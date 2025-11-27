Ciclonul Adel aduce în România vreme urâtă și patru zile cu NINSORI. Stratul de zăpadă ar putea ajunge la 10-15 centimetri

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de vremea rea, dar și o informare meteorologică, valabilă până duminică, 30 noiembrie, pentru că țara noastră se află sub influența ciclonului mediteranean Adel, format pe 25 noiembrie în bazinul central al Mării Mediterane. Acesta va aduce ultimele zile de toamnă cu vreme severă în majoritatea regiunilor țării.

România se află la periferia ciclonului Adel, iar masa de aer cald preexistentă determină predominarea precipitațiilor sub formă lichidă în majoritatea zonelor.

Meteorologii au explicat faptul că Mediterana este activă în această perioadă, iar cantitatea mare de umezeală determină producerea unor fenomene severe.

ANM, cod galben de ploi în șapte județe

Meteorologii au emis un cod galben, valabil între 27 noiembrie, ora 10:00, și 28 noiembrie, ora 10:00, pentru zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău și Brașov. În aceste zone se vor acumula cantități importante de apă, între 25-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat peste 40 de litri pe metru pătrat, potrivit ANM.

Unde va ninge în România

Precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare vor afecta în special nordul Moldovei, începând din seara și noaptea de joi spre vineri. La munte, mai ales pe crestele Carpaților Meridionali, vor predomina ninsorile și lapoviţa.

În zona montană, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 10-15 centimetri, iar prezența masei de aer rece va determina menținerea precipitațiilor solide la altitudini mari pe parcursul întregului interval.

Ploi abundente în sudul și sud-estul țării

Cantitățile cele mai mari de precipitații se vor înregistra în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Meridionali, unde se vor acumula între 35-45 de litri pe metru pătrat, iar local cantitățile vor ajunge la 60-80 de litri pe metru pătrat.

În rest, temporar, va ploua aproape peste tot, cu acumulări între 10-25 de litri pe metru pătrat până la sfârșitul intervalului de avertizare.

Vânt puternic, în special la munte

Vântul va avea intensificări, din noaptea de joi spre vineri, în regiunile sudice și sud-estice, cu rafale de 45-50 km/h.

În zona înaltă a Carpaților Meridionali, rafalele vor atinge 70-90 km/h, ceea ce reprezintă valori semnificative care pot crea disconfort și dificultăți în deplasare.

Răcire accentuată a vremii

Vremea s-a răcit treptat, începând de joi în sud-vest, centru și nord-est, apoi extinzându-se și în sud-est. Joi, în sud-estul țării, s-au mai înregistrat maxime de 18-19 grade Celsius, dar în jumătatea nordică temperaturile abia au ajuns la 3-7 grade Celsius.

Vineri, scăderea va fi generalizată, cu maxime între doar 2 și 14 grade Celsius în toată țara. În nordul Moldovei, Maramureș, Crișana și zona centrală a Transilvaniei se vor înregistra temperaturi de doar 3-4 grade.

Cum va fi vremea în București

Nici Capitala nu scapă de efectele ciclonului Adel. Vineri, vremea se va răci semnificativ, cu maxime de doar 8 grade și vânt cu rafale de 45-50 km/h.

Ploile vor continua și în weekend, când temperaturile vor staționa în jurul valorii de 9 grade, cu minime de 5-6 grade.

Informările meteorologice rămân valabilă până duminică, 30 noiembrie, ora 20:00, când fenomenele se vor atenua treptat, iar vremea va deveni mai stabilă, informează Știrile PRO TV.