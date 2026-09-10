Petrișor Peiu spune că Guvernul Bolojan a fost demis a doua oară, prin „moțiunea de cenzură a industriei naționale”. Liderul senatorilor AUR aduce în atenție problemele pe care le întâmpină Dacia, precum și importanța producătorului român de automobile pentru economia țării.

Petrișor Peiu critică guvernările din ultimii 5 ani și spune că problemele economiei pot fi observate chiar în industria auto. El invocă mesajul conducerii Dacia privind energia scumpă, întârzierile infrastructurii, schimbările legislative și lipsa unei strategii economice.

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„Adevărata măsură a rezultatelor catastrofale ale șirului de guvernări Ciucă-Ciolacu- Bolojan vine din economia reală, de la a doua cea mai mare firmă din țară.

Acum patru zile, guvernul a fost demis a doua oară, în urma celei mai puternice moțiuni de cenzură, cea a industriei naționale.

Conducerea Dacia indică public marile probleme cu care se confruntă, care sunt, de fapt, marile probleme ale întregii economii:

prețul uriaș al energiei, mai mult decât dublu decât în țările cu care suntem în competiție;

incapacitatea guvernului de a finaliza marile proiecte de infrastructură (autostrăzi și magistrale feroviare);

schimbarea legislației de pe o zi pe alta;

lipsa oricărei viziuni strategice: nimeni nu înțelege unde vrea guvernul să ducă țara.

Și dacă, până acum acest lucru era spus de analiști sau jurnalisti, de data aceasta mesajul vine de la a doua cea mai mare companie din țară”, scrie Peiu.

Peiu: „Starea țării a ajuns atât de îngrijorătoare încât a doua cea mai mare firmă din economie amenință cu sistarea investițiilor”

Liderul senatorilor AUR subliniază importanța Dacia pentru economia României. Compania a avut în 2025 o cifră de afaceri de 30 de miliarde de lei, iar de producția de la Mioveni depind aproape 100.000 de locuri de muncă. El avertizează că amenințarea privind reducerea investițiilor reprezintă un semnal grav pentru clasa politică.

„Pentru a înțelege cine se plânge de incapacitatea guvernului de a duce țara pe drumul dezvoltării, iată câteva cifre: în 2025, Dacia a avut o cifră de afaceri de 30 de miliarde de lei, aproximativ 1,5% din PIB

investițiile făcute în România în ultimii ani sunt de 4 miliarde de euro, 1% din PIB

de producția de la Mioveni depind aproape 100.000 locuri de muncă;

România mai are astăzi doar 16-17% ponderea industriei în PIB, dintre care 12% este doar industria auto! Starea țării a ajuns atât de îngrijorătoare încât a doua cea mai mare firmă din economie, motorul industriei naționale, amenință cu sistarea investițiilor! Este cel mai puternic mesaj pentru clasa politică care a adus economia aici: plecați acasă!”, a notat Petrișor Peiu pe Facebook.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto