară poate dezvălui indicii despre sănătatea creierului tău.

Persoanele cu o masă musculară mai mare și un raport grăsime viscerală-mușchi mai mic tind să aibă creiere mai tinere, potrivit unui studiu prezentat la reuniunea anuală a Societății Radiologice din America de Nord și publicat de NBC News.

„Știm că vârsta unei persoane, în ceea ce privește aspectul său, s-ar putea să nu corespundă cu vârsta sa cronologică”, a declarat autorul principal al studiului, Dr. Cyrus Raji. „Se pare că nici vârsta organelor sale s-ar putea să nu corespundă cu vârsta sa cronologică.”

Unul dintre motivele pentru care descoperirile sunt atât de importante este acela că vârsta cronologică – și, prin urmare, un creier îmbătrânit – este „de departe” principalul factor de risc pentru dezvoltarea bolii Alzheimer și a altor forme de demență, a declarat Raji, profesor asociat de radiologie și neurologie la Institutul de Radiologie Mallinckrodt din cadrul Facultății de Medicină a Universității Washington din St. Louis.

„Riscul de boală traversează mai multe sisteme de organe”, a spus Raji. „Boala nu respectă doar limitele anatomice ale unui singur sistem de organe.”

Cercetări anterioare, inclusiv cele ale lui Raji , au studiat relația dintre grăsimea viscerală și rezultatele asupra sănătății, cum ar fi pierderea volumului cerebral , afectarea cognitivă și modificările structurale ale creierului.

Studiul a implicat 1.164 de persoane sănătoase, a căror vârstă cronologică medie a fost de 55,17 ani. Aproximativ 52% au fost femei, iar 39% nu au fost de culoare albă. Toți au fost supuși unui RMN al întregului corp care a examinat creierul, țesutul adipos și muscular.

Pentru a determina vârsta creierului participanților, Raji și colegii săi au folosit un algoritm care fusese antrenat pe scanările RMN a 5.500 de adulți sănătoși cu vârste cuprinse între 18 și 89 de ani. Vârsta medie a creierului participanților la studiu a fost de 56,04 ani – mai mare decât vârsta lor cronologică medie. Cercetătorii au numit această diferență „diferența de vârstă a creierului”.

Diferența medie de vârstă a creierului a fost de 0,69 ani, ceea ce înseamnă că creierul participanților arăta puțin mai bătrân decât ar fi trebuit. Cu toate acestea, această valoare nu a fost semnificativă statistic.

Așa cum o masă musculară mai mare și un raport grăsime viscerală-mușchi mai mic au corespuns unei vârste cerebrale mai tinere, o masă musculară mai mică și un raport grăsime viscerală-mușchi mai mare au corespuns unei vârste cerebrale mai înaintate.

Această legătură dintre grăsimea corporală și vârsta creierului a fost valabilă doar pentru grăsimea viscerală, cunoscută și sub denumirea de grăsime ascunsă, grăsime activă sau grăsime abdominală profundă . Studiul a descoperit că grăsimea subcutanată, stratul de grăsime aflat chiar sub suprafața pielii, nu a fost asociată cu vârsta creierului.

„Grăsimea viscerală, care este cea mai teribilă grăsime, [este] legată de o rată mai mare de diabet, rezistență la insulină, stări prediabetice, colesterol ridicat ”, a spus Raji. „Acest lucru duce la o stare inflamatorie mai accentuată în organism, care, în timp, afectează creierul. Acesta este principalul mecanism prin care credem că obezitatea poate afecta riscul de boală Alzheimer.”

Dezvăluiri despre compoziția corporală

Dintr-o perspectivă clinică, rezultatele studiului sunt la nivelul așteptărilor Dr. Zhenqi Liu, profesorul de diabet James M. Moss la Facultatea de Medicină a Universității din Virginia.

„Când oamenii sunt foarte tineri și sănătoși, tind să aibă mai multă masă musculară și o vârstă cerebrală mai tânără”, a spus Liu, care nu a fost implicat în cercetare.

Adulții în vârstă , pe de altă parte, în special cei care trăiesc cu boli cronice precum diabetul sau obezitatea , au de obicei o masă musculară mai mică, a adăugat Liu. „Nu aș fi surprins dacă volumul creierului lor ar fi scăzut.” Chiar și așa, studiul întărește faptul că sănătatea musculară este vitală pentru sănătatea generală, a spus Liu.

Limitările indicelui de masă corporală, sau IMC , ca măsură a sănătății sunt, de asemenea, evidențiate în această cercetare, a spus Liu. IMC este o metrică standardizată a grăsimii corporale, veche de aproape 200 de ani, calculată pe baza înălțimii și greutății. Dar a căzut din popularitate în ultimii ani, în special pentru că nu ia în considerare modul în care grăsimea – nici viscerală, nici subcutanată – este distribuită în tot corpul.

Un IMC de 30 sau mai mare se încadrează în categoria obezității. Pentru Raji, cea mai recentă lucrare a sa demonstrează cum un IMC scăzut ar putea masca o sănătate precară a creierului.

„Dacă ai mai multă grăsime viscerală și mai puțină masă musculară, poți avea un creier cu aspect mai îmbătrânit”, a spus Raji. „Acest lucru are sens în ceea ce privește faptul că Alzheimer este un factor de risc important – indiferent de ceea ce ar arăta IMC-ul.”

Liu favorizează alte două abordări pentru evaluarea compoziției corporale. Prima este circumferința taliei. Măsurătorile care depășesc 89 cm pentru femei sau 101 cm pentru bărbați cresc riscul de boli de inimă și diabet de tip 2, potrivit Institutului Național al Inimii, Plămânilor și Sângelui. A doua metrică este raportul talie-șold, care implică împărțirea circumferinței taliei la circumferința șoldurilor. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, acest raport nu ar trebui să depășească 0,85 pentru femei sau 0,9 pentru bărbați.

Totuși, nu vă puteți măsura cu exactitate propria grăsime viscerală decât dacă medicul vă recomandă un RMN, care poate evalua cantitatea de grăsime de sub piele și din jurul organelor. O scanare completă a corpului poate costa până la 5.000 de dolari.

Vestea bună este că există pași pe care îi poți face pentru a-ți crește masa musculară și a reduce grăsimea viscerală fără a cheltui niciun ban.

Cum să construiești mușchi și să arzi grăsimea viscerală

„Dacă a trecut mult timp de când ai mai atins o ganteră sau de când ai făcut o plimbare lungă , nu te teme”, a spus Siddhartha Angadi, coleg de-al lui Liu și profesor asociat de kinesiologie la Școala de Educație și Dezvoltare Umană a UVA.

„ Oricine poate face mișcare — indiferent de vârstă”, a spus Angadi, care nu a fost implicat în cercetare. „Există date excelente pe parcursul vieții, pe întreaga durată a stării de sănătate, în cazul mai multor boli, care arată că exercițiile fizice sunt incredibil de sigure.”

Angadi recomandă respectarea ghidurilor de activitate fizică ale Colegiului American de Medicină Sportivă . Cel puțin de două ori pe săptămână, adulții sănătoși cu vârsta de 65 de ani și mai mici sunt încurajați să facă activități de întărire a mușchilor care lucrează toate grupele musculare majore.

„Fă 10 până la 15 exerciții diferite”, a spus Angadi. „Vrei să faci una până la trei serii; în fiecare serie, trebuie să ai opt până la 12 repetări. Folosește aparate dacă nu ești familiarizat cu antrenamentul de rezistență, care este o modalitate elegantă de a spune haltere.”

Exercițiile aerobice sunt deosebit de eficiente în combaterea grăsimii viscerale, a spus Angadi. Recomandările sugerează 150 de minute de activitate aerobă moderat intensă în fiecare săptămână. „Nu există nimic care să poată inversa îmbătrânirea creierului”, a spus Angadi. „Poți doar să încetinești ritmul acesteia.”

