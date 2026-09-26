Prim-ministrul desemnat Siegfried Mureșan a depus sâmbătă, 26 septembrie, programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament. Întrebat despre valoarea la care ar trebui să ajungă pensiile în anul 2027, în contextul în care majorarea acestora este prevăzută în proiectul său, Mureșan a precizat că pensia minimă are o valoare mai mică decât cea a salariului minim și a explicat că este incorect faptul că sunt judecători români care au avut pensii mai mari decât salariile. Declarația este surprinzătoare, întrucât, alături de liderii din PNL și USR – partide care au „luptat” timp de aproape 10 ani pentru reforma pensiilor speciale – premierul desemnat a propus-o în fruntea Ministerului Justiției pe fosta judecătoare Andrea Chiș, unul dintre magistrații care a părăsit sistemul la vârsta de 49 de ani și care beneficiază de o pensie specială de aproximativ 7.500 de euro.

Andrea Chiș în eforturile sale de a întări statul de drept în România. Îi mulțumesc că a acceptat să facă parte din guvernul pe care îl propun. Va fi un ministru independent, pentru o justiție independentă”, a scris europarlamentarul „O susțin pe doamnaîn eforturile sale de a întări statul de drept în România.”, a scris europarlamentarul pe pagina personală de Facebook , la câteva ore după depunerea listei de miniștri la Parlament.

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„Îmi doresc să corectăm inechitățile din sistemul de pensii și salarii”

Întrebat despre valoarea salariului minim și a pensiei minime din România, europarlamentarul a evitat un răspuns concret, pe cifre, însă, după ce și-a îndreptat privirea, de mai multe ori, spre pupitrul de la care vorbea, a precizat cifra de aproximativ 4.300 de lei brut în cazul salariului minim. Concret, de la data de 1 iulie 2026, salariul minim brut în România este de 4.325 de lei.

Scenariul s-a repetat și la întrebarea despre pensia minimă, atunci când premierul desemnat a început să vorbească despre modul în care își propune „să corecteze inechitățile”, pentru ca, mai apoi, după încă o privire aruncată spre pupitru, să precizeze cifra exactă de 1.281 de lei.

„Pensia minimă în România este mai puțin decât salariul minim și ceea ce îmi doresc este să corectăm inechitățile din sistemul de pensii și salarii. Faptul că au existat judecători care au avut, în România, pensii mai mari decât salariile, a fost un lucru incorect. Pensia minimă este 1.281 de lei, ca să fim specifici”, a declarat Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan o vrea pe judecătoarea Recorder Andrea Chiș în funcția de ministru al Justiției

Alianța PNL-USR-UDMR a propus-o, pentru funcția de ministru al Justiției, pe judecătoarea Andrea Chiș. Este vorba de unul dintre magistrații care au făcut acuzații grave la adresa sistemului de justiție din România, în documentarul „Justiție Capturată”, publicat de jurnaliștii de la Recorder.

Andrea Chiș a ocupat funcția de judecător în municipiul Cluj-Napoca și a fost membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în perioada 2017-2023. Gândul scria, la scurt timp după publicarea documentarului Recorder, că judecătoarea a făcut cerere de pensionare încă din data de 30 decembrie 2019.

La acea vreme, pensia de serviciu stabilită pentru Chiș a fost de 37.616 lei, adică 7.523 de euro. La data deciziei de pensionare, judecătoarea Chiș avea vârsta de 49 de ani și 9 luni, avea vechimea prevăzută de lege de 25 de ani în magistratură, iar baza de calcul utilizată pentru stabilirea pensiei de serviciu a fost de 47.020 lei.

Un judecător CSM atrage atenția asupra ipocriziei lui Siegfried Mureșan, după ce a propus-o la Justiție pe Andrea Chiș

Alin Ene, judecător în Consiliul Superior al Magistraturii, a atras atenția asupra criticilor aduse de Siegfried Mureșan la adresa magistraților care se pensionează devreme și a subliniat că însăși Andrea Chiș este unul dintre judecătorii care au făcut exact ceea ce europarlamentarul a „blamat” public.

„Să întreții mai bine de un an o întreagă campanie politică și mediatică împotriva pensionării magistraților la 48 de ani, cu pensie mai mare decât salariul. Și apoi să propui ca ministru al Justiției pe o fostă judecătoare, pensionată la 52 de ani, cu pensia de peste 7.000 de euro, mai mare decât salariul și chiar de două ori mai mare decât salariul unui președinte de Curte de Apel. Asta înseamnă să fii consecvent și principial! Avem principii, dar sunt fluide, în trend cu vremurile!”, a scris Alin Ene pe pagina personală de Facebook.