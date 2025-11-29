Prima pagină » Actualitate » Surpriza de pe piața auto second-hand. Motivul pentru care mașinile „bătrâne” devin preferatele dealerilor

Surpriza de pe piața auto second-hand. Motivul pentru care mașinile „bătrâne” devin preferatele dealerilor

29 nov. 2025, 09:35, Actualitate
Surpriza de pe piața auto second-hand. Motivul pentru care mașinile „bătrâne” devin preferatele dealerilor
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Dealerii second-hand preferă vehiculele care au parcurs mai mult de 150.000 km. Strategia acestora se bazează pe verificări amănunțite ale istoricului și pe reducerea riscurilor, demonstrând că vechimea mașinii nu spune totul, indică o cercetare efectuată de carVertical, potrivit Ziarul de Iași.

Potrivit studiului realizat în 2025 de carVertical, între iunie și august, un procent de 31,3% dintre dealerii auto se concentrează pe vehicule cu peste 150.000 km, o tendință surprinzătoare, raportată la alte țări, unde preferința este pentru kilometraj redus, sub 100.000 km. Dar, această alegere nu este întâmplătoare. Dealerii folosesc rapoarte de istoric auto ca să verifice daunele anterioare, kilometrajul și eventualele modificări.

În țara noastră, jumătate dintre dealerii care importă vehicule verifică istoricul fiecărei mașini, iar în segmentul premium, 80% dintre dealeri verifică fiecare vehicul, ceea ce reduce riscurile financiare și crește standardele de transparență.

Mașinile aduse din străinătate au 1,5 ori mai multe șanse aibă kilometraj falsificat decât cele locale, iar documentația incompletă poate să ascundă accidente, daune sau reparații neconforme. Chiar și așa, verificările amănunțite le permit dealerilor gestioneze aceste riscuri și ofere clienților vehicule într-o stare verificată.

Citește mai departe pe Ziarul de Iași!

Autorul recomandă:

Daniel Băluță: Existența unei mașini presupune și niște COSTURI pentru parcare

Recomandarea video

Mediafax
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
Digi24
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
Cancan.ro
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în toaletă, pe ascuns"
Mediafax
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea la o mănăstire doar dacă nu intră pe rețelele de socializare
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
Cancan.ro
Gestul SFÂȘIETOR făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Mister vechi de un secol al razelor cosmice, aproape de a fi rezolvat
ANALIZA de 10 Polonia nu bate pasul pe loc și a încheiat un contract de 500 milioane dolari cu SUA. Rachetele AIM-120D-3 AMRAAM vor înarma avioanele de vânătoare F-35A, dar polonezii plusează și vor să cumpere elicoptere de atac AH-64 Apache. „Cei mai apropiați parteneri militari ai Washingtonului în Europa, alături de Finlanda și Germania”
10:00
Polonia nu bate pasul pe loc și a încheiat un contract de 500 milioane dolari cu SUA. Rachetele AIM-120D-3 AMRAAM vor înarma avioanele de vânătoare F-35A, dar polonezii plusează și vor să cumpere elicoptere de atac AH-64 Apache. „Cei mai apropiați parteneri militari ai Washingtonului în Europa, alături de Finlanda și Germania”
EXTERNE 🚨 Adolf Hitler câștigă alegerile pentru a cincea oară în Namibia
10:00
🚨 Adolf Hitler câștigă alegerile pentru a cincea oară în Namibia
EXTERNE Atac rusesc cu drone şi rachete asupra Kievului: Doi morți și cel puțin 15 răniți, inclusiv un copil
10:00
Atac rusesc cu drone şi rachete asupra Kievului: Doi morți și cel puțin 15 răniți, inclusiv un copil
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. Delegația ucraineană ajunge în Florida pentru negocieri cu ginerele lui Trump. Witkoff se întâlnește cu Putin săptămâna viitoare
08:46
🚨 Pace în Ucraina. Delegația ucraineană ajunge în Florida pentru negocieri cu ginerele lui Trump. Witkoff se întâlnește cu Putin săptămâna viitoare
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Nu înțeleg de ce îl cheamă pe Georgescu la control judiciar. Nu e CRIMINAL”
08:30
Gigi Nețoiu: „Nu înțeleg de ce îl cheamă pe Georgescu la control judiciar. Nu e CRIMINAL”

Cele mai noi