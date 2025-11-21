Accident rutier la Curtea de Apel, unde a fost adus Horațiu Potra. Un tânăr beat a intrat cu bolidul în două mașini

Un accident a avut la Curtea de Apel București, unde cu doar câteva momente înainte fusese adus Horațiu Potra. Un tânăr șofer a lovit două mașini parcate și a fost oprit de jandarmii din zona. În urma testului cu etilotest, în cazul șoferului, a reieșit un rezultat de 0.64mg/l alcool pur în aerul expirat.

„La data de 21.11.2025, în jurul orei 10.20, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere au fost solicitați de către jandarmi din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, pentru a testa un bărbat cu privire la consumul de băuturi alcoolice.

Din primele informații, un bărbat în vârstă de 25 de ani a condus un autovehicul pe str. Sfinții Apostoli, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite a intrat în coliziune cu trei autovehicule parcate.

În urma accidentului au rezultat exclusiv pagube materiale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0.64mg/l alcool pur în aerul expirat.

În continuare, acesta va fi condus la sediul Institutului Național de Medicină Legală în vederea prelevării de mostre biologice, ulterior fiind condus la sediul Biroului Accidente Ușoare pentru întocmirea documentelor de constatare”, au transmis autoritățile.

Foto/Video: Gândul

Recomandarea autorului: