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Imagini spectaculoase din dronă de la procesiunea „Calea Sfinților”. Mii de credincioși au însoțit moaștele Sfintei Parascheva pe străzile Iașului

Elena Popescu
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Procesiunea ”Calea Sfinților”, unul dintre momentele importante ale manifestărilor dedicate hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, a avut loc duminică seară, la Iași.

Moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria au fost purtate pe străzile orașului, însoțite de numeroși credincioși. Imagini spectaculoase surprinse din dronă au arătat amploarea procesiunii religioase. Alaiul a plecat de la Catedrala Mitropolitană și a străbătut mai multe dintre principalele artere din centrul Iașului. Credincioșii au însoțit racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Traseul procesiunii a inclus bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, străzile I. C. Brătianu, Cuza-Vodă și Armeană, precum și zonele în care se află Biserica ”Sfântul Sava” și Mănăstirea ”Sfinții Trei Ierarhi”.  Ulterior, alaiul s-a întors la Catedrala Mitropolitană.

Pe traseu au existat trei opriri pentru momente speciale de rugăciune. Prima a avut loc în dreptul Capelei ”Nașterea Domnului” și ”Sfinții Cosma și Damian” de la Maternitatea ”Cuza Vodă”, a doua în fața Bisericii ”Sfântul Sava”, iar cea de-a treia în apropierea Mănăstirii ”Sfinții Trei Ierarhi”.

Moaștele au revenit la Catedrala Mitropolitană

În jurul orei 20:30, după încheierea procesiunii, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria au fost reașezate în baldachinul amenajat la Catedrala Mitropolitană. Pelerinii au putut continua astfel să se închine la moaștele celor doi sfinți.

Imaginile surprinse din dronă în timpul procesiunii au oferit o perspectivă spectaculoasă asupra evenimentului: alaiul religios și mulțimea de credincioși au traversat centrul Iașului în cadrul unuia dintre cele mai așteptate momente ale pelerinajului de Sfânta Parascheva.

Ce trebuie să știe pelerinii care ajung la Iași

Cei care merg la pelerinaj sunt sfătuiți să aibă asupra lor apă și alimente, să poarte haine adaptate condițiilor meteorologice și să se asigure că telefoanele mobile sunt încărcate. Pe întreaga perioadă a pelerinajului vor fi actualizate informațiile privind poziția capătului rândului.

Preoți, voluntari și forțe de ordine vor fi prezenți pe traseu pentru a-i îndruma pe credincioși și pentru a gestiona fluxul mare de persoane.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile au stabilit un culoar unic de acces către zona în care sunt așezate moaștele. Traseul trece pe străzile Arhitect G.M. Cantacuzino, Iordache Lozonschi, Cloșca, Petru Movilă, Uzinei, Morilor, Alexandru Ipsilanti Vodă, Sfântul Andrei, Iancu Bacalu și Bulevardul Regele Ferdinand I al României.

Pelerinajul de la Iași continuă până pe 15 octombrie, iar organizatorii estimează că, până la finalul manifestărilor, aproximativ 300.000 de persoane vor fi trecut pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva.

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