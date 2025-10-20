Cine a câștigat duelul galeriilor în derby-ul Dinamo – Rapid. Mesajele cu care ULTRAȘII și-au atacat rivalii

A fost derby total între Dinamo și Rapid, cu goluri, cartonașe, dar mai ales spectacol total în tribune. Cele două galerii s-au duelat nu numai verbal, ci și în mesaje care au „mușcat” din adversari.
Rapidiștii au cumpărat toate cele 7000 de bilete puse la dispoziție de clubul gazdă, dar au ocupat o bună parte și din locurile de la Tribuna 1.
În mod surprinzător, ținta suporterilor dinamoviști a fost chiar liderul de galerie al Rapidului, Liviu Ungurean. „Bocciu” a revenit în fruntea „Legione Granata” după ce interdicțiile dispuse în ancheta dosarului „Pyro” au fost ridicate de magistrați.
Trebuie spus și că „alb-roșii” au aflat unul dintre mesajele rivalilor, pregătind o replică „usturătoare”.
Astfel, giuleștenii au afișat banner-ul „Dacă vrei să ajungi primul, aleargă singur / Dacă vreți să ajungeți departe, mergeți împreună”, la care dinamoviștii au replicat imediat cu „Dacă vreți să ajungeți departe, puneți burțile pe carte!”.
Iată mesajele afișate de „ultrașii” lui Dinamo:
Ce mesaje au pregătit cei de la Rapid:
