CFR Călători mărește capacitatea de transport pentru MINIVACANȚA de Sfânta Maria

CFR Călători anunță că, în zilele cu trafic crescut din minivacanţa prilejuită de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, pune la dispoziţia publicului călător întreaga capacitate de transport tehnic disponibilă, pentru a asigura mobilitatea către destinaţiile dorite.

Pentru această perioadă, în funcţie de parcul disponibil şi solicitările de trafic, CFR transmite că va suplimenta operativ numărul de vagoane la:

Trenurile cele mai solicitate spre şi dinspre centrele de pelerinaj, pentru ca pelerinii să poată participa la slujbele prilejuite de sărbătoare;

„Trenurile Soarelui”, pentru ca turiştii să se poată bucura de serbările dedicate Zilei Marinei Române pe litoral.

„Pentru a evita supraaglomerarea unor trenuri şi situaţiile neplăcute cauzate de epuizarea locurilor, CFR Călători recomandă pasagerilor cumpărarea cu anticipaţie a legitimaţiilor de călătorie şi totodată să aleagă din întreaga ofertă de trenuri disponibile într-o zi de circulaţie, nu doar pe cele din orele de vârf. Achiziţiile online pot fi efectuate până la ora de plecare a trenului din staţie, în limita locurilor disponibile”, a transmis, marţi, CFR Călători.

Biletele pentru traficul intern pot fi achiziţionate anticipat prin următoarele canale:

online, de pe cfrcalatori.ro;

din aplicaţia mobilă „CFR Călători bilete online” (disponibilă în Google Play, App Store şi Huawei AppGallery);

de la automatele de vânzare bilete din gări;

de la casele de bilete din gări şi agenţiile de voiaj CFR Călători.

În data de 15 august vor fi deschise agenţiile de voiaj CFR Călători care funcţionează în incinta centrelor comerciale Titan şi Carrefour Colentina din Bucureşti.

„CFR Călători depune eforturi susţinute pentru menţinerea în circulaţie a tuturor unităţilor de material rulant dotate constructiv cu instalaţii de climatizare. Întregul parc de vehicule feroviare este verificat tehnic şi funcţional înainte de plecarea în cursă, pentru evitarea defectărilor în parcurs”, a mai precizat CFR.

Compania mai transmite că pot apărea situaţii în care, din cauza temperaturilor exterioare de peste 35°C (care, la nivelul şinei şi al cutiei vagonului, pot depăşi 50°C) sau a deschiderii geamurilor în timpul mersului, instalaţiile de climatizare să funcţioneze fără a mai asigura răcirea în parametri optimi.

Foto: Facebook / CFR Călători

