Ilie Bolojan, huiduit la Drăgășani în timp ce inaugura noul sediu al Primăriei. Ce i-au strigat localnicii

Premierul demis Ilie Bolojan a fost huiduit, sâmbătă dimineață, la Drăgășani, județul Vâlcea, unde a participat la inaugurarea noului sediu al Primăriei. Mai mulți localnici și-au exprimat nemulțumirea față de actuala guvernare și au scandat „Demisia!” și „La pușcărie!”.

Localnicii l-au numit pe Bolojan „trădător” și „hoț”. Premierul demis nu a reacționat

Ilie Bolojan a ajuns, sâmbătă dimineață, la Drăgășani pentru a participa la inaugurarea noului sediu al Primăriei. În momentul în care premierul demis a ajuns în zona clădirii, mai mulți localnici au început să îl huiduie și să îi adreseze reproșuri.

Protestatarii l-au numit pe Bolojan „trădător” și „hoț” și au scandat „Demisia!” și „La pușcărie!”.

Premierul interimar nu a reacționat la strigătele celor aflați în zonă și și-a continuat programul.

Panglica, tăiată în aplauzele politicienilor

La eveniment au participat Valeriu Stoica, deputatul Cristian Buican, prefectul județului Vâlcea, Victor Stăculescu, precum și mai mulți reprezentanți ai organizațiilor liberale locale.

Noul sediu al Primăriei Drăgășani a fost contractat de administrația locală PSD și finalizat în timpul mandatului actualei administrații PNL, potrivit presei locale. Bolojan a participat la momentul oficial al inaugurării și a tăiat panglica, în timp ce politicienii prezenți aplaudau, iar localnicii îl huiduiau.