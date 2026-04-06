Trei germani, printre care și un bebeluș, au murit la o „vânătoare de ouă de Paște”, eveniment tradițional la care au participat 50 de persoane

În  Germania, trei oameni au fost uciși după ce un copac a căzut din cauza vântului puternic peste ei.

Printre victimele decedate se află și un bebeluș de sex feminin, în vârstă de 10 luni, o adolescentă de 16 ani și o femeie de 21 de ani.

Patru persoane au fost lovite de copacul căzut, transmite poliția.  A patra victimă, o tânără în vârstă de 18 ani cu răni grave, a fost transportată la un spital cu elicopterul, potrivit Fox News.

O tradiție de Paște, încheiată tragic din cauza vremii

Incidentul s-a petrecut la un eveniment tradițional cu ocazia Paștelui protestant. O „vânătoare după ouăle pentru Paște” la care au participat 50 de persoane.

Mame, femei gravide și copii au asistat la căutarea ouălor de Paște lângă orășelul Satrupholm, duminică, la ora 11 dimineața.

Imagini cu scena morbidă de la locul incidentului au apărut în online. Printre ouăle de Paște împrăștiate, Fox News scrie că puteau fi văzute și trupurile a două victime învelite cu cearșaf alb.

Anterior, serviciul meteo german a atenționat localnicii despre condițiile meteo severe din cauza vântului puternic. Oficialii din regiunea Schlewsig-Holstein s-au declarat „profund cutremurați” de tragedia de Paște.

„Gândurile noastre sunt alături de membrii familiilor a celor decedați, cu persoanele rănite și cu oricine care a experimentat acest incident teribil”, a declarat guvernatorul regional Daniel Gunther.

Sursa Foto: Hepta

