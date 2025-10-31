Prima pagină » Actualitate » Celebrul Charlie Ottley promovează Constanța, în NOUL EPISOD „Flavours of Romania – This is Dobrogea” disponibil pe o platformă de streaming

31 oct. 2025, 09:01, Actualitate
Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța anunță lansarea unui nou episod al renumitei serii documentare „Flavours of Romania”, realizată de jurnalistul și producătorul britanic Charlie Ottley.

Episodul, intitulat „This is Dobrogea”, este disponibil pe platforma globală de streaming Netflix, începând din această toamnă, aducând în atenția publicului internațional patrimoniul cultural, gastronomic și turistic al uneia dintre cele mai spectaculoase regiuni din țara noastră.

Astfle, destinația turistică integrată Mamaia-Constanța este prezentată în toată diversitatea sa, oferind un spațiu în care influențele culturale greacă, otomană, tătară, lipoveană și românească coexistă armonios, creând o identitate unică la nivel european.

Acest episod surprinde ritualuri locale, preparate autentice, meșteșuguri tradiționale, dar și imagini aeriene spectaculoase ale litoralului românesc, porturilor turistice, falezelor și plajelor din stațiunea Mamaia și orașul Constanța.

Britanicul Charlie Ottley nu a mai rezistat și a răbufnit: „Trebuie să spun adevărul despre România”

Charlie Ottley / Sursa FOTO: Facebook

De asemenea, materialul video se referă și la cele mai populare obiective turistice din Constanța, cum ar fi Piața Ovidiu și farmecul său arhitectural, spectaculoasa Stradelă a Vântului, un traseu încărcat de istorie urbană, dar și Portul Turistic Tomis, un punct vibrant pentru agrement, gastronomie și activități nautice.

Printre alte repere se regăsesc și cherhanalele tradiționale, unde gastronomia marină își spune povestea autentic: Cherhanaua Pontica din stațiunea Mamaia, apreciată pentru atmosfera sa specifică și legătura cu tradițiile pescărești locale, precum și vestigii istorice modern conservate, ce dezvăluie straturi arheologice antice și medievale, perfect integrate în peisajul urban contemporan, inclusiv prin proiecte de arhitectură ce pun în valoare patrimoniul istoric, precum restaurarea și expunerea elementelor arheologice de la Restaurantul Lupa din Constanța.

Destinațiile prezentate în „Flavours of Romania”, în ultimii ani, au înregistrat creșteri vizibile ale atractivității turistice, iar experții consideră acum că apariția orașului Constanța în această serie TV va contribui la mai multe aspecte:

  • consolidarea imaginii litoralului românesc ca destinație premium;
  • creșterea vizibilității în rândul turiștilor străini;
  • extinderea sezonului turistic prin promovarea experiențelor extra-estivale;
  • susținerea gastronomiei și culturilor locale.

„Suntem onorați și mândri că orașul Constanța, iar în special litoralul din Mamaia, să fie prezentate într-un context internațional atât de valoros. Acest episod este mai mult decât o producție video; este o invitație adresată lumii întregi de a descoperi o regiune spectaculoasă, plină de tradiții, biodiversitate și experiențe memorabile. Vizibilitatea oferită de Netflix generează beneficii imediate și strategice pentru turismul românesc și ne confirmă că direcția de promovare adoptată este una corectă și necesară. Mulțumim echipei Flavours of Romania pentru profesionalism și pentru modul autentic în care spune povestea Constanței”, a declarat George Măndilă, președinte OMD Mamaia-Constanța, potrivit ct.100.ro.

