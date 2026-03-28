Prima pagină » Actualitate » Ciclonul Deborah „mătură” România în weekend. Strat de zăpadă de 50 cm până luni

Ciclonul Deborah „mătură” România în weekend. Strat de zăpadă de 50 cm până luni

Ciclonul Deborah „mătură” România în weekend. Strat de zăpadă de 50 cm până luni
Ciclonul Deborah „mătură” România în weekend. Iarna continuă cel puțin până săptămâna viitoare, conform ANM. În acest week-end, Ciclonul Deborah  traversează România va aduce ploi abundente în sud și est, precum și ninsori consistente la munte. Stratul de zăpadă ar putea să  ajumgă până la o jumătate de metru.

„Până luni dimineaţa, probabil, stratul de zăpadă depus peste weekend ar putea să fie în creştere chiar şi cu 40-50 cm”, a declarat meteorologul Robert Manta, sâmbătă, la Antena 3 CNN. În plus, sunt în vigoare şi alerte de inundaţii până duminică, la orele prânzului.

Ciclonul Deborah „mătură” România în weekend. Ploi și nămeți și în Moldova

Cele mai mari cantități de precipitații sunt așteptate în zona subcarpatică din Moldova, unde pot depăși 50 l/mp până luni dimineața. La altitudini de peste 1.500 de metri, ninsorile vor continua. Stratul de zăpadă depus ar putea crește chiar și cu 40 – 50 cm în acest weekend.

„Vorbim despre un ciclon mediteranean care ne traversează, ne aduce precipitaţii bogate în partea de sud şi de est a ţării. Probabil, cele mai mari cantităţi până luni dimineaţa, se vor acumula în zona subcarpatică din Moldova. Vorbim despre cantităţi care ar putea cumula peste 50 l/mp.

La munte, ninge la peste 1.500 de metri, în special. S-a depus deja un strat de zăpadă, va mai ninge, iar până luni dimineaţa. Probabil, stratul de zăpadă depus peste weekend ar putea să fie în creştere chiar şi cu 40 – 50 cm”, a declarat Robert Manta, meteorolog ANM, în cadrul unei intervenţii la Antena 3 CNN.

În zonele joase, valorile de temperatură au scăzut, dar nu foarte mult. În continuare, astăzi, prin est se vor înregistra 15 grade şi mâine, în partea de vest a României, mercurul va urca în termometre până la 15 grade Celsius”, a mai precizat Robert Manta.

Recomandarea autorului: Din cauza zăpezii, pe Transfăgărăşan nu se mai poate urca de la km 104

Stațiunile montane din România, înzăpezite. Coduri portocalii de ninsori. Drumul spre o stațiune cunoscută din țară, închis din cauza ninsorilor

ULTIMA ORĂ Din cauza zăpezii, pe Transfăgărăşan nu se mai poate urca de la km 104
13:00
Din cauza zăpezii, pe Transfăgărăşan nu se mai poate urca de la km 104
ALERTĂ Alexandru Rogobete, anunț îngrijorător despre curentul antivaccinist care e la cote maximale: „România, pe primul loc în UE la copii morți de rujeolă”
12:45
Alexandru Rogobete, anunț îngrijorător despre curentul antivaccinist care e la cote maximale: „România, pe primul loc în UE la copii morți de rujeolă”
STUDIU Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete: „Tot mai mulţi colegi au început să-mi spună că vin pacienţi cu diagnosticul pus de ChatGPT”
12:23
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete: „Tot mai mulţi colegi au început să-mi spună că vin pacienţi cu diagnosticul pus de ChatGPT”
ACTUALITATE Ora de vară 2026. Când „dăm ceasurile înainte”. Cum este afectat „mersul trenurilor”
12:17
Ora de vară 2026. Când „dăm ceasurile înainte”. Cum este afectat „mersul trenurilor”
ACCIDENT Ionuț și Mădălina, doi soți români, au murit într-un grav accident în Spania. El avea 34 de ani, ea doar 26
11:57
Ionuț și Mădălina, doi soți români, au murit într-un grav accident în Spania. El avea 34 de ani, ea doar 26
ALERTĂ Iarna se întoarce în plină primăvară. Alertă ANM: Cod Portocaliu de ninsori în mai multe județe. Cod galben în două județe din țară
11:54
Iarna se întoarce în plină primăvară. Alertă ANM: Cod Portocaliu de ninsori în mai multe județe. Cod galben în două județe din țară
Mediafax
Spitalele regionale din Craiova și Iași, pe drumul spre finalizare în 2028. Alexandru Rogobete: „La Cluj, din păcate, suntem în continuare în contestaţie…”
Digi24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Adevarul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia, conform dezvăluirilor unui jurnalist maghiar
Mediafax
Cătălin Predoiu: „România, printre cele mai sigure țări din lume, potrivit datelor recente”. 13.786 de percheziții domiciliare la suspecții de infracțiuni grave
Click
Lovitură dureroasă pentru Denise Rifai! Dezvăluiri neașteptate după despărțirea de Dan Alexa
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Cancan.ro
BREAKING | A murit celebrul actor din telenovela Clona😢
Ce se întâmplă doctore
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a fostului președinte. Operațiile estetice au transformat-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Descopera.ro
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
De ce simțim că nu avem timp, chiar și atunci când avem mai mult ca oricând?
VIDEO Ion Cristoiu: Cazul Mirabela Grădinaru- Primă Doamnă depășește hotarele mondenului pentru a fi eminamente politic
13:16
Ion Cristoiu: Cazul Mirabela Grădinaru- Primă Doamnă depășește hotarele mondenului pentru a fi eminamente politic
VIDEO „Cel mai înălțător zbor”. Moment inedit într-un avion în zbor către Oradea, surprins de Daniel Buzdugan. Corala Cantus Domini, rugăciune la 8.000 de m
12:08
„Cel mai înălțător zbor”. Moment inedit într-un avion în zbor către Oradea, surprins de Daniel Buzdugan. Corala Cantus Domini, rugăciune la 8.000 de m
METEO Vara 2026, sub semnul extremelor: meteorologii trag un puternic semnal de alarmă în legătură cu fenomenul El Nino. Cum va fi vremea în iulie și august
11:50
Vara 2026, sub semnul extremelor: meteorologii trag un puternic semnal de alarmă în legătură cu fenomenul El Nino. Cum va fi vremea în iulie și august
VIDEO Video. Nu ați mai văzut așa ceva. Un cetățean din Bistrița remorchează un copac de 16 metri cu mașina, prin localitate
11:49
Video. Nu ați mai văzut așa ceva. Un cetățean din Bistrița remorchează un copac de 16 metri cu mașina, prin localitate
ACTUALITATE Mai scumpi decât la Cocoșatu! Cât costă micii de post din Kaufland. Expiră în iunie 2026
11:20
Mai scumpi decât la Cocoșatu! Cât costă micii de post din Kaufland. Expiră în iunie 2026
ACTUALITATE Stațiunile montane din România, înzăpezite. Coduri portocalii de ninsori. Drumul spre o stațiune cunoscută din țară, închis din cauza ninsorilor
10:57
Stațiunile montane din România, înzăpezite. Coduri portocalii de ninsori. Drumul spre o stațiune cunoscută din țară, închis din cauza ninsorilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe