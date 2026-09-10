Prima pagină » Actualitate » Petrișor Peiu spune că Guvernul Bolojan a fost demis a doua oară, prin „moțiunea de cenzură a industriei naționale”

Petrișor Peiu spune că Guvernul Bolojan a fost demis a doua oară, prin „moțiunea de cenzură a industriei naționale”

Petrișor Peiu spune că Guvernul Bolojan a fost demis a doua oară, prin
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Petrișor Peiu spune că Guvernul Bolojan a fost demis a doua oară, prin „moțiunea de cenzură a industriei naționale”. Liderul senatorilor AUR aduce în atenție problemele pe care le întâmpină Dacia, precum și importanța producătorului român de automobile pentru economia țării.

Petrișor Peiu critică guvernările din ultimii 5 ani și spune că problemele economiei pot fi observate chiar în industria auto. El invocă mesajul conducerii Dacia privind energia scumpă, întârzierile infrastructurii, schimbările legislative și lipsa unei strategii economice.

Sondaj Gândul

După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Mesajul lui Petrișor Peiu. Sursă foto: Facebook.

„Adevărata măsură a rezultatelor catastrofale ale șirului de guvernări Ciucă-Ciolacu- Bolojan vine din economia reală, de la a doua cea mai mare firmă din țară.

Acum patru zile, guvernul a fost demis a doua oară, în urma celei mai puternice moțiuni de cenzură, cea a industriei naționale.

Conducerea Dacia indică public marile probleme cu care se confruntă, care sunt, de fapt, marile probleme ale întregii economii:

  • prețul uriaș al energiei, mai mult decât dublu decât în țările cu care suntem în competiție;
  • incapacitatea guvernului de a finaliza marile proiecte de infrastructură (autostrăzi și magistrale feroviare);
  • schimbarea legislației de pe o zi pe alta;
  • lipsa oricărei viziuni strategice: nimeni nu înțelege unde vrea guvernul să ducă țara.

Și dacă, până acum acest lucru era spus de analiști sau jurnalisti, de data aceasta mesajul vine de la a doua cea mai mare companie din țară”, scrie Peiu.

Peiu: „Starea țării a ajuns atât de îngrijorătoare încât a doua cea mai mare firmă din economie amenință cu sistarea investițiilor”

Liderul senatorilor AUR subliniază importanța Dacia pentru economia României. Compania a avut în 2025 o cifră de afaceri de 30 de miliarde de lei, iar de producția de la Mioveni depind aproape 100.000 de locuri de muncă. El avertizează că amenințarea privind reducerea investițiilor reprezintă un semnal grav pentru clasa politică.

„Pentru a înțelege cine se plânge de incapacitatea guvernului de a duce țara pe drumul dezvoltării, iată câteva cifre:

  • în 2025, Dacia a avut o cifră de afaceri de 30 de miliarde de lei, aproximativ 1,5% din PIB
  • investițiile făcute în România în ultimii ani sunt de 4 miliarde de euro, 1% din PIB
  • de producția de la Mioveni depind aproape 100.000 locuri de muncă;
  • România mai are astăzi doar 16-17% ponderea industriei în PIB, dintre care 12% este doar industria auto!

