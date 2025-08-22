Prima pagină » Actualitate » Cine îi ia locul lui Dan Petrescu la CFR Cluj: va sta pe bancă la partida cu Oțelul, din campionat!

22 aug. 2025, 09:08, Actualitate
Șoc la Cluj după dezastrul din Suedia: Dan Petrescu și-a anunțat demisia imediat după umilința suferită de CFR pe terenul lui Hacken, scor 2-7, în turul 1 al play-off-ului Conference League. „Bursucul” părăsește banca tehnică a echipei ardelene cu capul plecat și îl pune pe patronul Ioan Varga într-o situație neplăcută, firțat să găsească rapid soluții.

Pentru moment, echipa va fi condusă de „secundul” Laurențiu Rus (40 de ani) și Ovidiu Hoban (42 de ani), ultimul fiind coordonator al academiei clubului.

Posibile nume pentru banca CFR-ului

Cei doi vor pregăti atât meciul de campionat, de duminică, 24 august, cu Oțelul Galați, cât și la returul cu suedezii, un duel ce pare, oricum, lipsit de miză.

Nu este prima dată când Hoban preia formația ca antrenor interimar. Fostul internațional a mai fost chemat să stingă „incendiul” și în aprilie, după plecarea lui Adrian Mutu în urma eșecului usturător din Cupă, 0-4 cu Corvinul Hunedoara. De această dată, Hoban va face echipă cu Laurențiu Rus, antrenor secund la CFR.

În paralel, patronul Ioan Varga analizează mai multe variante. Printre numele vehiculate se află Daniel Pancu, Cosmin Contra, Cristiano Bergodi și italianul Andrea Mandorlini. Decizia finală îi aparține finanțatorului, care vrea să repună echipa pe linia de plutire după startul ezitant de sezon.

Dan Petrescu a încheiat al patrulea său mandat pe banca CFR-ului cu 68 de meciuri: 32 de victorii, 23 de remize și 13 înfrângeri. A revenit la Cluj în aprilie 2024 și a plecat în 2025,  la un an distanță.

„Chiar dacă ne calificam, tot plecam”

„Clar că toți suntem vinovați, dar principalul vinovat sunt eu, antrenorul, așa e la fotbal. Așa că am luat hotărârea să nu mai continui la echipă. Am nevoie de o pauză, iar băieții au nevoie de ceva nou. Îmi pare rău că plec așa de la CFR, pentru că am avut aici ani foarte buni. Dar, după o asemenea rușine, nu pot să merg mai departe. E clar că eu sunt vinovat, îmi asum acest rezultat. Chiar îmi pare rău. A fost un vis urât.

Am nevoie de o pauză mai lungă. Am avut și ceva probleme de sănătate și vreau să le rezolv, pentru că nu le-am rezolvat pe toate. Chiar dacă ne calificam, vă spun sincer, îmi luam această pauză. Dar, iată că această pauză a venit mai repede. Nu m-am simțit bine deloc zilele astea. Nu știu, poate de la stres, poate de la ce am eu… și atunci am luat o hotărâre care e bună și pentru club, și pentru mine. Nu se știe, poate după 1 an, 2, 3, 4 sau 5, dacă voi fi sănătos și voi mai antrena, o să mă întorc la CFR.

Nu am luat decizia la cald. E o decizie pe care nu o să o mai schimb. Eu nu mă mai prezint la antrenamente, sunt antrenorii secunzi. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa. Sunt principalul vinovat și cineva trebuie să plătească la un asemenea scor. Așa a fost să fie. Eu am dat tot ce am avut mai bun, nu am ce să reproșez prea multe, dar la fotbal antrenorul trebuie să plătească”, a declarat Petrescu la finalul meciului din Suedia.

În palmaresul său cu CFR rămân cinci titluri de campion și o Cupă a României, trofee care îl fac cel mai titrat tehnician din istoria clubului.

