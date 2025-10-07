Atenție! Cod roșu de ploi pentru București. Ciclonul Barbara lovește în plin România. Anunțul oficial al ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Se vor depăși chiar și 120 de l/mp”

Meteorologii ANM anunță, din nou, că vremea rea face ravagii în unele zone în România. A fost emis un cod roșu de ploi abundente pentru județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov, dar și pentru municipiul București, valabil până miercuri. Totuși, meteorologii au și o veste bună.

Încetul cu încetul, ploile se vor restrânge, iar cantitățile de apă acumulate nu vor mai fi atât de mari ca până acum.

Potrivit ANM, în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80 – 100 și izolat 120 – 140 l/mp.

„Ploi însemnate cantitativ”

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul ANM Oana Păduraru a transmis că urmează, până miercuri – ora 23:00 – încă un fenomen similar cu cel de săptămâna trecută, iar ploile vor aduce cantități însemnate de apă în sudul Dobrogei și sud-estul Munteniei.

„Mai este un episod, oarecum similar cu cel de la finalul săptămânii trecute. Tot o formațiune ciclonică din zona bazinului mediteraneean, care va determina ploi însemnate cantitativ pe partea de sud și de est a țării.

Cantitățile mai mari vor fi în sudul Dobrogei și sud-estul Munteniei, zone pentru care a fost emis și cod roșu.

Se vor depăși chiar și 120 de litri/metru pătrat, până mâine seară la ora 23.00.

În aceleași zone se vor înregistra și intensificări ale vântului. La munte, în Carpații Meridionali, dar mai mult masivele din jumătatea estică – zona Carpaților de Curbură – vor fi ninsori viscolite la peste 1.700 de metri”, a precizat meteorologul Oana Păduraru.

„Va crește și intensitatea vântului”

Miercuri seară, a mai transmis Oana Păduraru, vor expira codurile emise de ANM, iar precipitații se vor restrânge către extremitatea vestică a țării.

Intensificările vântului, însă, vor continua. Astfel de episoade au mai fost înregistrate în ultimii 15-20 de ani, la început de octombrie, a mai menționat meteorologul ANM.

„Mâine seară expiră aceste coduri, iar după ora 23:00 precipitațiile se vor restrânge către extremitatea estică a țării, dar va crește și intensitatea vântului.

În ceea ce privește luna octombrie, dacă luăm un interval de 15 – 20 de ani, au tot fost episoade din acestea la începutul acestei luni. Nu este primul episod de acest gen.

Cred că ne și bucurăm, totuși, de aceste ploi, pentru că am traversat o perioadă destul de secetoasă, până în octombrie”, a încheiat meteorologul Oana Păduraru, în exclusivitate pentru Gândul.

DSU: „Evitați deplasările în aer liber pe durata fenomenelor anunțate”

Și Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis că meteorologii au emis noi avertizări pentru marți și miercuri.

COD ROȘU

7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 15:00 – ploi torențiale și abundente – Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București.

COD PORTOCALIU

7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23 – ploi importante cantitativ – Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei.

COD GALBEN

7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23 – ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de peste 1.700 m.

„În contextul acestor avertizări, pentru siguranța dumneavoastră vă recomandăm:

Evitați deplasările în aer liber pe durata fenomenelor anunțate;

Închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere;

Evitați staționarea în apropierea copacilor, stâlpilor sau a panourilor publicitare;

Parcați în zone ferite de arbori sau alte structuri instabile;

Nu atingeți cablurile electrice aflate la sol – pot fi sub tensiune;

Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora;

Curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale.

Vă rugăm să urmăriți permanent canalele oficiale de informare și să respectați recomandările autorităților”, au transmis reprezentanții DSU.

