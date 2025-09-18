Prima pagină » Știri politice » În materie de REFORMĂ, PSD-PNL-USR nu se înțeleg. S-au înțeles imediat pe împărțirea funcțiilor

18 sept. 2025, 10:46, Știri politice
Sunt blocați pe reforme, dar, când vine vorba de funcții, cele patru partide care compun coaliția cad la pace imediat. E scandal pe eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază, reforma administrației publice încă „se negociază”, dar este înțelegere la capitolul împărțirea posturilor.

Astfel că, PSD, de altfel foarte vocal în a-și susține agenda politică în coaliție, a cedat posturi de prefect USR-ului condus de Dominic Fritz. La fel a procedat și PNL, însă, acolo, relațiile sunt mai armonioase.

Miercuri, liderii coaliției s-au înțeles ca PSD să cedeze trei funcții de prefect, iar PNL una. Fritz pune mâna, astfel, pe prefecturile din București, Timiș, Bacău și Botoșani.

Mișcarea ar fi trebuit să aibă loc încă din vară, direct proporțional cu noua componență a coaliției de guvernare. Decizia a fost, însă, amânată, după ce USR a boicotat funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu, ceea ce a creat tensiuni în coaliție.

În acest moment, cele patru funcții cedate de PSD și PNL în favoarea USR sunt deținute de:

  • București: Mugur Mihai Toader (PSD)
  • Timiș: Mihai Ritivoiu (PSD)
  • Bacău: Claudiu Ilișanu (PSD)
  • Botoșani: Dan Nechifor (PNL).

De asemenea, în ședința coaliției de miercuri au mai existat discuții și despre subprefecți și șefii de agenții. USR va prelua conducea a 11 agenții, fără a exista o decizie exactă pe fiecare în parte.

