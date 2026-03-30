Meteorologii Accuweather anunță o lună aprilie rarisimă. Fenomene meteo bizare în toată România

Meteorologii Accuweather spun că urmează o lună aprilie rarisimă în România, cu fenomene meteo bizare. Vor fi diferențe majore de temperatură de la o regiune la alta.

Astfel, potrivit sursei citate, vorbim despre o situație nu foarte des întâlnită. Practic, iarna și primăvara vor coexista în același timp, în funcție de zonă.

Ninsori la munte și cald în sud

În zonele montane, peisajul se anunță a fi mai degrabă unul de iarnă autentică decât de început de aprilie. La Predeal, de exemplu, așa cum se vede și în poza de sus, ninsorile și temperaturile apropiate de pragul înghețului continuă să domine stațiunea.

Valorile termice vor scădea frecvent sub 0 grade pe timpul nopții, iar precipitațiile sub formă de ninsoare aduc un contrast puternic cu imaginea clasică a primăverii.

În același timp, în sudul țării, în special în București și în zonele de câmpie, vremea este complet diferită. Temperaturile urcă spre 22 de grade Celsius pe final de aprilie, iar zilele însorite vor oferi o atmosferă specifică primăverii plăcute.

Acest contrast face ca, în aceeași zi, România să fie împărțită între două anotimpuri: iarnă la munte și primăvară în zonele joase.

De altfel, prognoza pentru întreaga lună arată o alternanță constantă între episoade de frig și perioade mai calde. Meteorologii spun că trebuie să ne așteptăm la episoade de precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare) în prima parte a lunii aprilie și, spre finalul perioadei, la o vreme frumoasă, temperaturi de peste 20 de grade și zile însorite.

Specialiștii explică acest tip de vreme prin circulații atmosferice instabile. În țara noastră vor pătrunde în același timp și mase de aer rece și influențe mai calde, din sudul Europei. Rezultatul aduce acest amestec de anotimpuri, care va fi resimțit diferit în funcție de altitudine și regiune.

Pentru români, aprilie 2026 va fi o lună rarisimă: într-o parte a țării oamenii încă vor mai purta hainele groase de iarnă, iar în sud va începe sezonul plimbărilor în aer liber.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

