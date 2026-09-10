Președintele Consiliului Județean Vaslui, social-democratul Ciprian Ionuț Trifan, este audiat joi, 10 septembrie, la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) din Iași. Întrebat de jurnaliști de ce se află în vizorul DNA, Trifan a răspuns că „a fost invitat, nu chemat”. Concret, este vorba de dosarul în care omul de afaceri vasluian Fănel Bogos este suspectat că ar fi încercat să-și folosească influența politică pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui. Bogos se află sub control judiciar încă din luna martie, după ce, mai înainte, a fost arestat preventiv.

În februarie 2025, șeful CJ Vaslui a fost convocat, ca om-cheie în județ, de fostul parlamentar Dan Marian la o întâlnire în care a fost planificată demiterea lui Mihai Ponea

Ciprian Ionuț Trifan ar fi fost convocat, în februarie 2025, de fostul parlamentar Dan Marian, ca factor decizional al județului Vaslui în demersurile de a obține schimbarea din funcție a lui Mihai Ponea, șeful DSVSA Vaslui, cel care controla compania Vanbet a lui Fănel Bogos, scrie Dezvăluirea.ro.

„Marian Dan-Mihai vizează influențarea lui BOCIU ALEXANDRU- NICOLAE, președintele Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui.

Astfel, în primă fază, la data 14.02.2025, MARIAN DAN-MIHAI a realizat o întâlnire cu factori de decizie din județul Vaslui, respectiv TRIFAN CIPRIAN- IONUȚ, președintele CJ Vaslui, ONOFREI DANIEL-GARINCHA, prefectul Județului Vaslui, și BARBU MIHAI, director general al TELECOMUNICAȚII CFR SA București si președintele PNL-filiala județeană Vaslui, persoană cu influentă în plan local, solicitându-le sprijinul pentru înlocuirea din funcție a lui PONEA MIHAI”, se arată în actele de urmărire penală.

„Singurul care s-a oferit să-l ajute pe Dan Marian în realizarea demersului a fost Mihai Barbu”

„Singurul care s-a oferit să-l sprijine în materializarea demersului a fost BARBU MIHAI. Prin urmare, la data de 20.02.2025, BARBU MIHAI l-a contactat pe BOCIU ALEXANDRU-NICOLAE și pe Oleleu Ioan, cu care au stabilit o întâlnire în București, pentru data de 24.02.2025, urmând a fi însoțit și de BOGOS FĂNEL.

Scopul acestei întâlniri a fost de a-l determina pe numitul BOCIU ALEXANDRU- NICOLAE și pe OLELEU IOAN, ca în exercitarea atribuțiilor de serviciu să-l demită pe PONEA MIHAI din funcția de director executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui și desemnarea la conducerea acestei instituții de la nivelul Jud. Vaslui a unei persoane care să accepte în mod ilegal dosarul de despăgubire a fermei de găini-ouă consum/ GOC din localitatea Muntenii de Jos, județul Vaslui reprezentată de BOGOS FĂNEL.

În urma discuțiilor purtate la data de 24.20.2025 la sediul ANSVSA de către Bogos Fănel cu BOCIU ALEXANDRU- NICOLAE și OLELEU IOAN, s-a stabilit că o echipă din cadrul ANSVSA se va deplasa, la cererea scrisă a lui Bogos Fănel, în jud. Vaslui unde va efectua un control asupra problemelor prezentate de fermier și se va încerca demiterea numitului Ponea Mihai din funcția de director executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui și desemnarea la conducerea acestei instituții a unei persoane care să promoveze interesele financiare ale numitului Bogos Fănel”, mai spun procurorii.

Pentru ce faptă este cercetat acum Fănel Bogos. Anchetatorii DNA au schimbat încadrarea juridică

Anchetatorii DNA au stabilit miercuri, 2 septembrie, schimbarea încadrării juridice din complicitate la fapta de corupție a fostului trezorier al PNL Mihai Barbu în instigare la aceeași faptă. Pe de altă parte, Fănel Bogos, prin toate demersurile și insistențele sale către Barbu, ar fi săvârșit fapta de instigare, și nu pe cea de complicitate. Astfel, în prezent, Fănel Bogos este cercetat pentru fapta de instigare la fapta prevăzută de articolul 13 din Legea 78/2000, legea DNA.

Articolul 13 din Legea nr. 78/2000 sancționează fapta persoanei cu funcție de conducere într-un partid politic, sindicat, fundație sau asociație fără scop lucrativ care își folosește influența sau autoritatea pentru obținerea de foloase necuvenite.

Fapta incriminată: Folosirea influenței ori a autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, formațiune politică, sindicat, asociație fără scop lucrativ sau fundație.

Scopul: Obținerea pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Sancțiunea: Pedeapsa cu închisoare este de la 1 la 5 ani.