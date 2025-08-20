Cine plătește dacă îți lovești mașina pe șoselele pline de gropi din România. Tot ce trebuie să știi despre recuperarea daunelor

Una dintre cele mai vechi probleme cu care se confruntă România este starea deplorabilă a infrastructurii rutiere. Drumurile proaste, pline de gropi, reprezintă un risc pentru șoferi și nu de puține ori sunt cauzele principale ale producerii accidentelor.

Datele statistice arată că, spre deosebire de țările vest-europene, în România un automobil intră în reparații de trei ori mai repede decât în Occident din cauza drumurilor proaste.

România, prima la riscul de avarie

Practic, 5.000 de kilometri parcurși la noi echivalează cu 15.000 în Olanda, potrivit unei analize realizate de o companie auto. România se află pe primul loc la nivel european atunci când vine vorba de riscul de avarie, cu 98%. În acest clasament nedorit urmează Ungaria, Letonia și Polonia.

Explicația pentru această statistică îngrijorătoare? Gropile din asfalt, praful de pe străzi și blocajele din trafic, care obligă șoferii la porniri și frânări repetate, grăbesc uzura componentelor auto.

Teoretic, dacă mașina se strică din cauza drumurilor proaste, șoferii au posibilitatea să recupereze daunele. În realitate, însă, procesul este unul extrem de anevoios. În cele ce urmează, vom arăta ce trebuie făcut în acest sens.

Primul pas este chemarea Poliției la fața locului și documentarea situației prin fotografii și filmări. Ulterior, se întocmește un proces-verbal de constatare.

„Autoritățile nu plătesc de bunăvoie astfel de despăgubiri, de aceea șoferii sunt nevoiți să deschidă procese, care durează mult timp și implică sume mari”, a explicat avocatul Cătălin Crăciunescu într-o declarație dată Observator Antena 1.

Dacă asigurătorul refuză să acopere pagubele provocate de carosabilul deteriorat, șoferul poate acționa în instanță administratorul drumului. Răspunderea poate aparține primăriei, consiliului județean, Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) sau firmelor care execută lucrări pe sectorul respectiv.

Așadar, în felul acesta se poate recupera paguba provocată autoturismului dumneavoastră de starea proastă a drumurilor din țară.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Starea drumurilor dăunează grav „sănătății” mașinilor. Care sunt cele mai vândute piese auto din România

Cum ne protejăm mașinile iarna, evitând greșelile care pot produce daune motorului. SFATURILE unui expert auto