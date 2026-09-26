Ilie Bolojan, huiduit la Drăgășani în timp ce inaugura noul sediu al Primăriei. Ce i-au strigat localnicii

Premierul demis Ilie Bolojan a fost huiduit, sâmbătă dimineață, la Drăgășani, județul Vâlcea, unde a participat la inaugurarea noului sediu al Primăriei. Mai mulți localnici și-au exprimat nemulțumirea față de actuala guvernare și au scandat „Demisia!” și „La pușcărie!”.
Ilie Bolojan a ajuns, sâmbătă dimineață, la Drăgășani pentru a participa la inaugurarea noului sediu al Primăriei. În momentul în care premierul demis a ajuns în zona clădirii, mai mulți localnici au început să îl huiduie și să îi adreseze reproșuri.
Protestatarii l-au numit pe Bolojan „trădător” și „hoț” și au scandat „Demisia!” și „La pușcărie!”.
Premierul interimar nu a reacționat la strigătele celor aflați în zonă și și-a continuat programul.
La eveniment au participat Valeriu Stoica, deputatul Cristian Buican, prefectul județului Vâlcea, Victor Stăculescu, precum și mai mulți reprezentanți ai organizațiilor liberale locale.
Noul sediu al Primăriei Drăgășani a fost contractat de administrația locală PSD și finalizat în timpul mandatului actualei administrații PNL, potrivit presei locale. Bolojan a participat la momentul oficial al inaugurării și a tăiat panglica, în timp ce politicienii prezenți aplaudau, iar localnicii îl huiduiau.