Glenn Gaesser, profesor de fiziologie a exercițiului fizic la Colegiul de Soluții de Sănătate al Universității de Stat din Arizona, a declarat că pașii mici pot ajuta la construirea masei musculare și la arderea grăsimii viscerale.

„Mulți oameni cred că este nevoie de mult pentru a produce un fel de beneficiu pentru sănătate în urma exercițiilor fizice, iar acest lucru nu este neapărat adevărat”, a spus Gaesser, care nu a făcut parte din studiu. „Cel mai mare randament al investiției este reprezentat de primele câteva minute de exercițiu.”

De exemplu, dacă te străduiești să faci cele 150 de minute recomandate de aerobic pe săptămână, corpul tău va beneficia cel mai mult în primele 30 de minute, a spus Gaesser.

„La fel și cu antrenamentul de rezistență”, a spus Gaesser. „Mulți oameni s-ar putea să nu își dorească un abonament la sală, s-ar putea să nu vrea să meargă să ridice greutăți, dar poți face antrenament de rezistență chiar și cu greutatea propriului corp.”

Deși cercetările lui Raji nu concluzionează că o masă musculară mai mare și un raport mai mic dintre grăsimea viscerală și mușchi garantează o sănătate mai bună a creierului, acestea evidențiază relația dintre creier și sistemul musculo-scheletic, a spus Gaesser. Când faci exerciții fizice, mușchii eliberează semnale chimice despre care se crede că influențează pozitiv creierul și alte țesuturi.

„De aceea, persoanele care fac exerciții fizice în mod regulat tind să aibă un risc mai mic de declin cognitiv, demență, Alzheimer și altele asemenea”, a spus Gaesser. „Dacă vrei un creier sănătos, trebuie să ai mușchi sănătoși.”

Gaesser a adăugat: „Nu este surprinzător faptul că cel mai bun predictor al faptului dacă îți vei petrece sau nu ultimii ani de viață într-un azil de bătrâni sau într-un centru de îngrijire asistată este condiția fizică.”

Antrenamentul de forță este esențial pentru o pierdere în greutate sănătoasă

În octombrie, Michael Snyder a împlinit 70 de ani, o vârstă la care masa musculară și forța sunt în mod natural în declin. De asemenea, ia un medicament GLP-1 pentru diabet.

„Pe măsură ce utilizarea GLP-1 a crescut în ultimii ani, la fel a crescut și conștientizarea scăderii masei musculare care poate însoți o pierdere semnificativă în greutate”, a declarat Snyder, profesor de genetică Stanford W. Ascherman la Facultatea de Medicină a Universității Stanford, care nu a făcut parte din studiu.

„Dacă iei [GLP-1], ar trebui să faci antrenament de forță”, a spus Snyder. „Ridic greutăți în fiecare zi.”

Dr. David D’Alessio, șeful diviziei de endocrinologie, metabolism și nutriție de la Facultatea de Medicină a Universității Duke, a subliniat că pierderea masei musculare nu este un fenomen specific persoanelor care iau GLP-1.

„Dacă slăbești prin restricționarea caloriilor — adică, urmând o dietă — sau dacă slăbești prin chirurgie bariatrică sau dacă slăbești luând Ozempic, vei pierde o parte din masa grasă și o parte din masa slabă”, a spus D’Alessio, care nu a fost implicat în studiu. „Va fi aproximativ 30% masă slabă, 70% grăsime. Aproximativ jumătate din masa slabă, conform acestor măsurători, este reprezentată de mușchi.”

Chiar și pentru persoanele care nu încearcă să slăbească, mușchii puternici sunt necesari pentru o viață lungă și sănătoasă, a spus Snyder.

„Există un interes imens pentru longevitate în zilele noastre”, a spus Snyder. „Toată lumea vrea să trăiască veșnic, iar pentru a face asta, va trebui să-ți menții masa corporală la un nivel ridicat.”

