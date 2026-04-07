Chiriile în România în 2026: cele mai scumpe și cele mai ieftine orașe

Chiriile în România rămân puternic polarizate. București și Cluj sunt orașele cu cele mai ridicate prețuri, în timp ce orașe din vest și sud oferă în continuare alternative accesibile. Interesul pentru închirieri este în creștere, însă diferențele de preț între piețe rămân consistente.

Cerere în creștere, piață fragmentată

Luna martie 2026 a adus o intensificare a activității pe segmentul chiriilor. Interesul utilizatorilor a crescut atât la nivel de contactări, cât și de vizualizări, semn că piața rămâne dinamică, în ciuda variațiilor de preț.

„În martie 2026, interesul pentru închirieri a continuat să crească, atât din perspectiva contactărilor, cât și a vizualizărilor… Datele arată o piață activă, în care interesul se menține ridicat, chiar dacă nivelurile de preț variază semnificativ de la un oraș la altul”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group, citată de profit.ro.

În acest context, diferențele dintre orașe rămân unul dintre elementele definitorii ale pieței imobiliare din România.

Prețurile chiriilor în București

în București, chiriile diferă n funcție de zonă. Cel mai scump sector al capitalei rămâne în continuare Sectorul 1, cu un preț mediu de 845 de euro.

Pe locul doi se află Sectorul 2, cu un preț mediu de 705 euro, iar pe locul trei este Sectorul 5, cu o medie de 568 euro.

Sectorul 1 – cele mai mari prețuri

Sectorul 1 rămâne zona din București cu cele mai scumpe chirii:

garsoniere: 450 de euro

două camere: 680 de euro

trei camere: 1.200 de euro

Sectorul 2 – chirii medii

garsoniere: 380 de euro

două camere: 680 de euro

trei camere: 950 de euro

În cazul apartamentelor cu două camere, chiriile au fost cu 10% mai mari față de anul trecut.

Sectorul 3 – o creștere de 10% față de anul trecut

garsoniere 0 399 de euro

două camere: 580 de euro

trei camere: 700 de euro

În Sectorul 4 – cu 10% mai mult față de anul trecut

garsoniere: 380 de euro

două camere: 510 euro

trei camere: 680 de euro

Sectorul 5, al treilea cel mai scump sector

garsoniere: 380 de euro

două camere: 600 de euro

trei camere: 650 de euro

Sectorul 6 – chirii medii

garsoniere: 410 euro

două camere: 540 de euro

trei camere: 600 de euro

Orașele cu cele mai mici chirii

Arad – cel mai accesibil nivel

Aradul se menține pe prima poziție în topul orașelor cu cele mai mici chirii:

garsoniere: 220 euro

două camere: 370 euro (+6% față de anul anterior)

trei camere: 450 euro (stagnare)

Nivelurile indică o piață stabilă, cu variații reduse de la an la an.

Oradea – ușoare corecții în jos

În Oradea, chiriile au înregistrat scăderi moderate:

garsoniere: 270 euro (-4%)

două camere: 400 euro (-2%)

trei camere: 480 euro (-4%)

Craiova – evoluții mixte

Craiova a avut o evoluție neuniformă:

garsoniere: 300 euro (+3%)

două camere: 430 euro (stabil)

trei camere: 500 euro (-15%)

Scăderea accentuată pe segmentul apartamentelor mari indică o ajustare a cererii.

Sibiu – tendință descendentă pe termen anual

Sibiul a consemnat scăderi pe toate segmentele:

garsoniere: 318 euro (-4%)

două camere: 400 euro (-2%)

trei camere: 500 euro (-9%)

Pe termen scurt, însă, garsonierele au crescut ușor față de luna precedentă.

Timișoara – creștere pe segmentul mediu

Timișoara rămâne accesibilă, dar cu o evoluție notabilă:

garsoniere: 290 euro (stagnare)

două camere: 450 euro (+7%)

trei camere: 500 euro (stagnare)

Segmentul apartamentelor cu două camere a înregistrat cea mai vizibilă creștere anuală.

Orașele cu cele mai mari chirii

Cluj-Napoca – presiune constantă pe prețuri

Cluj-Napoca continuă să fie una dintre cele mai scumpe piețe din țară:

garsoniere: 400 euro (+3%)

două camere: 599 euro (+2%)

trei camere: 700 euro (-7%)

Chiar și cu unele scăderi pe segmentul apartamentelor mari, nivelul general rămâne ridicat.

Brașov – între cerere mare și prețuri ridicate

Brașovul se poziționează în zona superioară a pieței:

garsoniere: 360 euro (+2%)

două camere: 520 euro (stagnare)

trei camere: 650 euro (-6%)

Orașul atrage constant cerere, inclusiv din partea celor care caută relocare sau stil de viață alternativ.

Constanța – evoluție mixtă

În Constanța, dinamica este diferită pe segmente:

garsoniere: 330 euro (-6%)

două camere: 500 euro (stagnare)

trei camere: 700 euro (+8%)

Segmentul apartamentelor mari a crescut, în timp ce garsonierele au scăzut.

Iași – stabilitate relativă

Iașiul a avut o evoluție echilibrată:

garsoniere: 350 euro (stabil)

două camere: 450 euro (stabil)

trei camere: 550 euro (-4%)

Piața indică o maturizare, cu variații reduse de la an la an.