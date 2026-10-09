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Bunică a 12 nepoți, record impresionant: a menținut poziția de plank timp de 5 ore. Ce alte recorduri a mai stabilit

Bunică a 12 nepoți, record impresionant: a menținut poziția de plank timp de 5 ore. Ce alte recorduri a mai stabilit
Sursă foto: Captură foto Facebook DonnaJean Wilde
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O bunică a 12 nepoți este creditată cu doborârea propriului record mondial Guinness pentru cea mai lungă perioadă în care o femeie a menținut poziția de plank.

DonnaJean Wilde a făcut încercarea de a stabili un nou record la Huntsman World Senior Games, în Utah, în această săptămână, și a reușit mențină poziția de plank timp de cinci ore, relatează ABC News.

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Guinness World Records a confirmat pentru sursa citată anterior  recordul său omologat, stabilit la 21 martie 2024, este de 4 ore, 30 de minute și 11 secunde. Organizația a declarat a primit o cerere pentru cea mai recentă încercare a lui Wilde de a stabili un record și va analiza dovezile înainte de a declara un nou record.

„M-am întrebat întotdeauna dacă fi putut rezista până la cinci ore”, a spus DonnaJean Wilde, explicându-și motivația de a-și doborî propriul record de menținere a poziției de plank.

Potrivit World Senior Games, încercarea de stabilire a recordului a început la ora 15:03, iar arbitrii s-au schimbat din oră în oră până la ora 20:03, când încercarea lui Wilde s-a încheiat.

„Unii dintre ei veneau chiar lângă mine: «Hai, DonnaJean, hai! Te descurci de minune!»”, a spus Wilde despre arbitri.

DonnaJean Wilde, în vârstă de 61 de ani, locuiește în Alberta, Canada. Aceasta a declarat antrenamentele pentru pregătirea încercării de stabilire a recordului au inclus și momente în care nepoata ei de trei ani, Rose, stătea întinsă pe spatele ei în timp ce ea menținea poziția de plank.

Femeia a fost pe punctul de a renunța

Wilde a spus nu era sigură va reuși ducă la capăt performanța de cinci ore și s-a gândit chiar renunțe în timpul încercării.

„I-am spus [soțului meu], Randy: «Am terminat. O las jos». Iar ei [spectatorii] au scandat cu toții până la final. M-au ajutat trec de ultimele 10 minute”, a spus Wilde.

Dacă cea mai recentă încercare de stabilire a recordului va fi recunoscută, Wilde va obține al treilea titlu Guinness, după recordul anterior la plank și celălalt record al său pentru cele mai multe flotări executate de o femeie într-o oră, respectiv 1.575.

Este o altă performanță impresionantă pentru Wilde, care a spus nu s-a odihnit mult timp după cea mai recentă performanță la plank. În dimineața de după încercarea de stabilire a recordului, ea a participat la o cursă de 3.000 de metri.

În ceea ce privește următoarea încercare de stabilire a unui record, Wilde a spus speră facă cel puțin 1.600 de flotări într-o oră și să-și doboare al doilea record.

Sursă foto: Captură foto Facebook DonnaJean Wilde

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