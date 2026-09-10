Diana Buzoianu anunță că îi face personal plângere la CNCD șefului de sindicat de la metrou care a spus că „sunt cam multe femei care iau decizii”

Marian Artimon – președintele Sindicatului Liber din Metrou – USLM a avut, miercuri, un derapaj verbal în timpul conferinței de presă dedicate situației financiare de la Metrorex. Liderul sindical a invocat faptul că ar exista „cam multe femei care conduc”.

„Nu vreau să jignesc pe nimeni. Cam multe femei care conduc, iau decizii pentru Metrou astăzi. La CA femei, la directori femei, nu vreau să jignesc pe nimeni”, a declarat Marian Artimon.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că îi face personal plângere la CNCD șefului de sindicat de la metrou după declarațiile din conferința de miercuri. Buzoianu a precizat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că Artimon nu este doar lider sindical, ci și consilier general al PSD în Consiliul General al Municipiului București. Ea îi întreabă pe social-democrați când îi vor retrage sprijinul politic și anunță că îl va reclama personal la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

”Pentru cine nu știa, Artimon Marian nu e doar un lider de sindicat de la Metrorex care crede cu dezgust că sunt prea multe femei la conducere, care iau decizii. Nu, Artimon Marian e și consilier general PSD, la Primăria Municipiului București. Partidul Social Democrat, când îi retrageţi susținerea consilierului general din PMB, Artimon Marian?”, a scris ministra pe rețeaua socială.

”O să îi fac personal sesizare la CNCD lui Artimon Marian”

Buzoianu susține că poziția ocupată de Artimon în Consiliul General al Municipiului București îi permite să participe la luarea unor decizii care îi afectează inclusiv pe bucureșteni.

”Astăzi el ia decizii pentru sute de mii de femei din București, crezând că toate trebuie să stea mai mult prin bucătărie, decât la masa deciziei. Asta aduceți voi în consilii generale?”, a mai scris Buzoianu.

Diana Buzoianu anunță că intenționează să formuleze personal o sesizare împotriva liderului sindical la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

”P.S. o să îi fac personal sesizare la CNCD lui Artimon Marian”, a încheiat ministra Mediului postarea de pe pagina sa de Facebook.