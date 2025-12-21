China celebrează un „boom” al căsătoriilor. Beijingul permite nunțile în cluburile de noapte, în timp ce se luptă cu declinul demografic

„Un uriaș complex din Shanghai, cu șase etaje, este de obicei plin de petrecăreți care mișună în cluburile de noapte dedicate hip-hop-ului, disco-ului și muzicii rock. Dar luna aceasta locația le-a oferit tinerilor o cu totul altă perspectivă: a devenit loc de desfășurare a ceremoniilor de nuntă”, relatează Financial Times.

Muncitorii din construcții amenajează acum săli de recepție luxoase, împodobite cu iarbă artificială, unde cuplurile se vor căsători și vor sărbători alături de prieteni. Totul are loc după o creștere neașteptată a numărului de nunți în China, având în vedere că oficialii de la Beijing au relaxat regulile privind înregistrarea căsătoriilor.

China a „relaxat” regulile căsătoriilor

Într-un proiect pe care publicația de stat China Daily l-a descris ca fiind o „transformare a serviciilor publice orientată spre tineret” pentru a încuraja căsătoria, cuplurile au acum voie să se căsătorească în stațiuni de vacanță îndepărtate și chiar la festivaluri de muzică. Funcționarii publici sunt staționați în locații populare pentru nunți doar ca să se ocupe de acte.

Pentru oficialii chinezi care doresc mai multe căsătorii ca o modalitate de a stimula rata scăzută a natalității din țară, primele semne sunt încurajatoare.

În primele trei trimestre ale anului 2025, au fost înregistrate 5,2 milioane de căsătorii noi, conform statisticilor Ministerului Afacerilor Civile, o creștere de 405.000 față de anul precedent. Cifrele reprezintă o „schimbare modestă, dar notabilă”, a declarat China Daily.

Beijingul se confruntă cu o provocare pe termen lung, deoarece populația sa, care îmbătrânește rapid, este susținută de un număr tot mai mic de cetățeni apți de muncă.

ONU susține că populația Chinei se va reduce până în 2100

Un studiu al ONU din 2024 a prezis că numărul locuitorilor din China se va micșora de la 1,4 miliarde anul trecut la 1,3 miliarde până în 2050, apoi va scădea la 633 de milioane până în 2100, o schimbare demografică despre care oficialii și economiștii se tem că va afecta creșterea economică.

Conform ONU, rata fertilității din China, numărul de nașteri per femeie, a fost puțin sub 1 anul trecut – mult sub nivelul de 2,1 necesar pentru a menține populația stabilă.

Universitățile din China predau „cursurile de dragoste”

Până în luna mai, cuplurile trebuiau să își înregistreze căsătoria în locul în care își făceau actele de gospodărie, un inconvenient pentru milioane de lucrători migranți care locuiesc în afara provinciei lor de origine. Acum, aceștia pot obține documentele fără a prezenta hukou- ul și pot înregistra căsătoriile oriunde în țară.

Alte elemente ale unei campanii naționale de încurajare a tinerilor să se căsătorească și să aibă copii variază de la subvenții pentru proaspeții părinți până la măsuri mai inedite, cum ar fi „ cursurile de dragoste” de la universități, concepute pentru a-i învăța pe studenți despre relații. Inițiativele locale oferă stimulente financiare pentru tinerii căsătoriți și concediu prelungit pentru luna de miere pentru funcționarii publici.

China vrea o „renaștere demografică”, după un declin

Ratele căsătoriilor au fluctuat de la pandemia de Covid, iar în 2024 au scăzut cu 20%, la puțin peste 6 milioane, probabil pentru că multe cupluri se grăbiseră deja să se căsătorească în 2023, după încheierea restricțiilor.

„Oficialii și presa de stat caută semne bune care să indice o renaștere demografică”, a declarat Wang Feng, expert în demografie și profesor distins la Universitatea din California, Irvine.

„Dar nu ar trebui să ne inspirăm speranțe false din această statistică… Dovezile covârșitoare arată un declin pe termen lung al căsătoriilor și al nașterii copiilor.”

Pesimismul persistent cu privire la economie, scăderea prețurilor locuințelor și nesiguranța locurilor de muncă au contribuit la acest declin, a spus Wang. „

Principalele provocări: Creșterea copilului sau locul de muncă?

Cuplurile nu se vor căsători doar pentru că le este mai ușor să se înregistreze”, a spus el. „Principalele motive pentru care oamenii nu se căsătoresc sau nu au copii sunt dificultățile financiare și stresul de la locul de muncă”, a spus Chen Xiaoshan, un academician din Shanghai, care s-a căsătorit anul trecut, și cu care a vorbit Financial Times.

„Creșterea copiilor necesită o concurență nesfârșită – nu îți poți permite să-ți pierzi locul de muncă, iar majoritatea oamenilor nu au o plasă de siguranță financiară sigură. Este epuizant.”

Chiar dacă schimbarea de reglementare nu va declanșa o redresare pe termen lung a ratelor căsătoriilor, ea a alimentat o nouă industrie a nunților în locuri precum pajiștile muntoase din Xinjiang, Yunnanul tropical și stațiunile de plajă din Hainan, toate concurând pentru a găzdui sărbători elaborate pentru cuplurile care caută o ceremonie aventuroasă.

Consilierul chinez pledează pentru o vârstă mai mică la căsătorie pentru a crește numărul nașterilor. Unul dintre cele mai populare locuri este Lacul Sayram din Xinjiang, care a găzduit peste 11.000 de nunți în acest an, inclusiv peste 9.000 de la schimbarea regulilor din luna mai.

Personalul procesa aproximativ 50 de înregistrări de căsătorie pe zi în timpul sezonului de vârf, a declarat un membru al personalului pentru FT, adăugând că cuplurile care se căsătoresc acolo primesc „intrare gratuită pe viață în zona pitorească”.

Zona — cunoscută pentru apele cristaline ale lacului și munții acoperiți de zăpadă din jur — se întinde pe o suprafață de peste 1.300 km pătrați, un număr care în chineză ( yi sheng yi shi ) sună ca expresia „o viață întreagă”.

