Prima pagină » Actualitate » China celebrează un „boom” al căsătoriilor. Beijingul permite nunțile în cluburile de noapte, în timp ce se luptă cu declinul demografic

China celebrează un „boom” al căsătoriilor. Beijingul permite nunțile în cluburile de noapte, în timp ce se luptă cu declinul demografic

21 dec. 2025, 17:45, Actualitate
China celebrează un „boom” al căsătoriilor. Beijingul permite nunțile în cluburile de noapte, în timp ce se luptă cu declinul demografic

„Un uriaș complex din Shanghai, cu șase etaje, este de obicei plin de petrecăreți care mișună în cluburile de noapte dedicate hip-hop-ului, disco-ului și muzicii rock. Dar luna aceasta locația le-a oferit tinerilor o cu totul altă perspectivă: a devenit loc de desfășurare a ceremoniilor de nuntă”, relatează Financial Times.

Muncitorii din construcții amenajează acum săli de recepție luxoase, împodobite cu  iarbă artificială, unde cuplurile se vor căsători și vor sărbători alături de prieteni. Totul are loc după o creștere neașteptată a numărului de nunți în China, având în vedere că oficialii de la Beijing au relaxat regulile privind înregistrarea căsătoriilor.

China a „relaxat” regulile căsătoriilor

Într-un proiect pe care publicația de stat China Daily l-a descris ca fiind o „transformare a serviciilor publice orientată spre tineret” pentru a încuraja căsătoria, cuplurile au acum voie să se căsătorească în stațiuni de vacanță îndepărtate și chiar la festivaluri de muzică. Funcționarii publici sunt staționați în locații populare pentru nunți doar ca să se ocupe de acte.

Pentru oficialii chinezi care doresc mai multe căsătorii ca o modalitate de a stimula rata scăzută a natalității din țară, primele semne sunt încurajatoare.

În primele trei trimestre ale anului 2025, au fost înregistrate 5,2 milioane de căsătorii noi, conform statisticilor Ministerului Afacerilor Civile, o creștere de 405.000 față de anul precedent. Cifrele reprezintă o „schimbare modestă, dar notabilă”, a declarat China Daily.

Beijingul se confruntă cu o provocare pe termen lung, deoarece populația sa, care îmbătrânește rapid, este susținută de un număr tot mai mic de cetățeni apți de muncă.

ONU susține că populația Chinei se va reduce până în 2100

CHINA, HUBEI PROVINCE – DECEMBER 4, 2025: A woman in traditional Chinese clothes in Ming-and-Qing Cobblestone Street in Yang Lou Dong (Credit Image: © Yuri Smityuk/TASS via ZUMA Press)

Un studiu al ONU din 2024 a prezis că numărul locuitorilor din China se va micșora de la 1,4 miliarde anul trecut la 1,3 miliarde până în 2050, apoi va scădea la 633 de milioane până în 2100, o schimbare demografică despre care oficialii și economiștii se tem că va afecta creșterea economică.

Conform ONU, rata fertilității din China, numărul de nașteri per femeie, a fost puțin sub 1 anul trecut – mult sub nivelul de 2,1 necesar pentru a menține populația stabilă.

Universitățile din China predau „cursurile de dragoste”

CHINA, WUHAN – DECEMBER 1, 2025/(Credit Image: © Yuri Smityuk/TASS via ZUMA Press)

Până în luna mai, cuplurile trebuiau să își înregistreze căsătoria în locul în care își făceau actele de gospodărie, un inconvenient pentru milioane de lucrători migranți care locuiesc în afara provinciei lor de origine. Acum, aceștia pot obține documentele fără a prezenta hukou- ul și pot înregistra căsătoriile oriunde în țară.

Alte elemente ale unei campanii naționale de încurajare a tinerilor să se căsătorească și să aibă copii variază de la subvenții pentru proaspeții părinți până la măsuri mai inedite, cum ar fi „ cursurile de dragoste” de la universități, concepute pentru a-i învăța pe studenți despre relații. Inițiativele locale oferă stimulente financiare pentru tinerii căsătoriți și concediu prelungit pentru luna de miere pentru funcționarii publici.

