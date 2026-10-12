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Cerșetorii, în pelerinaj la Iași. Câți bani a strâns o ucraineancă, după ce s-a prefăcut că are grave probleme de sănătate: A făcut semnul victoriei din scaunul cu rotile

Cerșetorii, în pelerinaj la Iași. Câți bani a strâns o ucraineancă, după ce s-a prefăcut că are grave probleme de sănătate: A făcut semnul victoriei din scaunul cu rotile
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Mii de lei făcuți în câteva ore doar stând în stradă. Iașiul e invadat, zilele acestea, de cerșetori veniți din toată țara (ba chiar și din Ucraina și din Rep. Moldova) ca să profite la maximum de bunătatea pelerinilor veniți să se închine la Sf. Parascheva.

Zilele astea este pelerinaj la Sf. Parascheva de la Iași, dar mai e un alt tip de pelerinaj – un pelerinaj al cerșetorilor, care văd în evenimentul sărbătorii cuvioasei un moment bun de pe urma căruia să profite.

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Poliția locală nu are ce să facă mai mult decât să le confiște sumele strânse și să le dea o amendă contravențională.

Dar cerșetorii se întorc înapoi în stradă și recuperează urgent și sumele confiscate, și amenzile de dat.

Ucraineancă de 24 de ani care simula probleme cu coloana: A făcut semnul victoriei din scaunul cu rotile, după ce a fost amendată

O demonstrează cazul unei ucrainence de 24 de ani, care simula probleme grave de sănătate pentru a strânge bani dintr-un scaun cu rotile, potrivit BZI, citat de Mediafax.

După ce au depistat-o, polițiștii i-au confiscat suma de bani strânsă și i-au dat amendă. Spun, însă, că asta nu-i sperie pe cei veniți la Iași cu un singur obiectiv: să facă bani.

Ucraineanca de 24 de ani nu a fost nicicum atinsă nici de amendă, nici de confiscarea banilor, ba chiar a pozat cu semnul victoriei chiar din scaunul cu rotile – logistica cea mai eficientă pentru o cerșeală cu succes.

„Fără nicio jenă…”

Un polițist local din Iași a explicat pentru publicația citată că tânăra ucraineancă venise din Odesa în România, unde avea viză de flotant pentru Ploiești.

Nu are niciun fel de probleme de sănătate, vorbește chiar și româna și le-a spus polițiștilor că vrea să strângă bani pentru mama ei ca s-o ajute, după ce fratele ei a murit în război.

„Banii i-am confiscat și i-am aplicat și sancțiune, conform legii. Oricum, ea nu era prea afectată. Ba dimpotrivă, zâmbea. Și ați văzut cum stătea la poză: fără probleme, fără nicio jenă”, a povestit un polițist pentru publicația citată.

Cea mai profitabilă „afacere”: scaunul cu rotile și copiii

De altfel, cerșetoria pe perioada pelerinajului este extrem de profitabilă – este și motivul pentru care Iașiul devine un adevărat nucleu al celor care știu bine să exploateze sensibilitatea trecătorilor.

Mulți își aduc și copiii.

Copiii, ca și scaunele cu rotile, sunt o logistică foarte bună pentru adunat sume enorme într-un timp record.

O femeie din republica Moldova a strâns, de exemplu, 2000 de lei în câteva ore folosindu-se de fiica ei, minoră, pe care o pusese într-un scaun cu rotile, fără ca aceasta să aibă probleme de sănătate.

Polițiștii spun însă că, atâta vreme cât oamenii vor continua să le dea bani cerșetorilor, fenomenul va rămâne greu de combătut.

Sursa foto: bzi.ro

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