O femeie din Iași se judecă cu Poliția Locală pentru o amendă din pandemie: „Am făcut și un preinfarct de la atâta supărare”

05 nov. 2025, 11:27, Actualitate
Maria Talica a dat în judecată Poliția Locală din Iași și a solicitat să îi fie restituită contravaloarea unei amenzi pe care a primit-o în timpul pandemiei de COVID. În plus, femeia cere și daune morale, pentru că nu avea bani să achite amenda, s-a stresat și s-a îmbolnăvit.

Femeia din Iași, în vârstă de 60 de ani, a dat în judecată Poliția Locală, după ce, în 2020, în timpul pandemiei de COVID, a primit o amendă pentru că nu avea la ea declarația pe propria răspundere.

Femeia a primit o amendă în valoare de 5.000 de lei, după ce, în data de 3 aprilie 2020, mergea cu un taxi, fără să aibă asupra sa declarația pe propria răspundere. Femeia se întorcea de la un cabinet psihiatric, pentru a îi lua rețeta soțului său, care era imobilizat la pat.

„În 2020, soțul meu era imobilizat la pat, a avut diabet, i s-au amputat un braț și un picior și trebuia să ia tratament psihiatric. De la diabet rămăsese și orb. Pentru el șocul a fost atât de mare, încât s-a îmbolnăvit și psihic, plângea într-una. Cabinetul psihiatric era în spatele Casei de Pensii. Eu am venit cu autobuzul la cabinet, să iau rețeta. La întoarcere am luat un taxi din fața Casei de Pensii, să ajung mai repede la soțul meu acasă. În rond Zimbru am fost opriți de un polițist local.

Știți că, în acea perioadă, bătrânii puteau ieși din casă doar într-un anumit interval orar, dar eu aveam 56 de ani. I-am spus polițistului vârsta, dar el s-a enervat, că a crezut că râd de el, mi-a spus că am părul alb. Când i-am dat buletinul, a văzut că e adevărat. S-a calmat, dar la o săptămână și un pic am primit amenda acasă de 5.000 de lei. Eu purtam masca de protecție, dar nu aveam declarația pe propria răspundere.

M-am grăbit și, cu problemele pe care le aveam eu, am uitat. Eu am vorbit inițial cu o avocată, care mi-a spus că rezolvă ea situația, până m-am trezit cu poprire. Eu uitasem de amenda aia, am fost la executor și am aflat despre ce e vorba. Aveam și un credit la bancă și am umblat cu pomană. De unde să am 5.000 de lei? Eu am pensia minimă. Era și în timpul iernii; soțul – bolnav, facturile – mari. Până la urmă, am împrumutat bani de la frați, de la biserică, numai să fac rost de bani”, a declarat Maria Talica, potrivit BZI.

Cum a reușit să achite amenda

Femeia s-a împrumutat de la apropiați pentru a plăti amenda de 5.000 de lei și susține că stresul cauzat de această problemă i-a afectat sănătatea grav.

