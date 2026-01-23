Prima pagină » Știri externe » SUA finalizează achiziția TikTok. Unde vor fi stocate datele utilizatorilor aplicației chinezești

SUA finalizează achiziția TikTok. Unde vor fi stocate datele utilizatorilor aplicației chinezești

23 ian. 2026, 12:38, Știri externe
SUA finalizează achiziția TikTok. Unde vor fi stocate datele utilizatorilor aplicației chinezești

Statele Unite și China au finalizat joi acordul care va oferi unui grup de investitori apropiați de președintele Donald Trump, inclusiv Oracle, controlul asupra unității americane a TikTok. Acest acord va permite aplicației să rămână în Statele Unite pe termen nelimitat, în urma amânării interdicției.

Compania TikTok a anunțat joi că a încheiat un acord pentru înființarea unei entități americane care pune astfel capăt unei lungi bătălii juridice cu aplicația chinezească. Acordul finalizat de ByteDance, proprietarul chinez al TikTok, pune bazele unei societăți majoritar americane, printre investitorii cărora se numără Oracle, compania lui Larry Ellison, grupul de capital privat Silver Lake și MGX din Abu Dhabi, care dețin 80,1% din noua entitate, în timp ce ByteDance va deține 19,9%, arată The Guardian.

Larry Ellison, CEO Oracle

Saga dintre Statele Unite și TikTok se încheie după cinci ani

Acest anunț vine la cinci ani după ce Donald Trump a amenințat pentru prima dată că va interzice aplicația TikTok în Statele Unite. Această saga a început după ce Congresul american a votat în mod covârșitor pentru adoptarea unei legi care interzicea aplicația de socializare în 2024, cu excepția cazului în care aceasta găsea un cumpărător american. Curtea Supremă americană a confirmat legea în ianuarie 2025, dar în prima zi de mandat a lui Donald Trump, acesta a semnat un ordin executiv prin care se amâna interdicția.

CEO-ul TikTok, Shou Zi Chew, în cadrul unor audieri din Senatul American

Doua divizie TikTok va fi controlată de șapte americani

Încă din ianuarie anul trecut, Trump a continuat repetat să amâne aplicarea acestei legi în timp ce Statele Unite, compania și potențialii cumpărători americani negociau un acord. În luna septembrie, Trump a semnat un nou ordin executiv, care a schițat un plan prin care investitorii americani să preia majoritatea operațiunilor companiei și ca noua versiune a TikTok să fie controlată de un consiliu de administrație format din șapte membri, majoritar americani, experți în securitate cibernetică și securitate națională.

Cine va fi noul CEO al diviziei americane TikTok

Adam Presser, care anterior a ocupat funcția de director general și șef global al operațiunilor, încrederii și siguranței la TikTok, va ocupa funcția de CEO al noii companii, a anunțat compania mamă joi. Compania mixtă din SUA este supravegheată de un consiliu de administrație format din șapte membri, inclusiv directori de la Oracle, Silver Lake, MGX și TPG, precum și Shou Zi Chew, directorul executiv al TikTok. Algoritmul de recomandare a conținutului va fi reinstruit, testat și actualizat pe baza datelor utilizatorilor din SUA, a adăugat firma.

Într-o postare pe rețelele de socializare joi seară, Trump i-a mulțumit președintelui Chinei, Xi Jinping, „pentru că a colaborat cu noi și, în cele din urmă, pentru că a aprobat Acordul”. „Sunt atât de fericit că am ajutat la salvarea TikTok! Acum va fi deținută de un grup de mari patrioți și investitori americani, cei mai mari din lume, și va fi o voce importantă”, a scris președintele.