China vrea o „renaștere demografică”, după un declin

Ratele căsătoriilor au fluctuat de la pandemia de Covid, iar în 2024 au scăzut cu 20%, la puțin peste 6 milioane, probabil pentru că multe cupluri se grăbiseră deja să se căsătorească în 2023, după încheierea restricțiilor.

„Oficialii și presa de stat caută semne bune care să indice o renaștere demografică”, a declarat Wang Feng, expert în demografie și profesor distins la Universitatea din California, Irvine.

„Dar nu ar trebui să ne inspirăm speranțe false din această statistică… Dovezile covârșitoare arată un declin pe termen lung al căsătoriilor și al nașterii copiilor.”

Pesimismul persistent cu privire la economie, scăderea prețurilor locuințelor și nesiguranța locurilor de muncă au contribuit la acest declin, a spus Wang. „

Principalele provocări: Creșterea copilului sau locul de muncă?

CHINA, HUBEI PROVINCE – DECEMBER 4, 2025: A tea ceremony in Ming-and-Qing Cobblestone Street in Yang Lou Dong (Credit Image: © Yuri Smityuk/TASS via ZUMA Press)

Cuplurile nu se vor căsători doar pentru că le este mai ușor să se înregistreze”, a spus el. „Principalele motive pentru care oamenii nu se căsătoresc sau nu au copii sunt dificultățile financiare și stresul de la locul de muncă”, a spus Chen Xiaoshan, un academician din Shanghai, care s-a căsătorit anul trecut, și cu care a vorbit Financial Times.

„Creșterea copiilor necesită o concurență nesfârșită – nu îți poți permite să-ți pierzi locul de muncă, iar majoritatea oamenilor nu au o plasă de siguranță financiară sigură. Este epuizant.”

Chiar dacă schimbarea de reglementare nu va declanșa o redresare pe termen lung a ratelor căsătoriilor, ea a alimentat o nouă industrie a nunților în locuri precum pajiștile muntoase din Xinjiang, Yunnanul tropical și stațiunile de plajă din Hainan, toate concurând pentru a găzdui sărbători elaborate pentru cuplurile care caută o ceremonie aventuroasă.

Consilierul chinez pledează pentru o vârstă mai mică la căsătorie pentru a crește numărul nașterilor. Unul dintre cele mai populare locuri este Lacul Sayram din Xinjiang, care a găzduit peste 11.000 de nunți în acest an, inclusiv peste 9.000 de la schimbarea regulilor din luna mai.

O vedere a lacului Sayram din prefectura autonomă mongolă Bortala, regiunea autonomă Xinjiang Uygur din nord-vestul Chinei, 14 ianuarie 2025. (Xinhua/Du Juanjuan)

Lacul Sayram din Xinjiang

Personalul procesa aproximativ 50 de înregistrări de căsătorie pe zi în timpul sezonului de vârf, a declarat un membru al personalului pentru FT, adăugând că cuplurile care se căsătoresc acolo primesc „intrare gratuită pe viață în zona pitorească”.

Zona — cunoscută pentru apele cristaline ale lacului și munții acoperiți de zăpadă din jur — se întinde pe o suprafață de peste 1.300 km pătrați, un număr care în chineză ( yi sheng yi shi ) sună ca expresia „o viață întreagă”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Misiunea „Descurajarea Chinei”. Portavionul USS Abraham Lincoln a ajuns în Guam. Pentru prima dată din 2022, SUA are două grupuri de atac în Pacificul de Vest, după desfășurarea anterioară a USS George Washington

China este lider în aproape 90% dintre tehnologiile cheie în 2025. Un om de știință avertizează că SUA și democrațiile europene riscă să devină codașe

Chinezii construiesc cel mai mare baraj din lume în Tibet. Valoarea se apropie de 200 de miliarde de dolari

