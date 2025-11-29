Surpriza de pe piața auto second-hand. Motivul pentru care mașinile „bătrâne” devin preferatele dealerilor

Dealerii second-hand preferă vehiculele care au parcurs mai mult de 150.000 km. Strategia acestora se bazează pe verificări amănunțite ale istoricului și pe reducerea riscurilor, demonstrând că vechimea mașinii nu spune totul, indică o cercetare efectuată de carVertical, potrivit Ziarul de Iași.

Potrivit studiului realizat în 2025 de carVertical, între iunie și august, un procent de 31,3% dintre dealerii auto se concentrează pe vehicule cu peste 150.000 km, o tendință surprinzătoare, raportată la alte țări, unde preferința este pentru kilometraj redus, sub 100.000 km. Dar, această alegere nu este întâmplătoare. Dealerii folosesc rapoarte de istoric auto ca să verifice daunele anterioare, kilometrajul și eventualele modificări.

În țara noastră, jumătate dintre dealerii care importă vehicule verifică istoricul fiecărei mașini, iar în segmentul premium, 80% dintre dealeri verifică fiecare vehicul, ceea ce reduce riscurile financiare și crește standardele de transparență.

Mașinile aduse din străinătate au 1,5 ori mai multe șanse să aibă kilometraj falsificat decât cele locale, iar documentația incompletă poate să ascundă accidente, daune sau reparații neconforme. Chiar și așa, verificările amănunțite le permit dealerilor să gestioneze aceste riscuri și să ofere clienților vehicule într-o stare verificată.

