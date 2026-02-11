Consumul regulat de pește este recomandat pentru sănătatea inimii și a creierului, dar unele specii pot fi contaminate. La ce trebuie să fii atent

Este recomandat să consumi pește de mai multe ori pe săptămână, pentru sănătatea inimii și a creierului, dar trebuie să ai mare grijă la microplastice, care pot contamina unele specii. Ca urmare, alege pește din surse sigure și variază tipurile pentru a reduce riscurile.

Peștele este o sursă valoroasă de proteine de înaltă calitate, acizi grași omega‑3, vitamine și minerale esențiale, iar consumul regulat de pește mai poate reduce inflamațiile și contribuie la o vedere bună.

În special, peștii grași, precum somonul, macroul sau sardinele, sunt bogați în omega‑3, un nutrient esențial pe care organismul nu îl poate produce singur. Este ideal să alternezi între pești grași și cei cu conținut mai scăzut de grăsimi, pentru un aport echilibrat de nutrienți.

Organizațiile internaționale de sănătate, cum ar fi American Heart Association sau European Food Safety Authority, recomandă consumul de pește de 2‑3 ori pe săptămână, cantitate suficientă pentru a obține beneficiile nutriționale fără a depăși aportul de mercur, notează newsweek.ro.

Atenție la microplastice!

Microplasticele sunt particule mici de plastic care ajung în ape și pot fi ingerate de pești, apoi ajung indirect și în dieta noastră. Impactul asupra sănătății umane nu este complet elucidat, dar e recomandat să alegi pești proveniți din surse sigure, certificate sau crescătorii sustenabile.

Unele specii mai mari și cu viață mai lungă pot acumula mai multe substanțe nocive, așa că diversificarea consumului poate reduce riscul expunerii, mai scrie sursa citată.

Cum alegi corect peștele

Pentru a limita riscurile și a maximiza beneficiile, optează pentru pești mici sau medii, cu cicluri de viață mai scurte, care acumulează mai puține substanțe toxice. Sardinele, heringul și macroul sunt cele mai bune exemple în acest sens.

De asemenea, variantele congelate sau de crescătorie certificate pot fi mai sigure, din punct de vedere al contaminării.

