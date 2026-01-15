Prima pagină » Actualitate » Cine a lăsat Parlamentul fără apă. Peste 1.500 de angajaţi ai instituţiei se vor spăla pe mâini cu zăpadă

Luiza Dobrescu
15 ian. 2026, 10:00
Se face revizia conductelor în „fabrica de legi”si au rămas fără apă peste 1.500 de angajaţi ai Parlamentului. Problema, din câte se pare, este în toată clădirea. 

Ca să fie siguri că nu vor intra în toalete şi vor produce nişte dezastre olfactive în clădire, asta în condiţiile în care oricum intrarea în Parlament e însoţită mereu de un iz persistent de canalizare, s-a pus anunţ că vor opri de tot apa în clădire.

Potrivit zvonurilor care circulă printre parlamentari, revizia este doar un pretext  invocat de cei care au pus anunţul.

Se pare c[ e vorba de o problemă internă, pe care angajaţii au semnalat-o de mai multe ori, chiar în timpul protestelor iniţiate pe holurile instituţiei.

