Prima pagină » Actualitate » Cine este tânărul care a murit în accidentul din Murfatlar. Mașina în care era Ionuț s-a rupt în două

22 nov. 2025, 16:15, Actualitate
Mașina tânărului care a murit în accident în Murfatlar

La numai 24 de ani, Ionuț a avut ultima cursă cu mașina. Autoturismul în care se afla a derapat și a intrat sub remorca unui autocamion. Impactul a fost atât de violent, încât mașina s-a rupt în două, iar șoferul nu a avut nicio șansă.

Ionuț se întorcea spre casă de la muncă și voia să iasă în oraș. Spre ieșire se îndrepta când a avut loc teribilul accident. Incidentul s-a petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă la ora 3:40.

„Astăzi, în jurul orei 3.40, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 3. Din primele cercetări a reieșit faptul că impactul s-a produs între un autoturism, condus de un bărbat, de 24 de ani, din localitatea Cobadin, şi un ansamblu de vehicule format din cap tractor ce tracta o semiremorcă, condus de un bărbat, de 30 de ani, din localitatea Oltina”, a transmis, sâmbătă dimineață, IPJ Constanța.

Vestea morții a venit ca un trăsnet pentru cei dragi: „Dumnezeu să te odihnească nepoțelul meu”

Cum s-a produs tragedia

Tânărul de 24 de ani din Cobadin și-a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat sub remorca unui TIR, condus de un bărbat de 30 de ani din Oltina. La fața locului au intervenit pompierii cu o autospecială cu apă și spumă și un echipaj de descarcerare, care au asigurat zona și au acționat pentru extragerea victimei.

Circulația pe DN3 a fost complet oprită timp de câteva ore, până la finalizarea cercetărilor și curățarea drumului.

Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei și cauzele producerii accidentului.

