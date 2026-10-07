Chirurg și fost manager al spitalului din Craiova, condamnat la doi ani și jumătate de închisoare după o intervenție care a cauzat moartea pacientului

Chirurgul Alin Dragoș Demetrian, fost manager interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, a fost condamnat definitiv la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare, după ce, în timpul unei intervenții efectuate în 2019, a secționat artera unui pacient, ceea ce a rezultat în decesul acestuia. Verdictul instanței vine la șapte ani de la tragedie. Medicului îi este interzis să mai profeseze ca specialist în chirurgie toracică timp de patru ani, transmite știripesurse.ro.

Curtea de Apel Craiova a menținut condamnarea pronunțată de Judecătoria Craiova și a majorat despăgubirile morale acordate soției și celor cinci copii ai victimei, Dorin Barbu, la un total de 150.000 de euro. Medicul și spitalul trebuie să achite aceste sume în solidar.

Hotărârea definitivă, pronunțată pe 2 octombrie, încheie procesul privind decesul din septembrie 2019. Motivarea instanței arată că judecătorii au analizat atât leziunea produsă în timpul intervenției, cât și modul în care chirurgul a gestionat hemoragia și transferul pacientului la Terapie Intensivă.

De ce afecțiune suferea victima

Dorin Barbu, din Plenița, județul Dolj, avea 73 de ani când la chirurgul Alin Dragoș Demetrian de la Spitalul Județean Craiova, după o perioadă îndelungată în care s-a confruntat cu probleme de respirație.

Acesta a fost supus unei intervenții pentru stabilirea unui diagnostic.

Fiul victimei, Marius Barbu, explica atunci că familia apelase la chirurgul din Craiova cu speranța că tatăl său va putea fi ajutat. Procedura presupunea prelevarea unei probe de țesut din zona dintre plămâni, pentru stabilirea diagnosticului.

Dorin Barbu suferea de o formațiune tumorală mediastinală și trecuse deja prin două încercări de biopsie, pe 27 august și 3 septembrie 2019, fără obținerea unui rezultat concludent.

La data de 13 septembrie, Dorin Barbu a fost programat pentru o intervenție prin care medicul Demetrian urma să recolteze țesut pentru analiză.

Artera a fost lezată în timpul biopsiei. Ce au stabilit expertizele

În timpul procedurii efectuate de Alin Dragoș Demetrian s-a produs o hemoragie masivă. Potrivit expertizei medico-legală citate în instanță a fost identificată secționarea parțială a trunchiului arterial brahiocefalic.

Chirurgul a încercat să oprească sângerarea prin compresie, a folosit bureți hemostatici și a închis plaga. Instanța a reținut însă că sursa hemoragiei nu a fost identificată și suturată. Potrivit experților, leziunea necesita repararea chirurgicală a vasului.

Expertiza a stabilit o legătură directă între leziunea vasculară produsă în timpul intervenției și deces, potrivit concluziilor din hotărârea instanței.

Pacientul a ajuns la Terapie Intensivă. Medicul s-a întors în spital abia seara

Potrivit motivării Judecătoriei Craiova, pacientul a fost transferat la ATI fără ca echipa care îl prelua să fie informată corespunzător despre leziunea produsă.

Medicul a plecat din spital și a revenit în jurul orei 20.00, deși hemoragia apăruse la aproximativ 13.40, iar colegii îl solicitaseră să se întoarcă. Sângerarea a continuat, iar pacientului i-a fost montat ulterior un dren toracic.

Dorin Barbu a murit pe 14 septembrie 2019, la ora 4.47, după noi manevre de resuscitare.