Cine a câștigat duelul galeriilor în derby-ul Dinamo – Rapid. Mesajele cu care ULTRAȘII și-au atacat rivalii

A fost derby total între Dinamo și Rapid, cu goluri, cartonașe, dar mai ales spectacol total în tribune. Cele două galerii s-au duelat nu numai verbal, ci și în mesaje care au „mușcat” din adversari.

Rapidiștii au cumpărat toate cele 7000 de bilete puse la dispoziție de clubul gazdă, dar au ocupat o bună parte și din locurile de la Tribuna 1.

El a fost „ținta” dinamoviștilor

În mod surprinzător, ținta suporterilor dinamoviști a fost chiar liderul de galerie al Rapidului, Liviu Ungurean. „Bocciu” a revenit în fruntea „Legione Granata” după ce interdicțiile dispuse în ancheta dosarului „Pyro” au fost ridicate de magistrați.

Trebuie spus și că „alb-roșii” au aflat unul dintre mesajele rivalilor, pregătind o replică „usturătoare”.

Astfel, giuleștenii au afișat banner-ul „Dacă vrei să ajungi primul, aleargă singur / Dacă vreți să ajungeți departe, mergeți împreună”, la care dinamoviștii au replicat imediat cu „Dacă vreți să ajungeți departe, puneți burțile pe carte!”.

Iată mesajele afișate de „ultrașii” lui Dinamo:

„S-a întors după un an / Vocea a doua a lui Salam”;

„Strigăt din sudul Arenei Naționale, să mor eu băiatu’, sunt originale”;

„Noi în cizmă, voi în papuci”;

„La teatru nu mai e doar unde se regăsește cultura, ci și singura voastră fărâmă de mentalitate ultra”;

„Forza Mister! Când zi de zi vrea răul ca lui să ne supunem / Rămâi modelul nostru: un tackling și-l răpunem” (mesaj pentru legendarul Cornel Dinu, care luptă cu depresia).

Ce mesaje au pregătit cei de la Rapid:

„Bocciu în inimile noastre, este și va fi!”;

„Rivali pe stadion, dar nu uităm gestul / Când unii ne blamau, voi n-ați fost ca restul”;

„Rapid a fost mereu pentru voi o muză / Azi îl aveți în față pe Bocciu, unicul lider de peluză”;

„Numele vostru provoacă greață, din Berlin până la vocea rusească”;

„Aceleași dume expirate: fier, păsări și obiecte furate”;

„Vindeți mici de la Obor, mirosiți năucitor!”;

„Albinele aleargă din floare în floare, iar câinii aleargă din sector în sector”;

„Suntem aici și vom mai fi, ne-am adunat toți fraierii”;

„Să aveți soarta lui Bubico!”;

„Încă câțiva ani pierduți pe culoar / Și va muta ministerul la Dinamo militar!”.

