Prima pagină » Actualitate » Cine este polițistul lovit în timp ce dirija traficul. Tânărul de 24 de ani a fost internat în spital

Cine este polițistul lovit în timp ce dirija traficul. Tânărul de 24 de ani a fost internat în spital

15 nov. 2025, 20:10, Actualitate
Cine este polițistul lovit în timp ce dirija traficul. Tânărul de 24 de ani a fost internat în spital

S-a aflat cine este polițistul rănit în timp ce dirija traficul ieri seară în zona Rond George Coșbuc. Tânărul F.R. de doar 24 de ani a fost acroșat de un șofer în vârstă de 37 de ani, după ce a virat la stânga dinspre Bd. Libertății către Bd. Regina Maria.

Cine este polițistul accidentat în timp ce dirija traficul în Rondul George Coșbuc

Incidentul s-a petrecut vineri, 14 noiembrie, în jurul orei 18:15, în zona Rond George Coșbuc. Agentul F.R. în vârstă de 24 de ani, care asigura fluidizarea traficului pentru coloane de demnitari, echipat regulamentar, cu elemente reflectorizante pe uniformă, a fost lovit de un autoturism, în timp ce dirija traficul.

Șoferul vinovat a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost unul negativ. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a petrecut accidentul.

”La data de 14 noiembrie 2025, în jurul orei 18.15, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie în zona Rond George Coşbuc. Din primele date, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 37 de ani, în timp ce ar fi efectuat virajul la stânga dinspre Bd. Libertăţii către Bd. Regina Maria, a acroşat agentul de poliţie din cadrul Brigăzii Rutiere, care asigura măsuri de fluenţă în zona Rond George Coşbuc”, a transmis, vineri seară, Brigada Rutieră a Capitalei.

Recomandările autorului:

Citește și

NEWS ALERT Tatăl fetiței care a murit în urma unei anestezii vine cu acuzații: „Au vrut să mușamalizeze tot”
19:42
Tatăl fetiței care a murit în urma unei anestezii vine cu acuzații: „Au vrut să mușamalizeze tot”
ULTIMA ORĂ „Stegarul Dac” a fost eliberat din Penitenciarul Giurgiu. „Mi-au spus că aici e capăt de linie și că nu voi scăpa”
18:46
„Stegarul Dac” a fost eliberat din Penitenciarul Giurgiu. „Mi-au spus că aici e capăt de linie și că nu voi scăpa”
EVENIMENT Mesajul transmis de premierul Ilie Bolojan la 38 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov
18:41
Mesajul transmis de premierul Ilie Bolojan la 38 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov
POLITICĂ Nicușor Dan, mesaj pentru noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice. „E chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii”
18:07
Nicușor Dan, mesaj pentru noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice. „E chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii”
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Digi24
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
Cancan.ro
De ce au venit părinții Sarei din Pitești tocmai în București pentru intervenția stomatologică. Care era temerea lor cea mare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în orașul în care studiază
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
A venit prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, care s-a stins la stomatolog. Filmul morții Sarei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Oamenii de știință au învățat albinele „să citească” codul Morse
ISTORIE Washington Post: Nu doar că americanii au eșuat să democratizeze Afganistanul, dar n-au reușit să saboteze producția de mac într-o operațiune CIA
20:32
Washington Post: Nu doar că americanii au eșuat să democratizeze Afganistanul, dar n-au reușit să saboteze producția de mac într-o operațiune CIA
TURISM Orașul european pe care îl subestimează toată lumea. Este cu 56% mai ieftin decât alte destinații turistice
20:17
Orașul european pe care îl subestimează toată lumea. Este cu 56% mai ieftin decât alte destinații turistice
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Biroul Electoral al Municipiului București a validat candidatura Ancăi Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei
19:52
Biroul Electoral al Municipiului București a validat candidatura Ancăi Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei
EXTERNE Viktor Orban se pregătește de alegeri. Și-a ales deja tema centrală a campaniei – Opoziția totală față de politicile UE privind Ucraina
19:50
Viktor Orban se pregătește de alegeri. Și-a ales deja tema centrală a campaniei – Opoziția totală față de politicile UE privind Ucraina
EXTERNE Limba europeană care este în pericol de dispariție: „Suntem la o generație distanță de a o pierde”
19:04
Limba europeană care este în pericol de dispariție: „Suntem la o generație distanță de a o pierde”