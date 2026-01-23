SUA finalizează achiziția TikTok. Unde vor fi stocate datele utilizatorilor aplicației chinezești

Statele Unite și China au finalizat joi acordul care va oferi unui grup de investitori apropiați de președintele Donald Trump, inclusiv Oracle, controlul asupra unității americane a TikTok. Acest acord va permite aplicației să rămână în Statele Unite pe termen nelimitat, în urma amânării interdicției.

Compania TikTok a anunțat joi că a încheiat un acord pentru înființarea unei entități americane care pune astfel capăt unei lungi bătălii juridice cu aplicația chinezească. Acordul finalizat de ByteDance, proprietarul chinez al TikTok, pune bazele unei societăți majoritar americane, printre investitorii cărora se numără Oracle, compania lui Larry Ellison, grupul de capital privat Silver Lake și MGX din Abu Dhabi, care dețin 80,1% din noua entitate, în timp ce ByteDance va deține 19,9%, arată The Guardian.

Saga dintre Statele Unite și TikTok se încheie după cinci ani

Acest anunț vine la cinci ani după ce Donald Trump a amenințat pentru prima dată că va interzice aplicația TikTok în Statele Unite. Această saga a început după ce Congresul american a votat în mod covârșitor pentru adoptarea unei legi care interzicea aplicația de socializare în 2024, cu excepția cazului în care aceasta găsea un cumpărător american. Curtea Supremă americană a confirmat legea în ianuarie 2025, dar în prima zi de mandat a lui Donald Trump, acesta a semnat un ordin executiv prin care se amâna interdicția.

Doua divizie TikTok va fi controlată de șapte americani

Încă din ianuarie anul trecut, Trump a continuat repetat să amâne aplicarea acestei legi în timp ce Statele Unite, compania și potențialii cumpărători americani negociau un acord. În luna septembrie, Trump a semnat un nou ordin executiv, care a schițat un plan prin care investitorii americani să preia majoritatea operațiunilor companiei și ca noua versiune a TikTok să fie controlată de un consiliu de administrație format din șapte membri, majoritar americani, experți în securitate cibernetică și securitate națională.

Cine va fi noul CEO al diviziei americane TikTok

Adam Presser, care anterior a ocupat funcția de director general și șef global al operațiunilor, încrederii și siguranței la TikTok, va ocupa funcția de CEO al noii companii, a anunțat compania mamă joi. Compania mixtă din SUA este supravegheată de un consiliu de administrație format din șapte membri, inclusiv directori de la Oracle, Silver Lake, MGX și TPG, precum și Shou Zi Chew, directorul executiv al TikTok. Algoritmul de recomandare a conținutului va fi reinstruit, testat și actualizat pe baza datelor utilizatorilor din SUA, a adăugat firma.

Într-o postare pe rețelele de socializare joi seară, Trump i-a mulțumit președintelui Chinei, Xi Jinping, „pentru că a colaborat cu noi și, în cele din urmă, pentru că a aprobat Acordul”. „Sunt atât de fericit că am ajutat la salvarea TikTok! Acum va fi deținută de un grup de mari patrioți și investitori americani, cei mai mari din lume, și va fi o voce importantă”, a scris președintele.

