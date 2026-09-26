Prima pagină » Actualitate » Focar de hepatită A la o școală din Iași: patru copii, confirmați cu boala. Ce spune medicul Ciuhodaru

Focar de hepatită A la o școală din Iași: patru copii, confirmați cu boala. Ce spune medicul Ciuhodaru

Focar de hepatită A la o școală din Iași: patru copii, confirmați cu boala. Ce spune medicul Ciuhodaru
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Patru elevi de la Școala Gimnazială Zmeu, din comuna Lungani, județul Iași, au fost confirmați cu hepatită A, potrivit medicului Tudor Ciuhodaru, care a atras atenția, sâmbătă, pe Facebook, asupra riscului de răspândire a bolii și asupra măsurilor de igienă necesare pentru prevenirea acesteia.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Cum se transmite boala

Potrivit medicului, hepatita A se transmite prin contactul cu o persoană infectată sau prin consumul de apă și alimente contaminate cu virusul hepatitic A, fiind cunoscută drept „boala mâinilor murdare”. Mai rar, transmiterea se poate produce prin sânge, iar muștele, gândacii și șobolanii pot contribui, la rândul lor, la răspândirea infecției.

Ciuhodaru precizează că boala are răspândire universală, iar receptivitatea este generală în populație. Cele mai multe cazuri apar la copiii cu vârste între 1 și 14 ani și la sexul masculin, copiii și persoanele cu imunodeficiențe fiind cele mai expuse riscului. Formele severe, adaugă medicul, devin tot mai frecvente la persoanele de peste 40 de ani. El menționează că epidemiile de hepatită A apar, de regulă, în sezonul toamnă-iarnă și au o periodicitate de 5-6 ani.

Simptomele pot apărea la câteva săptămâni de la contactul cu virusul

Perioada de incubație variază între 14 și 42 de zile, cu o medie de 21-35 de zile, timp în care virusul este prezent în scaun, iar contagiozitatea crește în a doua jumătate a acestui interval. Perioada premergătoare apariției icterului durează, în medie, 3-7 zile și este însoțită de simptome generale specifice unei infecții, alături de manifestări digestive precum lipsa poftei de mâncare, greață, vărsături, dureri abdominale și modificări ale gustului sau mirosului.

Spălatul pe mâini, principala metodă de prevenție

Medicul explică faptul că virusul poate supraviețui luni de zile în apa contaminată, dar este distrus prin fierbere timp de cinci minute. Printre măsurile de prevenție recomandate se numără spălatul corect pe mâini, consumul de apă îmbuteliată în zonele cu risc crescut, dezinfecția, dezinsecția și deratizarea, precum și vaccinarea. Internarea și izolarea persoanelor infectate sunt, potrivit lui Ciuhodaru, obligatorii.

Evoluția bolii este, în general, autolimitată, iar imunitatea dobândită este durabilă — peste 80% dintre persoanele de peste 60 de ani au anticorpi împotriva virusului hepatitic A, potrivit medicului.

Ciuhodaru cere educație pentru sănătate în școli și finanțare mai mare pentru sistemul sanitar

Medicul consideră că apariția acestui focar demonstrează nevoia introducerii educației pentru sănătate în școli, astfel încât elevii să cunoască regulile elementare de igienă valabile pentru bolile transmise prin contact direct sau prin alimente și apă contaminate.

Acesta critică, totodată, nivelul finanțării sistemului medical din România, care alocă, potrivit acestuia, 858 de euro pe locuitor pentru sănătate — mai puțin de un sfert din media europeană de aproximativ 3.600 de euro pe locuitor. Ciuhodaru pledează pentru alocarea a cel puțin 6% din PIB pentru sănătate, pentru consolidarea medicinei școlare și pentru introducerea obligatorie a educației pentru sănătate în toate școlile din țară.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Siegfried Mureșan a scăpat porumbelul. „Este incorect faptul că sunt judecători care au pensii mai mari decât salariile”, spune premierul desemnat care a propus-o la Ministerul Justiției pe judecătoarea Recorder cu pensie specială de 7.500 de euro
17:48
Siegfried Mureșan a scăpat porumbelul. „Este incorect faptul că sunt judecători care au pensii mai mari decât salariile”, spune premierul desemnat care a propus-o la Ministerul Justiției pe judecătoarea Recorder cu pensie specială de 7.500 de euro
NEWS ALERT Aterizare de urgență pe Otopeni. Cursa Cluj-Antalya, cu 170 de pasageri la bord, ar fi lovit o pasăre. Precizările purtătorului de cuvânt al Companiei Aeroporturi București pentru Gândul
16:23
Aterizare de urgență pe Otopeni. Cursa Cluj-Antalya, cu 170 de pasageri la bord, ar fi lovit o pasăre. Precizările purtătorului de cuvânt al Companiei Aeroporturi București pentru Gândul
FLASH NEWS Urmărire în Mangalia: Un șofer fără permis și cu 0,80 mg/l alcool în aerul expirat a încercat să scape de polițiști, intrând cu mașina pe plajă
15:59
Urmărire în Mangalia: Un șofer fără permis și cu 0,80 mg/l alcool în aerul expirat a încercat să scape de polițiști, intrând cu mașina pe plajă
SCANDALOS VIDEO | Siegfried Mureșan, prins cu „copiuțe”. Premierul desemnat promite salarii și pensii mai mari, dar nu știe ce valoare au salariul minim și pensia minimă în România. Cum s-a încurcat complet la rata inflației
14:20
VIDEO | Siegfried Mureșan, prins cu „copiuțe”. Premierul desemnat promite salarii și pensii mai mari, dar nu știe ce valoare au salariul minim și pensia minimă în România. Cum s-a încurcat complet la rata inflației
POLITICĂ Raluca Turcan și-a stabilit prioritățile la Ministerul Muncii, dacă va reveni în funcție: „Sunt lucruri concrete care pot schimba vieți”
14:13
Raluca Turcan și-a stabilit prioritățile la Ministerul Muncii, dacă va reveni în funcție: „Sunt lucruri concrete care pot schimba vieți”
POLITICĂ A murit un membru important din Consiliul de Conducere al AUR. Mesajele lui Dan Dungaciu și George Simion
12:46
A murit un membru important din Consiliul de Conducere al AUR. Mesajele lui Dan Dungaciu și George Simion
Mediafax
Băsescu, despre desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
Digi24
O baladă country doboară un record deţinut de piesa lui Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You” VIDEO
Cancan.ro
Ce a făcut Vlad Bălțățeanu în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață. Camerele de supraveghere au surprins TOT
Prosport.ro
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
Adevarul
Boala care și-a dublat numărul de cazuri în România în 10 ani. Testarea recomandată chiar înainte de 55 de ani
Mediafax
Studenții pun pe masa Guvernului Mureșan 10 cereri. Burse mai mari și reducerea de 90% la tren
Click
Are 90 de ani și încă urcă pe podium. Povestea incredibilă a culturistului care refuză să se retragă
Digi24
Elena Lasconi, despre „naționalismul sănătos” al lui Nicușor Dan: „Ce-ai făcut, mă, tu, ăsta care ești la conducere” pentru țară? Cite
Cancan.ro
Unde s-a angajat Monica Gabor, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA. E de nerecunoscut!
Ce se întâmplă doctore
Ce au descoperit medicii legiști în corpul Valentinei. Necropsia tinerei de 28 de ani a scos la iveală detalii șocante!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Geely E2 ajunge în România. Detalii despre electrica rival pentru Renault 5 și VW ID. Polo
Descopera.ro
Cea mai rapidă stea descoperită în Calea Lactee are o viteză uluitoare
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Descopera.ro
Numele din spatele poveștilor: cum au apărut cele mai faimoase pseudonime literare
Mediafax Italia
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?!
Mediafax Spania
OUĂLE SE SCUMPESC! Prețul lor explodează dintr-un motiv neașteptat!
ATAC Programul Guvernului Siegfried Mureșan luat la bani mărunți și de fostul ministru al justiției Radu Marinescu. Conține și măsuri deja respinse
18:24
Programul Guvernului Siegfried Mureșan luat la bani mărunți și de fostul ministru al justiției Radu Marinescu. Conține și măsuri deja respinse
VIDEO După autostrăzi și tuneluri, Miruță se laudă și cu un spital militar
18:03
După autostrăzi și tuneluri, Miruță se laudă și cu un spital militar
EXCLUSIV Marea diferență dintre democrația americană și cea din România. Corina Drăgotescu: Politicienii se uită către popor acolo
18:00
Marea diferență dintre democrația americană și cea din România. Corina Drăgotescu: Politicienii se uită către popor acolo
REACȚIE AUR publică lista celor 10 probleme fundamentale ale programului de guvernare lansat de Siegfried Mureșan. Partidul vine și cu soluții
17:44
AUR publică lista celor 10 probleme fundamentale ale programului de guvernare lansat de Siegfried Mureșan. Partidul vine și cu soluții
FLASH NEWS Reuters: FBI, ținta hackerilor. Au fost furate dosare medicale și evaluări psihiatrice ale angajaților
17:42
Reuters: FBI, ținta hackerilor. Au fost furate dosare medicale și evaluări psihiatrice ale angajaților
FLASH NEWS Siegfried Mureșan a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, deși nu are încă voturile pentru învestitură
17:21
Siegfried Mureșan a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, deși nu are încă voturile pentru învestitură

Cele mai noi

Trimite acest link pe