Recomandările autorului:

Zelenski ceartă liderii europeni la Davos, pe care îi acuză de pasivitate și dependență de Statele Unite. Ce l-a înfuriat pe președintele Ucrainei

JD Vance spune despre Europa că a apucat-o pe calea sinuciderii: „De fapt, noi iubim Europa”

Cel mai tulburător discurs de la Davos. Celebrul Harari: „Inteligența Artificială nu este o unealtă, este un agent care poate conduce omul”

Recomandarea video

Citește și

MILITAR „Flota din umbră” a Rusiei, descompletată. Ce rol au jucat elicopterele franceze NH90 și AS565 Panther în operațiunea de capturare a petrolierului Grinch
13:22
„Flota din umbră” a Rusiei, descompletată. Ce rol au jucat elicopterele franceze NH90 și AS565 Panther în operațiunea de capturare a petrolierului Grinch
FLASH NEWS Trump își testează aliații. Liderul de la Casa Albă sugerează invocarea Articolului 5 al NATO pentru a soluţiona situaţia de la frontiera sudică a SUA
11:50
Trump își testează aliații. Liderul de la Casa Albă sugerează invocarea Articolului 5 al NATO pentru a soluţiona situaţia de la frontiera sudică a SUA
CONTROVERSĂ O tânără și-a ucis prietena și i-a îngropat trupul în grădină. La 15 ani distanță a contactat poliția
11:46
O tânără și-a ucis prietena și i-a îngropat trupul în grădină. La 15 ani distanță a contactat poliția
CONTROVERSĂ JD Vance spune despre Europa că a apucat-o pe calea sinuciderii: „De fapt, noi iubim Europa”
11:43
JD Vance spune despre Europa că a apucat-o pe calea sinuciderii: „De fapt, noi iubim Europa”
INCIDENT Trump a dat cu pumnul în masă la propriu. Casa Albă precizează că președintele și-a învinețit mâna când s-a lovit de masă la Consiliul pentru Pace
11:16
Trump a dat cu pumnul în masă la propriu. Casa Albă precizează că președintele și-a învinețit mâna când s-a lovit de masă la Consiliul pentru Pace
INEDIT Cea mai mică închisoare din lume. Unde se află și ce dimensiune are
11:08
Cea mai mică închisoare din lume. Unde se află și ce dimensiune are
Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace”
Cancan.ro
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Cât ai putea pierde din corp și, totuși, să supraviețuiești?
FLASH NEWS Bolojan vrea să convoace Parlamentul în sesiune extraordinară pentru reforma administrației publice. Prima promisiune a guvernului Bolojan, înainte de învestire, a fost această reformă
13:42
Bolojan vrea să convoace Parlamentul în sesiune extraordinară pentru reforma administrației publice. Prima promisiune a guvernului Bolojan, înainte de învestire, a fost această reformă
ENERGIE Cum îți poți schimba furnizorul de gaze sau de energie electrică în 2026
13:40
Cum îți poți schimba furnizorul de gaze sau de energie electrică în 2026
CONTROVERSĂ „Războiul premierilor” continuă. Ciolacu îi răspunde lui Orban: „Șomer politic/ trubadur expirat/ bufon/ tupeu fără limte/ făcea cărare la biroul meu să fie pus premier”
13:39
„Războiul premierilor” continuă. Ciolacu îi răspunde lui Orban: „Șomer politic/ trubadur expirat/ bufon/ tupeu fără limte/ făcea cărare la biroul meu să fie pus premier”
SCANDALOS Plouă cu găleata în Primăria Sectorului 1. Imagini cu angajații care nu fac față șuvoiului de apă. Cad bucăți din tavan
13:30
Plouă cu găleata în Primăria Sectorului 1. Imagini cu angajații care nu fac față șuvoiului de apă. Cad bucăți din tavan
Secretomania, politică de stat. Cazurile Mercosur, PNRR și „Ajutor pentru Ucraina”. Ce au de ascuns autoritățile române
13:23
Secretomania, politică de stat. Cazurile Mercosur, PNRR și „Ajutor pentru Ucraina”. Ce au de ascuns autoritățile române
LIFESTYLE Ce tehnică folosesc soldații pentru a adormi mai rapid. Cinci pași care îți liniștesc mintea și corpul
13:20
Ce tehnică folosesc soldații pentru a adormi mai rapid. Cinci pași care îți liniștesc mintea și corpul

Cele mai noi

Trimite acest link pe