Dan Petrescu și-a anunțat demisia după ce CFR Cluj a fost distrusă de Hacken. „E o decizie pe care nu o să o mai schimb”

Dan Petrescu a anunțat că-și dă demisia după ce CFR Cluj a fost învinsă de Hacken cu 7-2 în prima manșă a play-off-ului Conference League.

Au marcat Simon Gustafson (2, 34), Silas Andersen (18), Adrian Svanbaeck (24), Isak Brusberg (48), John Paul Dembe (61, 70), respectiv Meriton Korenica (38) și Andrei Cordea (50).

Returul va avea loc pe 28 august, la Cluj-Napoca, de la ora 20:30.

Dan Petrescu și-a anunțat demisia după ce CFR Cluj a fost distrusă de Hacken

„E o înfrângere rușinoasă, cea mai grea din cariera mea de 25 de ani. Să primesc atâtea goluri nici în visele negre nu mă gândeam. Clar că toți suntem vinovați, dar principalul vinovat sunt eu, antrenorul, așa e la fotbal. Așa că am luat hotărârea să nu mai continui la echipă. Am nevoie de o pauză, iar băieții au nevoie de ceva nou. Îmi pare rău că plec așa de la CFR, pentru că am avut aici ani foarte buni. Dar după o asemenea rușine nu mai pot să merg mai departe. E clar că eu sunt vinovat, îmi asum acest rezultat. Chiar îmi pare rău.

A fost un vis urât. Știam că sunt foarte puternici acasă, pe teren sintetic. Am luat gol foarte repede după care am făcut mari greșeli în defensivă. Toată echipa s-a apărat rău, iar adversarii au prins o zi extraordinară. A fost un colaps total. Îmi pare rău pentru fani, pentru toți cei de lângă echipă, pentru că ei nu meritau asemenea umilință. Nici pe jucători nu poți să îi cerți prea mult. Atât au putut ei, au fost și absențele, jucători care au venit târziu… s-au adunat mai multe. Nu am ce să zic decât că e vina mea în primul rând”, a declarat Dan Petrescu.

Dan Petrescu a spus că are unele probleme de sănătate și ar fi vrut să ia o pauză, chiar dacă nu era acest rezultat: „Am nevoie de o pauză mai lungă. Am avut și ceva probleme de sănătate și vreau să le rezolv, pentru că nu le-am rezolvat pe toate. Chiar dacă ne calificam, vă spun sincer îmi luam această pauză. Dar iată că această pauză a venit mai repede. Nu m-am simțit bine deloc zilele astea. Nu știu, poate de la stres, poate de la ce am eu… și atunci am luat o hotărâre care e bună și pentru club și pentru mine. Nu se știe, poate după 1 an, 2, 3, 4 sau 5, dacă voi fi sănătos și voi mai antrena, o să mă întorc la CFR”.

Nu am luat decizia la cald. E o decizie pe care nu o să o mai schimb. Eu nu mă mai prezint la antrenamente, sunt antrenorii secunzi. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa. Sunt principalul vinovat și cineva trebuie să plătească la un asemenea scor. Așa a fost să fie. Eu am dat tot ce am avut mai bun, nu am ce să reproșez prea multe, dar la fotbal antrenorul trebuie să plătească. Poate după finala Cupei ar fi trebuit să știu să fac pasul înapoi și să îi las pe alții. Sunt primul vinovat, după care, e clar că nu poate să fie numai antrenorul… e bine și o schimbare pentru jucători. Sper din tot sufletul ca echipa să își revină – Dan Petrescu

Citește și:

Cum acționează MAFIA pariurilor din fotbalul românesc. Mărturii EXPLOZIVE în „Dosarul Cota 100”: „Când deschide geaca antrenorul trebuie să luăm gol”

Dan Petrescu, despre SUSPENDAREA din Superliga. „Nu mă așteptam la așa ceva, sincer”