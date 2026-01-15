Cine a lăsat Parlamentul fără apă. Peste 1.500 de angajaţi ai instituţiei se vor spăla pe mâini cu zăpadă

Se face revizia conductelor în „fabrica de legi”si au rămas fără apă peste 1.500 de angajaţi ai Parlamentului. Problema, din câte se pare, este în toată clădirea.

Ca să fie siguri că nu vor intra în toalete şi vor produce nişte dezastre olfactive în clădire, asta în condiţiile în care oricum intrarea în Parlament e însoţită mereu de un iz persistent de canalizare, s-a pus anunţ că vor opri de tot apa în clădire.

Potrivit zvonurilor care circulă printre parlamentari, revizia este doar un pretext invocat de cei care au pus anunţul.

Se pare c[ e vorba de o problemă internă, pe care angajaţii au semnalat-o de mai multe ori, chiar în timpul protestelor iniţiate pe holurile instituţiei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Campania lui Drulă pentru București îi explodează în față. Atacă PSD că a avizat continuarea lucrărilor pentru un bloc de lux, când de fapt avizul este dat chiar de colegul lui Drulă din partid, Radu Mihaiu. Gândul publică documentul

Apa Nova, anunț-șoc: „În București a plouat, în 20 de ore, cât întreg debitul râului Prut” / „Peste 96 % din cantitatea medie de precipitaţii aferentă lunii octombrie”