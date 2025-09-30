Chef Florin Dumitrescu este mereu amabil și dispus la o șuetă cu fanii săi, care îl abordează în diferite ocazii. Dar, de-a lungul timpului, acesta s-a confruntat și cu situații nepotrivite în care a fost abordat cu insistență de fanele sale. I s-a întâmplat într-un cimitir, la o înmormântare, dar și într-un spital, pe când soția sa era internată cu febră mare.

Cunoscutul Chef a povestit pentru Viva, cum a fost abordat de admiratoare. Amabil de fiecare dată atunci când i se cere un autograf sau o fotografie, de obicei, Florin Dumitrescu nu a refuzat pe nimeni, indiferent de locația în care a fost abordat. Astfel, s-a pozat cu fanii săi pe aeroport, la restaurant, pe stradă, la cumpărături…până și la…cimitir.

Acesta a povestit cum a fost abordat într-un astfel de loc.

„În cimitir m-a rugat cineva să facem o poză la un moment dat. Și ce era să fac? Mergeam la mormânt, dar m-am oprit să facem poza”, a povestit chef Florin Dumitrescu.

Însă nu acest episod l-a marcat cel mai tare, ci cel în care se afla la spital cu soția, care era internată cu febră foarte mare. Florin Dumitrescu a rememorat faza, pentru sursa citată.

„Dar cel mai mult m-a șocat ce mi s-a întâmplat într-un spital, când Cristina, soția mea, era internată cu febră 41 de grade, ceva îngrozitor, avea o nefrită nasoală…Și a venit o asistentă, își ridicase mult fusta, și m-a întrebat așa, direct: «Păi și mie când ai de gând să-mi gătești?» Și pe un ton aparte, de flirt…”, a mai povestit chef-ul.

Cum a reacționat acesta? Ei bine…:

„Mi-a căzut fața, m-am abținut să nu o jignesc, dar am înnebunit…Nu mai știu ce i-am zis până la urmă, dar i-am spus ceva usturător și i-am aruncat și o privire pe măsură. Cristina e foarte mândră de mine pentru modul în care am reacționat atunci”, a mai povestit Florin Dumitrescu.

