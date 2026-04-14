Statul care își poate acoperi integral hrana din producția internă. Pe ce loc se află România în clasamentul global

În cadrul unei analize a unui studiu publicat în „Nature Food” s-a constatat că o țară este capabilă să își acopere integral hrana din producția internă. Securitatea alimentară globală este destul de fragilă, spun experții, la momentul actual. Chiar dacă multe țări pot produce alimente, un singur stat reușește să acopere necesarul pentru 7 grupe alimentare esențiale. Și anume, produse amidonoase, fructe, legume, lactate, carne, pește și leguminoase.

Guyana, statul care își poate acoperi integral hrana din producția internă

Datele indică faptul că singura țară care are capacitatea de a produce alimente astfel încât să acopere întregul necesar este Guyana. Potrivit Visual Capitalist, diferențele între regiuni sunt considerabile. Potrivit analizei, Guyana depășește cererea internă în cazul produselor amidonoase și al fructelor. Experții susțin că este un „caz unic” global.

În acest clasament, România se află pe locul 21. Un nivel similar de autosificiență alimentară se găsește și în cazul altor țări precum Spania, Turcia, Rusia, Ucraina și Croația.

„Țările cu venituri mari se clasează adesea mai jos, în clasament. De exemplu, Canada și Statele Unite acoperă fiecare doar 4 din 7 grupe alimentare. În ciuda producției puternice de carne, lactate și cereale, ambele țări depind în mare măsură de importurile de fructe și legume.

Acest model reflectă geografia și clima. Țările nordice se confruntă cu sezoane de creștere mai scurte, ceea ce limitează producția internă de produse proaspete. Drept urmare, nici măcar sistemele agricole avansate nu pot produce pe deplin o dietă echilibrată la nivel intern.

Orientul Mijlociu și Africa de Nord se clasează în mod constant printre regiunile cele mai puțin autosuficiente. Resursele limitate de apă joacă un rol major. Regiunea deține aproximativ 6% din populația globală, dar mai puțin de 2% din sursele regenerabile de apă, ceea ce restricționează expansiunea agriculturii.

Producția de pește este o altă constrângere majoră la nivel global. Potrivit Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Asia reprezintă 91% din producția de acvacultură. Această concentrare face ca multe țări să depindă de importurile de fructe de mare”, arată Visual Capitalist.

Autorul recomandă:

