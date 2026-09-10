Administrația Bazinală de Apă Olt a confirmat un caz de poluare a râului Olt, în zona localității Câineni, județul Vâlcea. Potrivit controlului, sursa poluării este organizarea de șantier a Autostrăzii Sibiu-Pitești, secțiunea 2 Boița-Cornetu. În acest sens, reprezentanții de la Apele Române au aplicat o amendă de 40.000 de lei pentru poluarea de pe Valea Oltului.
Firma turcă MAPA Insaat Ve Ticaret Anonim Sirketi Ankara – Sucursala București, operatorul șantierului, a fost amendată cu 40.000 de lei. Sancțiunea a fost aplicată în urma poluării râului Olt, potrivit Administrației Bazinale de Apă Olt (ABA Olt).
Controlul a fost declanșat de o sesizare și a avut loc pe 1 septembrie, în extravilanul localității Greblești, comuna Câineni. Pe șantier există birouri, grupuri sanitare, un spațiu pentru masă și o stație de betoane. Stația este alimentată cu apă din două puțuri subterane, forate la 90 de metri adâncime.
Apele uzate menajere sunt epurate și apoi evacuate în râul Olt printr-o rețea de canalizare. Și apele provenite din spălarea utilajelor sunt preepurate într-un decantor, după care ajung tot în Olt. La momentul controlului, stația de betoane nu funcționa, iar muncitorii curățau canalul și decantorul. Inspectorii au constatat că decantorul era încă plin cu o cantitate mare de șlam. Potrivit verificărilor, instalația nu mai putea reține materiile în suspensie la capacitatea pentru care a fost proiectată.
„Șlamul rezultat din curățare este reintrodus în procesul de producere a betonului, iar la punctul de evacuare în Olt au fost observate depuneri specifice apelor tehnologice provenite din producția de beton”, a transmis Silviu Gheorghe Boțone, directorul Administrației Bazinale de Apă Olt, pentru Turnul Sfatului.
Analizele apei evacuate în Olt au indicat depășiri ale limitelor pentru trei indicatori: CCO-Cr, amoniu și agenți de suprafață anionici. Proba a fost analizată de laboratorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Sibiu. Firma avea un aviz de gospodărire a apelor emis în noiembrie 2025. Inspectorii au constatat încălcarea Legii apelor și au impus măsuri pentru remedierea problemelor. Potrivit ABA Olt, lucrările au început chiar în ziua controlului.
Sursă foto: capturi video Turnul Sfatului