Centura de est a unui mare oraș din România, finanțată din fondurile militare ale UE? Cine a făcut surprinzătoarea propunere

16 sept. 2025, 12:26, Actualitate
Centura de est a unui mare oraș din România, finanțată din fondurile militare ale UE?/ sursă foto: Shutterstock

Adrian Covăsnianu, reprezentant al asociației „Moldova Vrea Autostradă”, propune includerea Variantei Ocolitoare Iași Est în pachetul de finanțare europeană pentru apărare și securitate.

Planul ar viza accesarea banilor prin programul Security Action for Europe (SAFE), scrie Ziarul de Iași.

SAFE este un mecanism destinat întăririi mobilității militare pe continent. România a introdus deja Autostrada Unirii (A8) și Autostrada Nordului (A7) în acest proiect.

Argumentele pentru includerea proiectului

„Centura Est a Iașului se află acum la stadiul studiului de fezabilitate, cu termen de finalizare estimat la jumătatea anului viitor. Dacă am reuși să o legăm de A8 și de bretelele spre Aeroport și Spitalul Regional de Urgență, toate aceste lucrări ar putea fi realizate până în 2029-2030, pe același orizont de finanțare SAFE”, a explicat Covăsnianu.

Potrivit activistului, proiectul ar avea și o dimensiune strategică, întrucât ar consolida legăturile rutiere cu obiectivele militare din regiune.

Covăsnianu consideră că autoritățile locale ar putea contribui la realizarea unei conexiuni directe între viitoarea centură și Batalionul 151 Infanterie „Lupii Negri”, ceea ce ar integra zona Iașului în coridorul militar și logistic al Autostrăzii A8.

Citește aici despre linia de credit solicitată de România pentru infrastructura rutieră strategică.

