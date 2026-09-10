Prețul gazelor explodează în România și ajunge la un nivel record pentru această perioadă. Singura excepție a fost 2022

Prețul gazelor naturale a urcat la începutul lunii septembrie, depășind pragul de 360 de lei/MWh și ajungând la unul dintre cele mai ridicate niveluri înregistrate vreodată în această perioadă a anului.

Singura excepție a fost 2022, anul în care a început războiul din Ucraina. În numai șapte luni, gazele au ajuns să coste de aproape 2,5 ori mai mult decât la sfârșitul lunii februarie.

Gazul cu livrare pentru data de 3 septembrie s-a tranzacționat la un preț mediu de 359,98 lei/MWh, notează Profit.ro. Comparativ, la sfârșitul lunii februarie, când România se afla încă în sezonul rece, prețul era de aproximativ 150 de lei/MWh. Diferența depășește astfel 200 de lei pentru fiecare MWh în numai câteva luni.

Prețurile au crescut cu 125%

Potrivit unei analize efectuate de operatorul de transport național, Transgaz, în perioada 27 februarie-7 septembrie, prețul gazelor pe Bursa Română de Mărfuri (BRM) s-au majorat cu 125%.

Evoluția este cu atât mai importantă cu cât majorarea s-a produs în perioada primăvară-vară, când presiunea exercitată de consumul pentru încălzire este mult mai redusă decât în sezonul rece.

Criza din Strâmtoarea Ormuz pune presiune pe piață

Una dintre explicațiile pentru scumpirea gazelor este situația geopolitică tensionată din Orientul Mijlociu și, în special, incertitudinea privind transporturile energetice prin Strâmtoarea Ormuz.

Piața urmărește cu atenție inclusiv transporturile de gaz natural lichefiat (GNL). O navă din Qatar ar fi traversat recent Strâmtoarea Ormuz pentru prima dată din luna iulie, în timp ce alte nave se repoziționează în regiune. Orice perturbare a transporturilor prin această zonă strategică poate pune presiune asupra piețelor internaționale de energie și, implicit, asupra prețurilor europene.

Un alt factor important rămâne nivelul redus al stocurilor. Depozitele europene de gaze sunt încărcate în proporție de aproximativ 67%, sub media ultimilor ani, de circa 83% pentru această perioadă. .