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Hoții au furat o conductă de irigații în Oltenia. Au săpat „tranșee” pe 2 km pentru a o dezgropa
18:10
Hoții au furat o conductă de irigații în Oltenia. Au săpat „tranșee” pe 2 km pentru a o dezgropa
CRĂCIUN Cum remodelează noile generații sărbătorile de Crăciun. Ce arată studiul specialiștilor italieni
18:01
Cum remodelează noile generații sărbătorile de Crăciun. Ce arată studiul specialiștilor italieni
EXCLUSIV Elena Iordache, fost președinte al Asociației Procurorilor din România: „Eu cred că e o glumă. Nu cred că cine a vorbit era președintele țării mele”
17:42
Elena Iordache, fost președinte al Asociației Procurorilor din România: „Eu cred că e o glumă. Nu cred că cine a vorbit era președintele țării mele”
ULTIMA ORĂ George Simion spune că Nicușor Dan „nu dă doi bani pe independența Justiției”: „Bătălia este pentru cine numește șefii Serviciilor și șefii Parchetelor. Îi interesează controlul total”
17:05
George Simion spune că Nicușor Dan „nu dă doi bani pe independența Justiției”: „Bătălia este pentru cine numește șefii Serviciilor și șefii Parchetelor. Îi interesează controlul total”
Mediafax
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
Digi24
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană
Cancan.ro
Pe ce dată trebuie să plătești factura la Digi RCS-RDS, pentru a primit 10% înapoi. Este valabil pentru toți abonații din România
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Adevarul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Mediafax
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată revoltă!
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: 'Dă-mi, Doamne, timp. Mai dă-mi un anotimp'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Sonda MAVEN se rotește neputincioasă după ce s-a pierdut contactul
CONTROVERSĂ Convertirea „omului care știe tot despre tine”: miliardarul Alex Karp a trecut de la „progresism” la „complet anti-woke”. Cum a devenit puterea spatele luptei anti-imigrație a lui Trump și ce știe despre Europa
18:10
Convertirea „omului care știe tot despre tine”: miliardarul Alex Karp a trecut de la „progresism” la „complet anti-woke”. Cum a devenit puterea spatele luptei anti-imigrație a lui Trump și ce știe despre Europa
SCANDAL Japonia își ia adio de la urșii panda, după ce tensiunile cu China au escaladat. Oamenii stau la coadă cu orele pentru a-i vedea pentru ultima oară pe adorabilii Xiao Xiao și Lei Lei
17:37
Japonia își ia adio de la urșii panda, după ce tensiunile cu China au escaladat. Oamenii stau la coadă cu orele pentru a-i vedea pentru ultima oară pe adorabilii Xiao Xiao și Lei Lei
INEDIT Cine l-a „ucis” pe Mozart? Compozitorul și-ar fi presimțit sfârșitul
17:30
Cine l-a „ucis” pe Mozart? Compozitorul și-ar fi presimțit sfârșitul
CRĂCIUN Viitorii regi ai Marii Britanii au pregătit prânzul pentru persoanele nevoiașe. Prințul William vrea să-l învețe pe George despre „realitățile vieții“
17:19
Viitorii regi ai Marii Britanii au pregătit prânzul pentru persoanele nevoiașe. Prințul William vrea să-l învețe pe George despre „realitățile vieții“
ULTIMA ORĂ Ce i-au scris magistrații revoltați lui Nicușor Dan: „Suntem în teroare/ La CAB s-a instaurat frica/ Sub apartenența legalității se întâmplă lucruri grave”
17:09
Ce i-au scris magistrații revoltați lui Nicușor Dan: „Suntem în teroare/ La CAB s-a instaurat frica/ Sub apartenența legalității se întâmplă lucruri grave”
ARMATĂ De ce armata SUA trebuie să se reinventeze pentru a fi cu un pas înaintea coaliției autocrațiilor
16:33
De ce armata SUA trebuie să se reinventeze pentru a fi cu un pas înaintea coaliției autocrațiilor

Cele mai noi