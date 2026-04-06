Iată data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în aprilie 2026. Luna aceasta, data respectivă pică în cursul săptămânii.

Alocațiile vor fi virate în Săptămâna Mare, înainte de Paște, la data stabilită inițial. Și anume, alocațiile vor fi virate pe 8 aprilie, fără modificări ale sumelor față de anul precedent. Luna aceasta se va respecta calendarul obișnuit pentru acest virament. Așa cum a fost stabilit, în general, data de 8 a fiecărei luni este cea dedicată livrării alocațiilor și a altor drepturi sociale.

Când sunt virate alocațiile în aprilie 2026

Calendarul de plată nu a fost modificat. Miercuri, 8 aprilie 2026, vor fi virate alocațiile copiilor. Beneficiarii care au optat acest tip de plata (card) vor putea accesa banii direct în cont, în ziua respectivă. La momentul actual, sumele cuvenite nu au fost modificate. În acest sens, vor fi accesibile următoarele sume:

Se acordă suma de 719 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau până la 3 ani în cazul copiilor cu handicap;

Se acordă suma de 292 de lei pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani;

Se acordă suma de 719 lei pentru copiii cu handicap cu vârste între 3 și 18 ani.

Valorile sunt neschimbate din decembrie 2025.

„În anul 2026 se mențin în plata la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2025: k) alocațiile de stat pentru copii, reglementate de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, arată prevederile oficiale.

De reținut faptul că alocația poate fi suspendată în anumite condiții. Și anume, atunci când beneficiarul decedează, studiile liceale sau profesionale sunt abandonate, ori domiciliul este schimbat în afara României, în cazul cetățenilor străini, notează Bzi.

