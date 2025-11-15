Cine este polițistul lovit în timp ce dirija traficul. Tânărul de 24 de ani a fost internat în spital

S-a aflat cine este polițistul rănit în timp ce dirija traficul ieri seară în zona Rond George Coșbuc. Tânărul F.R. de doar 24 de ani a fost acroșat de un șofer în vârstă de 37 de ani, după ce a virat la stânga dinspre Bd. Libertății către Bd. Regina Maria.

Cine este polițistul accidentat în timp ce dirija traficul în Rondul George Coșbuc

Incidentul s-a petrecut vineri, 14 noiembrie, în jurul orei 18:15, în zona Rond George Coșbuc. Agentul F.R. în vârstă de 24 de ani, care asigura fluidizarea traficului pentru coloane de demnitari, echipat regulamentar, cu elemente reflectorizante pe uniformă, a fost lovit de un autoturism, în timp ce dirija traficul.

Șoferul vinovat a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost unul negativ. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a petrecut accidentul.

”La data de 14 noiembrie 2025, în jurul orei 18.15, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie în zona Rond George Coşbuc. Din primele date, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 37 de ani, în timp ce ar fi efectuat virajul la stânga dinspre Bd. Libertăţii către Bd. Regina Maria, a acroşat agentul de poliţie din cadrul Brigăzii Rutiere, care asigura măsuri de fluenţă în zona Rond George Coşbuc”, a transmis, vineri seară, Brigada Rutieră a Capitalei.