Starea țării a ajuns atât de îngrijorătoare încât a doua cea mai mare firmă din economie, motorul industriei naționale, amenință cu sistarea investițiilor! Este cel mai puternic mesaj pentru clasa politică care a adus economia aici: plecați acasă!”, a notat Petrișor Peiu pe Facebook.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Vremea se schimbă radical în România. Cod portocaliu de caniculă, apoi vin furtunile. Care sunt zonele vizate
11:09
Vremea se schimbă radical în România. Cod portocaliu de caniculă, apoi vin furtunile. Care sunt zonele vizate
NEWS ALERT Noi scumpiri la pompă în toată țara. Cât costă un litru de benzină și motorină. Bucureștiul, printre cele mai scumpe orașe
10:56
Noi scumpiri la pompă în toată țara. Cât costă un litru de benzină și motorină. Bucureștiul, printre cele mai scumpe orașe
DECES Celebrul artist Giorgos Mazonakis a murit la vârsta de 54 de ani
10:44
Celebrul artist Giorgos Mazonakis a murit la vârsta de 54 de ani
ALERTĂ Prețul gazelor explodează în România și ajunge la un nivel record pentru această perioadă. Singura excepție a fost 2022
10:29
Prețul gazelor explodează în România și ajunge la un nivel record pentru această perioadă. Singura excepție a fost 2022
ULTIMA ORĂ VIDEO | Președintele Consiliului Județean Vaslui, audiat la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos. „Am fost invitat, nu chemat”
10:15
VIDEO | Președintele Consiliului Județean Vaslui, audiat la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos. „Am fost invitat, nu chemat”
REACȚIE Diana Buzoianu anunță că îi face personal plângere la CNCD șefului de sindicat de la metrou care a spus că „sunt cam multe femei care iau decizii”
10:09
Diana Buzoianu anunță că îi face personal plângere la CNCD șefului de sindicat de la metrou care a spus că „sunt cam multe femei care iau decizii”
Mediafax
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
Digi24
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război
Cancan.ro
Armina și Jaguarul s-au SĂRUTAT pasional la Insula iubirii 2026. Toate detaliile unei apropieri incendiare, care a sfârșit în PAT
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Adevarul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Mediafax
De ce se udă geamurile toamna? Trucul simplu care ține condensul departe
Click
„Am ajuns cu fetița la Urgențe”. Vacanța de 9.000 de euro la un resort de 5 stele din Turcia a devenit un calvar pentru o familie de români
Digi24
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Cancan.ro
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Ce se întâmplă doctore
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Brandul din China care se menține pe locul 5 în România. Cota de piață a ajuns la 6,84% în august
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Cercetătorii au observat pentru prima dată gravitația lui Albert Einstein în lumea cuantică
Mediafax Italia
NEWS ALERT! Românul a fost EXTRĂDAT pentru că este considerat PERICULOS!
Mediafax Spania
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
FLASH NEWS Tennessee se pregătește să execute prima femeie din ultimii 207 ani. Cazul Christa Pike reaprinde controversele despre traumele copilăriei
11:04
Tennessee se pregătește să execute prima femeie din ultimii 207 ani. Cazul Christa Pike reaprinde controversele despre traumele copilăriei
VIDEO Ion Cristoiu: Fatalitatea Anticipatelor. Alianța PNL-USR vrea Întoarcerea la Popor
10:56
Ion Cristoiu: Fatalitatea Anticipatelor. Alianța PNL-USR vrea Întoarcerea la Popor
ENERGIE România își extinde „autostrăzile” energetice până în 2035: interconectarea a ajuns la 18,5%, peste ținta UE. Blocaje lângă Bulgaria și Ungaria
10:33
România își extinde „autostrăzile” energetice până în 2035: interconectarea a ajuns la 18,5%, peste ținta UE. Blocaje lângă Bulgaria și Ungaria
ANALIZA de 10 „Flota din umbră” a Rusiei și negarea plauzibilă. Ce înseamnă și cum funcționează metoda „pavilion temporar”
10:00
„Flota din umbră” a Rusiei și negarea plauzibilă. Ce înseamnă și cum funcționează metoda „pavilion temporar”
FLASH NEWS Poluarea de pe Valea Oltului, provocată de apele uzate de la șantierul autostrăzii. Constructorul, amendat cu 40.000 de lei de Apele Române
09:59
Poluarea de pe Valea Oltului, provocată de apele uzate de la șantierul autostrăzii. Constructorul, amendat cu 40.000 de lei de Apele Române
RĂZBOI Bilanțul atacului cu rachete balistice iraniene asupra bazei SUA din Iordania: un A-10 ar fi pierdut o aripă, opt F-15 au fost avariate
09:56
Bilanțul atacului cu rachete balistice iraniene asupra bazei SUA din Iordania: un A-10 ar fi pierdut o aripă, opt F-15 au fost avariate

Cele mai noi

Trimite acest link pe