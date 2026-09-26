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Turcia, unul dintre principalii furnizori de legume ai României, investește 5,3 miliarde de dolari în agricultură

Turcia, unul dintre principalii furnizori de legume ai României, investește 5,3 miliarde de dolari în agricultură
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Turcia lansează un program de 5,3 miliarde de dolari pentru investiții în agricultură și industria alimentară în următorii 10 ani. Primele 750 de milioane de dolari vor fi disponibile în acest an. Investițiile sunt relevante și pentru România, care importă cantități importante de legume din Turcia.

Primele 750 de milioane de dolari, disponibile în acest an

Ministrul turc al Agriculturii și Pădurilor, İbrahim Yumaklı, a anunțat, potrivit presei locale, că programul va finanța investiții în construcția unor facilități de producție, precum și în utilaje și echipamente pentru agricultură și industria alimentară.

Acordurile de finanțare au fost deja semnate, iar prima tranșă de 750 de milioane de dolari, aprobată de Banca Mondială, urmează să fie pusă la dispoziția companiilor în acest an.

„Considerăm acest proiect a doua etapă a planificării agricole”, a declarat Yumaklı.

Turcia vrea să lege producția fermierilor de piețe

Programul urmărește să coordoneze investițiile astfel încât fermierii să aibă piețe pentru produsele lor, iar acestea să poată fi procesate în facilități adecvate.

Potrivit ministrului, obiectivul este ca producția agricolă să fie mai bine conectată cu infrastructura de procesare și cu piețele de desfacere. Condițiile de aplicare și celelalte detalii ale programului urmează să fie anunțate în următoarele zile.

Pentru România, evoluția sectorului agricol turc este relevantă deoarece Turcia se numără printre principalii furnizori externi de legume ai pieței românești. În sezonul comercial octombrie 2024-septembrie 2025, România a importat din Turcia aproximativ 42.700 de tone de roșii, în valoare de peste 60 milioane de euro, potrivit Profit.ro.

Turcia estimează o recoltă record

Yumaklı a mai spus că producția agricolă a Turciei a ajuns în 2025 la un nivel record de 83,2 miliarde de dolari, ceea ce a plasat țara pe locul al șaptelea la nivel mondial, față de locul 12 în 2002.

Pentru acest an, ministrul estimează o recoltă de peste 140 de milioane de tone, pe fondul condițiilor meteorologice favorabile și al investițiilor în infrastructura agricolă. Potrivit acestuia, ar fi cel mai mare volum de producție înregistrat în istoria Republicii Turcia.

Ministrul a mai declarat că discuțiile recente cu China, Germania și Rusia au dus la acorduri menite să consolideze securitatea aprovizionării cu alimente și să deschidă noi piețe pentru exporturile turcești de produse agricole și alimentare.

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