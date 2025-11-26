Prima pagină » Știri » Vremea se schimbă radical, informare meteorologică de ultimă oră. ANM, pentru Gândul: „Aria precipitațiilor se va extinde, procesul de răcire va continua”

Cristian Lisandru
26 nov. 2025, 10:39, Știri
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, în această noapte, un cod galben de intensificări ale vântului în Banat, sudul Crișanei, pe litoral, Carpații Meridionali și Carpații Occidentali. Vremea se menține relativ frumoasă, în multe regiuni al țării, cu temperaturi care sunt, potrivit ANM, mai ridicate decât ar fi normal în această perioadă a anului.

În exclusivitate pentru Gândul, Alina Șerban, meteorologul de serviciu al ANM a transmis prognoza meteo pentru miercuri, 26 noiembrie 2025, iar informația principală este aceea că vremea se răcește, iar aria precipitațiilor se va extinde.

Pe parcursul zilei de astăzi vom avea ceva schimbări, în mod deosebit din punct de vedere termic, pentru că se va răci chiar semnificativ în Banat și în Crișana, acolo unde temperaturile maxime, astăzi, nu vor depăși 7-8 grade. Vorbim, tot în acele zone, și de sisteme noroase ce determină ploi aproape pe tot parcursul intervalului.

  • Însă, în celelalte regiuni, vremea va fi chiar cu mult mai caldă decât în mod normal la această dată, mai ales în partea de sud-est a teritoriului,  în Dobrogea, în estul Munteniei și al Moldovei, unde temperaturile maxime vor atinge valori de 19 – 20 de grade, chiar cu 10 grade mai mult decât ar trebui să avem, în mod obișnuit, la această dată calendaristică.
  • Însă și în aceste zone vorbim de ceva nebulozitate de ceață, până spre prânz, dar pe arii din ce în ce mai restrânse, nebulozitate asociată de altfel cu un front cald la noapte.
  • Aria precipitațiilor se va extinde dinspre vest și sud-vest, pe parcursul nopții, în jumătatea sudică a țării și pe arii mai restrânse în celelalte regiuni.

Posibil să fie și cantități de 10-15 l/m² în partea de sud-vest a teritoriului, iar minimele se vor situa între 2-3 grade, poate ușor mai scăzute de atât, până spre 0 grade tot în partea de vest și de nord-est a teritoriului, de unde vor pleca ploile și nebulozitatea.

Există toate ingredientele necesare pentru ca temperaturile să coboare la valori atât de mici.

În Capitală, cerul va fi astăzi temporar noros, cu o temperatură ridicată pentru această perioadă, chiar foarte ridicată, undeva la 15-16 grade, poate chiar 17 grade dacă mai vedem și soarele. Pe parcursul nopții minima va fi de 4-7 grade, cu cea mai scurtă valoare în zona de nord al Capitalei”, a precizat Alina șerban, meteorolog de serviciu al ANM.

ANM, informare meteorologică de ultimă oră

Subliniez că a fost emisă și o informare meteorologică. Va fi de interes pentru zilele următoare, când procesul de răcire va continua. Spuneam că astăzi îl vom resimți în partea de vest și de nord.

Mâine, și în celelalte regiuni, aria precipitațiilor se va extinde, se vor transforma și în lapoviță și ninsoare.

Vântul va prezenta și el intensificări și vom aduna și cantități mai importante de apă pe un interval mai lung de timp, pentru că informarea este valabilă până în data de 30 noiembrie, la ora 20:00”, a mai transmis Alina Șerban, meteorologul de serviciu al ANM.

Harta temperaturilor din România

În această dimineață, cea mai ridicată temperatură din România, la ora 07:00, a fost de 14 grade Celsius și s-a înregistrat la Sulina și la Reșița.

  • Au fost 13 grade la Constanța, Baia Mare și Sibiu.
  • A plouat la Arad și la Timișoara, acolo unde au fost 10, respectiv 12 grade Celsius.

Harta temperaturilor din România – 26 noiembrie 2025, ora 07:00 | Sursa – ANM

  • La București, la ora 07:00, termometrele arătau 1 grad Celsius, iar cerul era senin.
  • Ceața a fost prezentă în Moldova, iar temperaturile au fost cuprinse între 0 grade la Botoșani și 8 grade la Vaslui, unde cerul era acoperit.

La Buzău au fost 3 grade în această dimineață, 9 grade la Brăila, 10 grade la Călărași și 2 grade la Ploiești. Cea mai scăzută temperatură din țară, la ora 07:00, s-a înregistrat la Miercurea Ciuc – minus 4 grade Celsius.

