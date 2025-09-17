Rocadă la conducerea Prefecturii București și în alte trei județe. USR preia șefia de la PSD și PNL

Urmează înlocuiri la conducere a patru prefecturi din țară. Este vorba despre București, Timiș, Bacău și Botoșani, acolo unde momentan sunt prefecți de la PSD și PNL, au precizat surse politice pentru Gândul. Decizia a fost luată în ședința coaliției de miercuri și urmează ca PSD să cedeze trei funcții, iar PNL una.

Rocada ar fi trebuit să aibă loc încă din vară, direct proporțional cu noua componență a coaliției de guvernare. Decizia a fost, însă, amânată, după ce USR a boicotat funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu, ceea ce a creat tensiuni în coaliție.

Sursele politice au mai adăugat că, inițial, USR ar fi trebuit să primească nouă funcții de prefect. S-a ajuns, însă, la patru astfel de funcții pentru că partidul a renunțat în favoarea unor funcții de secretari de stat.

În acest moment, cele patru funcții cedate de PSD și PNL în favoarea USR sunt deținute de:

București: Mugur Mihai Toader (PSD)

Timiș: Mihai Ritivoiu (PSD)

Bacău: Claudiu Ilișanu (PSD)

Botoșani: Dan Nechifor (PNL)

De asemenea, în ședința coaliției de miercuri au mai existat discuții și despre subprefecți și șefii de agenții, însă doar cantitativ, fără a exista o decizie exactă pe fiecare în parte, au mai precizat surse politice pentru Gândul.

