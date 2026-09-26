Centura Comarnic urmează să fie deschisă circulației săptămâna viitoare, a anunțat Virgiliu-Daniel Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova. Șoferii vor putea astfel ocoli orașul Comarnic pe o variantă de aproximativ 6 kilometri.

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„Săptămâna viitoare deschidem Centura Comarnic! Am așteptat mult să putem spune asta. Acum mai sunt doar câteva zile. Pe DN1, la Nistorești, se circulă deja pe două benzi la urcare și una la coborâre, în noua configurație pregătită pentru a prelua mai bine traficul. Iar săptămâna viitoare, cei aproape 6 kilometri ai Centurii Comarnic vor fi deschiși circulației. Nu vom rezolva cu 6 kilometri toate problemele de pe Valea Prahovei. Dar facem un pas concret, pe care oamenii îl vor putea simți de săptămâna viitoare”, a transmis Nanu.

Îngrijorări legate de eficiența noii centuri

Rămâne de văzut dacă noul traseu va reuși să fluidizeze efectiv traficul de pe Valea Prahovei. Mai mulți pasionați de infrastructură au atras atenția asupra numărului mare de sensuri giratorii și treceri de pietoni de pe traseu, care ar putea limita viteza de circulație și muta blocajele, în loc să le elimine. Unii dintre aceștia estimează că ambuteiajele s-ar putea deplasa din zona Comarnic către Bușteni, în timp ce alți șoferi anticipează formarea a „două coloane” de trafic.

Alte critici vizează lipsa priorității pentru traficul de pe noul traseu la intersecții, dimensiunea prea mică a unor sensuri giratorii pentru traficul greu și absența stațiilor de încărcare pentru mașini electrice în parcările de scurtă durată. Există însă și opinii mai temperate, potrivit cărora centura reprezintă un pas înainte, chiar dacă nu va rezolva integral problemele de trafic din zonă.

Termene depășite de mai multe ori

Ultimul termen asumat de constructor și de autorități pentru inaugurare era 31 august 2026, termen care nu a fost respectat. Lucrările au început în toamna anului 2023, fără ca avizele necesare finalizării în decurs de un an, așa cum se promisese inițial, să fi fost complete.

Proiectul a trecut prin mai multe modificări de calendar și de buget. În luna mai, valoarea investiției a fost majorată cu aproximativ 130 de milioane de lei, ajungând la circa 470 de milioane de lei. Suplimentarea a fost motivată prin revizuirea studiului de fezabilitate și prin costuri suplimentare generate de surpări de teren, relocarea unor utilități, modificări cerute în urma auditului de siguranță rutieră și ajustarea traseului pentru evitarea unor construcții existente.

Centura are aproximativ 6 kilometri, cu câte o bandă pe sens, și include patru poduri, unul peste râul Prahova și unul peste magistrala CFR București–Brașov. Lucrările sunt executate de asocierea Frasinul–Arthenis. Miza principală a proiectului este preluarea unei părți din traficul care traversează în prezent Comarnicul pe DN1, mai ales în perioadele aglomerate de pe Valea Prahovei.

Alte lucrări pentru fluidizarea traficului pe Valea Prahovei

În paralel, sunt în desfășurare mai multe proiecte conexe: modernizarea DJ 102I, de pe Valea Doftanei, realizată de constructorul Erbașu printr-un contract de peste 642 de milioane de lei, cu termen de execuție de 36 de luni; lucrările la centura Bușteni–Azuga, aflate în iulie la un stadiu fizic de 14%, cu finalizare estimată pentru 2028, într-un contract în valoare de 843,9 milioane de lei; precum și construcția unor pasaje rutiere la Sinaia Nord, Sinaia Sud și Predeal, alături de un sens giratoriu suspendat la Predeal, la intersecția DN1 cu DN73A.