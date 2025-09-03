ChatGPT, afectat de o întrerupere temporară. Au fost semnalate probleme la nivel global

Platforma de inteligență artificială ChatGPT a fost afectată de o întrerupere tehnică, dificultățile tehnice apărând miercuri dimineață, 3 septembrie. Numeroși utilizatori au raportat că serviciul nu mai răspundea la întrebări.

Site-ul de monitorizare a serviciilor online DownDetector a înregistrat peste 1000 de sesizări într-un interval scurt de timp.

„ChatGPT nu răspunde la conversații!”

În mediul online, utilizatorii au relatat că sistemul se blochează sau nu oferă niciun răspuns la solicitări.

„ChatGPT nu răspunde la conversații!”, a scris un utilizator pe platforma X. „Nu am mai experimentat așa ceva înainte”, a adăugat altul, în timp ce un alt mesaj ironiza situația: „ Sunt atât de trist! Partenerul meu de muncă nu funcționează”.

Pe pagina serviciului, compania OpenAI, care deține ChatGPT, a confirmat existența unei probleme și a transmis că investighează situația: „ChatGPT nu afișează răspunsuri. Lucrăm la rezolvarea incidentului”.

Deocamdată, nu este clar dacă întreruperea a afectat doar o parte dintre utilizatori sau s-a manifestat la scară globală.

Specialiștii recomandă verificarea paginilor oficiale de stare ale serviciilor digitale sau rețelele de socializare, unde utilizatorii raportează rapid probleme similare. În cazul ChatGPT, OpenAI oferă actualizări în timp real pe propria platformă dedicată statusului tehnic.

ChatGPT are aproximativ 700 de milioane de utilizatori activi săptămânal. Oferă ajutor aproape pentru orice, de la rapoarte de lucru la planificarea vacanțelor sau sfaturi de viață.

