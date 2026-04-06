RO-Alert: fetiță de 13, din București, dispărută de acasă. Poliția cere sprijinul populației

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert privind dispariției unei fete în vârstă de 13 ani, din Capitală. Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea minorei.

Potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, minora este Burlacu Daria Yasmina Ștefania.

Fata a plecat singură de acasă

Ea ar fi plecat voluntar de acasă, din Sectorul 6 al Capitalei, și nu a mai revenit. Mesajul autorităților menționează că fata are următoarele semnalmente:

înălțime – aproximativ 1,5 metri,

greutate – în jur de 45 de kilograme,

ochi căprui,

păr șaten.

La momentul dispariției, Daria purta o bluză neagră, pantaloni evazați tip jeanși de culoare albastră și avea asupra sa o geantă de umăr crem.

Autoritățile au publicat și un link cu fotografia și detalii suplimentare pe site-ul Poliția Română, pentru a facilita identificarea minorei. Oamenii legii fac apel la cetățeni ca, în cazul în care dețin informații despre minoră sau au observat-o, să apeleze de urgență numărul unic 112 ori să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Cazul este în atenția autorităților, iar verificările sunt în desfășurare.

