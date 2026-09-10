Administrația Bazinală de Apă Olt a confirmat un caz de poluare a râului Olt, în zona localității Câineni, județul Vâlcea. Potrivit controlului, sursa poluării este organizarea de șantier a Autostrăzii Sibiu-Pitești, secțiunea 2 Boița-Cornetu. În acest sens, reprezentanții de la Apele Române au aplicat o amendă de 40.000 de lei pentru poluarea de pe Valea Oltului.

Firma turcă MAPA Insaat Ve Ticaret Anonim Sirketi Ankara – Sucursala București, operatorul șantierului, a fost amendată cu 40.000 de lei. Sancțiunea a fost aplicată în urma poluării râului Olt, potrivit Administrației Bazinale de Apă Olt (ABA Olt).

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Controlul a fost declanșat de o sesizare și a avut loc pe 1 septembrie, în extravilanul localității Greblești, comuna Câineni. Pe șantier există birouri, grupuri sanitare, un spațiu pentru masă și o stație de betoane. Stația este alimentată cu apă din două puțuri subterane, forate la 90 de metri adâncime.

Ape uzate menajere evacuate în râul Olt

Apele uzate menajere sunt epurate și apoi evacuate în râul Olt printr-o rețea de canalizare. Și apele provenite din spălarea utilajelor sunt preepurate într-un decantor, după care ajung tot în Olt. La momentul controlului, stația de betoane nu funcționa, iar muncitorii curățau canalul și decantorul. Inspectorii au constatat că decantorul era încă plin cu o cantitate mare de șlam. Potrivit verificărilor, instalația nu mai putea reține materiile în suspensie la capacitatea pentru care a fost proiectată.

„Șlamul rezultat din curățare este reintrodus în procesul de producere a betonului, iar la punctul de evacuare în Olt au fost observate depuneri specifice apelor tehnologice provenite din producția de beton”, a transmis Silviu Gheorghe Boțone, directorul Administrației Bazinale de Apă Olt, pentru Turnul Sfatului.

Analizele apei evacuate în Olt au indicat depășiri ale limitelor pentru trei indicatori: CCO-Cr, amoniu și agenți de suprafață anionici. Proba a fost analizată de laboratorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Sibiu. Firma avea un aviz de gospodărire a apelor emis în noiembrie 2025. Inspectorii au constatat încălcarea Legii apelor și au impus măsuri pentru remedierea problemelor. Potrivit ABA Olt, lucrările au început chiar în ziua controlului.

Sursă foto: capturi video Turnul Sfatului