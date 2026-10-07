Centenara își începe întotdeauna micul dejun cu un fruct cunoscut pentru beneficiile sale pentru sănătate. Are un hobby popular, care vine cu beneficii importante pentru sănătatea mintală, și încă își face timp pentru dans.

Când o persoană în vârstă de 100 de ani își dezvăluie obiceiurile alimentare, este fascinant să ne gândim la ce alimente ar putea face parte din ecuația longevității. Pentru Natalie Groeger, baconul, afinele și ciocolata se află în mod regulat în meniu.

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„Suc, nu alcool”,a subliniat ea într-un interviu acordat TODAY.com. Centenara nu consumă alcool.

Întrebată ce a contribuit la longevitatea ei, aceasta a mărturisit:

„Nu am nicio idee”, spune Groeger. „Trebuie doar să fii foarte deschis la minte și trebuie să iei lucrurile așa cum sunt. Asta e tot. Trebuie să accepți și să te bucuri de viață.”

Iată câteva dintre sfaturile sale simple pentru o viață lungă:

Mănâncă sănătos

Groeger își începe întotdeauna micul dejun cu afine.

„Mănânc multe afine. Le ador”, spune ea.

Dieteticiana Samantha Cassetty, consideră afinele cel mai sănătos fruct datorită tuturor beneficiilor pe care le oferă pentru sănătate. Afinele au fost asociate cu un risc mai scăzut de boli de inimă și diabet de tip 2, precum și cu îmbunătățirea performanțelor cognitive, observă ea.

Groeger este, de asemenea, o admiratoare a merelor de o viață, acestea având beneficii pentru sănătatea inimii, diabet, cancer, sănătatea intestinală, scăderea în greutate și inflamație.

Îi plac avocado, un fruct pe care cercetările îl asociază cu sănătatea inimii, sănătatea pielii și controlul greutății.

Bucură-te de o mică plăcere

Groeger adoră ciocolata, în special cea neagră, considerată cea mai sănătoasă ciocolată.

Ciocolata neagră conține cea mai mare cantitate de substanțe solide din boabele de cacao, care conțin substanțe fitochimice despre care dieteticienii spun că au proprietăți antiinflamatoare, anticancerigene și antihipertensive.

O altă plăcere preferată ar primi probabil mai puțină aprobare din partea experților în nutriție.

„Ador baconul”, spune Groeger. „Probabil că nu ar trebui să mănânc bacon, dar îl mănânc.”

Dansează

Centenara adoră dansul de societate și l-a învățat pe soțul ei să danseze. În fiecare duminică, după micul dejun, punea muzică și cei doi dansau „prin tot livingul și sufrageria”, își amintește ea.

Dansul este atât un exercițiu aerobic, cât și unul care implică susținerea greutății corpului și vine cu numeroase beneficii, inclusiv o sănătate mai bună a inimii, un echilibru și o coordonare mai bune, precum și îmbunătățirea stării de spirit și un risc mai scăzut de demență, notează National Library of Medicine.

Încearcă un hobby pentru a-ți liniști mintea

Mama lui Groeger a învățat-o să tricoteze când era mică, iar ea a tricotat în cea mai mare parte a vieții sale, realizând pături, pălării și pulovere. S-a oprit abia acum câțiva ani din cauza unor probleme la mâini.

Activitățile de artizanat au beneficii pentru sănătatea mintală. De exemplu, croșetatul îi face pe oameni să se simtă mai calmi și mai fericiți, iar oamenii îl folosesc pentru a face față durerii provocate de doliu, bolilor cronice și durerii fizice, potrivit unui studiu.

Fii optimist

În legătură cu această trăsătură, studiile au constatat că optimismul este asociat cu o „longevitate excepțională”, adică atingerea vârstei de 85 de ani sau mai mult.

„Sunt cu siguranță o optimistă”, spune Groeger. „Cred că totul va fi bine. Chiar dacă am avut și perioade dificile în viața mea.”

Persoanele cu niveluri mai ridicate de optimism tind să aibă sisteme cardiovascular, metabolic, imunitar și pulmonar mai sănătoase, ceea ce duce la o durată a vieții cu 11-15% mai lungă, observă autorii studiului.