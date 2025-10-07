Prima pagină » Actualitate » Elena Mateescu, șefa ANM, anunță prognoza pentru toată luna octombrie 2025/Ciclonul abătut peste România anunță ce fel de iarnă vom avea

Elena Mateescu, șefa ANM, anunță prognoza pentru toată luna octombrie 2025/Ciclonul abătut peste România anunță ce fel de iarnă vom avea

07 oct. 2025, 12:16, Actualitate
Elena Mateescu, șefa ANM, anunță prognoza pentru toată luna octombrie 2025/Ciclonul abătut peste România anunță ce fel de iarnă vom avea
Elena Mateescu, șefa ANM, anunță prognoza pentru toată luna octombrie 2025

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo actualizată pentru întreaga lună octombrie 2025. Potrivit estimărilor meteorologilor, ne așteptăm la temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei și ploi în averse.

Totuși, vestea bună este că, spre final de octombrie, vremea se va încălzi ușor, iar valorile termice vor reveni la normal.

Cum va fi vremea în octombrie 2025

Analizând datele, climatologul Roxana Bojariu afirmă că de vină pentru vremea actuală ar fi imprevizibilitatea schimbărilor climatice. Astfel, chiar dacă în ultimii ani am avut ierni blânde, de data aceasta este posibil să ne confruntăm cu episoade severe de sezon.

„Statistic vorbind, crește frecvența iernilor blânde, comparativ cu cele din deceniile precedente; aceasta fiind o consecință a schimbării climatice și în regiunea României. Această tendință generală nu exclude apariția unor episoade cu condiții severe de iarnă, chiar dacă acestea vor fi mai puțin frecvente și, în multe cazuri, nu vor ajunge să dea caracteristica generală a iernii”, a Roxana Bojariu.

Potrivit ANM, în perioada 7-13 octombrie, temperaturile vor fi normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, cu valori ușor mai scăzute în vest. În schimb, regimul pluviometric va fi deficitar pe întreg teritoriul, în special în sud-vest.

Între 13 și 20 octombrie, vremea se va menține apropiată de normal, cu temperaturi ușor mai coborâte în regiunile intracarpatice. Cantitățile de precipitații vor fi în jurul mediilor multianuale. Și pentru intervalul 20-27 octombrie meteorologii estimează temperaturi normale pentru această perioadă în toate regiunile.

La finalul intervalului, între 27 octombrie și 3 noiembrie, valorile termice vor rămâne în jurul celor normale pentru acest moment al anului, iar cantitățile de precipitații se vor situa, de asemenea, în jurul mediilor multianuale.

Elena Mateescu anunță „temperaturi sub pragul de ger”

Șefa ANM, Elena Mateescu, spune că instituția pe care o conduce va putea oferi o prognoză cât mai clară pentru luna decembrie abia în noiembrie. Totuși, din experiență proprie, ea afirmă că ne putem aștepta ca temperaturile să scadă sub pragul de ger.

De asemenea, nu exclude prezența zăpezii, pe arii extinse.

„În ceea ce privește istoricul României, o iarnă normală ar trebui să aducă cantități de zăpadă nu doar în zona montană. În ansamblu, ultimele cinci ierni au fost, în medie, mai blânde decât în mod obișnuit.

Cu toate astea, iarna aceasta nu e exclus ca temperaturile să scadă sub pragul de ger, adică sub -10 grade sau -15 grade Celsius, iar stratul de zăpadă mai însemnat să apară și prin alte părți, nu doar în zona montană.

Este, însă, puțin prematur să vorbim despre prognoza pentru iarnă. Vom vedea o prognoză clară pe datele pe care le vom obține la jumătatea lunii noiembrie. Ar fi bine să avem strat de zăpadă pe parcursul iernii, mai ales pentru agricultură”, a transmis șefa ANM.

