Cine este tânărul care a murit în accidentul din Murfatlar. Mașina în care era Ionuț s-a rupt în două

La numai 24 de ani, Ionuț a avut ultima cursă cu mașina. Autoturismul în care se afla a derapat și a intrat sub remorca unui autocamion. Impactul a fost atât de violent, încât mașina s-a rupt în două, iar șoferul nu a avut nicio șansă.

Ionuț se întorcea spre casă de la muncă și voia să iasă în oraș. Spre ieșire se îndrepta când a avut loc teribilul accident. Incidentul s-a petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă la ora 3:40.

Cine este tânărul care a murit în accidentul din Murfatlar

„Astăzi, în jurul orei 3.40, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 3. Din primele cercetări a reieșit faptul că impactul s-a produs între un autoturism, condus de un bărbat, de 24 de ani, din localitatea Cobadin, şi un ansamblu de vehicule format din cap tractor ce tracta o semiremorcă, condus de un bărbat, de 30 de ani, din localitatea Oltina”, a transmis, sâmbătă dimineață, IPJ Constanța.

Vestea morții a venit ca un trăsnet pentru cei dragi: „Dumnezeu să te odihnească nepoțelul meu”

Cum s-a produs tragedia

Tânărul de 24 de ani din Cobadin și-a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat sub remorca unui TIR, condus de un bărbat de 30 de ani din Oltina. La fața locului au intervenit pompierii cu o autospecială cu apă și spumă și un echipaj de descarcerare, care au asigurat zona și au acționat pentru extragerea victimei.

Circulația pe DN3 a fost complet oprită timp de câteva ore, până la finalizarea cercetărilor și curățarea drumului.

Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei și cauzele producerii accidentului.

