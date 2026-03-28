Ciclonul Deborah „mătură” România în weekend. Strat de zăpadă de 50 cm până luni

Ciclonul Deborah „mătură” România în weekend. Iarna continuă cel puțin până săptămâna viitoare, conform ANM. În acest week-end, Ciclonul Deborah traversează România va aduce ploi abundente în sud și est, precum și ninsori consistente la munte. Stratul de zăpadă ar putea să ajumgă până la o jumătate de metru.
„Până luni dimineaţa, probabil, stratul de zăpadă depus peste weekend ar putea să fie în creştere chiar şi cu 40-50 cm”, a declarat meteorologul Robert Manta, sâmbătă, la Antena 3 CNN. În plus, sunt în vigoare şi alerte de inundaţii până duminică, la orele prânzului.
Cele mai mari cantități de precipitații sunt așteptate în zona subcarpatică din Moldova, unde pot depăși 50 l/mp până luni dimineața. La altitudini de peste 1.500 de metri, ninsorile vor continua. Stratul de zăpadă depus ar putea crește chiar și cu 40 – 50 cm în acest weekend.
„Vorbim despre un ciclon mediteranean care ne traversează, ne aduce precipitaţii bogate în partea de sud şi de est a ţării. Probabil, cele mai mari cantităţi până luni dimineaţa, se vor acumula în zona subcarpatică din Moldova. Vorbim despre cantităţi care ar putea cumula peste 50 l/mp.
La munte, ninge la peste 1.500 de metri, în special. S-a depus deja un strat de zăpadă, va mai ninge, iar până luni dimineaţa. Probabil, stratul de zăpadă depus peste weekend ar putea să fie în creştere chiar şi cu 40 – 50 cm”, a declarat Robert Manta, meteorolog ANM, în cadrul unei intervenţii la Antena 3 CNN.
În zonele joase, valorile de temperatură au scăzut, dar nu foarte mult. În continuare, astăzi, prin est se vor înregistra 15 grade şi mâine, în partea de vest a României, mercurul va urca în termometre până la 15 grade Celsius”, a mai precizat Robert Manta.
