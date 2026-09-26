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Duminică 27 septembrie, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- TEMUTUL KAMAZ, O VIAȚĂ CU GARDA SUS

Duminică 27 septembrie, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- TEMUTUL KAMAZ, O VIAȚĂ CU GARDA SUS
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Invitatul lui Andrei Dumitrescu, senior editor, este Bogdan Măgurean.

Cunoscut publicului sub numele de Kamaz, el reprezintă unul dintre cele mai rezonante nume din Transilvania, asociate atât cu sportul de performanță cât și cu lumea interlopă. Chiar dacă, în ultimii ani, Kamaz a revenit în atenția publică după ce a luptat în populara promoție RXF, numele lui a apărut într-unul dintre cele mai mari scandaluri politice, după ce a fost angajat să se implice în fraudarea referendumului organizat în anul 2012, pentru suspendarea lui Traian Băsescu.

Kamaz a povestit la Martorii cum l-au trădat politicienii care apelaseră la serviciile sale și cum a ajuns, după condamnare, să execute o bucată de vreme în cumplitul penitenciar cu numărul 13, din Chișinău. Acolo, pentru scurtă vreme, Kamaz își acoperea, noaptea, nările și gura, din cauza miilor de gândaci care mișunau în camera de detenție. Transferat apoi într-o cameră curată, cu ajutorul unui mafiot moldovean cu afaceri în România, Kamaz a trăit printre rakeți după regulile dure ale mafiei ruse. Totodată, Bogdan Măgurean a povestit cum a ajuns, în adolescență, unul dintre cei mai buni luptători din Balcani, cum a ajuns în să fie antrenat de Cătălin Zmărăndescu și de acolo, la numai 17 ani, în dispozitivul de pază al lui Gigi Becali. Mai apoi, după un lung șir de jafuri și bătăi sângeroase, în contextul cărora apar nume grele ale lumii interlope, Kamaz a intrat în ceea ce el numește „familia Gremium”, un club moto cu mii de membri, unde spune că și-a găsit echilibrul.

MARTORII aduce în fața publicului poveștile nespuse ale celor implicați direct în evenimente care au zguduit România. Crime celebre, bătăi care au făcut istorie, dosare explozive și scandaluri care au ținut prima pagină. În fiecare duminică, de la 19:00, pe YouTube și Facebook Gândul.

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