China deschide larg uşa produselor lactate din România. Producătorii români vor avea acces la o piaţă de 70 de miliarde de dolari

Luiza Dobrescu
Producătorii de lactate români îşi vor putea vinde marfa în China. Asiaticii deschid accesul pe o piață de lactate de 70 de miliarde de dolari.

Potrivit Administrației Generală a Vămilor, transmis printr-un comunicat, China a aprobat importurile de produse lactate din România.

Produsele care vor fi exportate sunt inclusiv brânză, lapte praf, produse pe bază de zer și formule pentru sugari — obținute din lapte de vacă, oaie sau capră, care respectă standardele chineze privind siguranța alimentară.

Condiţia impusă unităților exportatoare este să aibă aprobarea autorităților române și să fie înregistrate în China.

Laptele crud trebuie să provină din ferme libere de boli majore ale animalelor și aflate sub supraveghere oficială.

Transporturile vor fi însoțite de certificate sanitar-veterinare, cu respectarea cerințelor cu privire la reziduuri, procesare și trasabilitatea.

Pe 17 martie, China şi România au semnat un memorandum de cooperare agricolă care sprijină extinderea comerțului cu produse agricole.

Veniturile companiilor din sectorul lactatelor din China s-au ridicat la 510 miliarde de yuani (71 de miliarde de dolari) în 2024, potrivit Bloomberg. 

„China a aprobat, România intră pe cea mai mare piață din lume!
Așa cum am promis, deschidem piața asiatică pentru produsele fermierilor noștri”, scrie şi ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

