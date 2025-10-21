Prima pagină » Actualitate » Cine sunt românii SCUTIȚI de la purtarea centurii de siguranță în autoturisme, în 2025. Ministerul Sănătății a extins lista persoanelor acceptate

Cine sunt românii SCUTIȚI de la purtarea centurii de siguranță în autoturisme, în 2025. Ministerul Sănătății a extins lista persoanelor acceptate

Mihai Tănase
21 oct. 2025, 11:40, Actualitate
Cine sunt românii SCUTIȚI de la purtarea centurii de siguranță în autoturisme, în 2025. Ministerul Sănătății a extins lista persoanelor acceptate
Foto: Profimedia images

Purtarea centurii de siguranță, atunci când ne aflăm într-o mașină, este pentru majoritatea românilor obligatorie și poate face diferența dintre viață și moarte, în cazul unui accident rutier. Totuși, există anumite categorii de persoane care sunt exceptate de la această regulă, însă numai pe baza unui certificat medical eliberat conform normelor legale.

Ministerul Sănătății a actualizat lista cazurilor medicale în care șoferii și pasagerii pot fi exceptați de la purtarea centurii de siguranță. Decizia vizează persoanele care suferă de afecțiuni severe sau care au trecut recent prin intervenții chirurgicale majore.

Noua reglementare include acum și pacienții care au fost supuși intervențiilor de stomizare, adică proceduri chirurgicale ce presupun realizarea unei deschideri artificiale pentru eliminarea reziduurilor din organism. Aceștia pot fi exceptați de la obligativitatea purtării centurii, fie că sunt șoferi sau pasageri, dacă prezintă un certificat medical eliberat conform modelului aprobat de Ministerul Sănătății, scrie BZI.ro.

Pe lângă aceștia, în categoria persoanelor exceptate se regăsesc și cei cu sindroame hemoragipare și tumorale abdominale, leucemii acute și cronice, mielom multiplu, limfoame maligne, ciroză hepatică și cancer hepatic cu ascită voluminoasă, pacienți aflați în perioada de recuperare postoperatorie (trei luni) după toracotomii sau sternotomii, persoane cu pace-maker cardiac recent montat, pacienți cu afecțiuni acute ale sânului, sau persoane care suferă de obezitate severă ce împiedică fixarea centurii.

De asemenea, noua completare legislativă precizează că scutirea se aplică strict individual, în baza documentului medical eliberat de un specialist. Fără acest certificat, nepurtarea centurii rămâne sancționabilă conform Codului Rutier.

Cine mai este exceptat de la purtarea centurii de siguranță

Pe lângă persoanele cu afecțiuni medicale grave, legislația rutieră în vigoare prevede și alte excepții pentru șoferii care efectuează manevre de mers înapoi, pentru persoanele aflate în staționare temporară, pentru femeile însărcinate, în stare vizibilă de graviditate, pentru șoferii de taxi în timpul curselor cu pasageri, sau pentru instructorii auto și examinatorii, în timpul probelor practice de conducere.

În lipsa unei scutiri medicale, purtarea centurii de siguranță este obligatorie pentru toți pasagerii, inclusiv cei de pe bancheta din spate. Cei care nu respectă această regulă riscă o sancțiune cuprinsă între 2 și 3 puncte de amendă, adică până la 495 de lei, potrivit Codului Rutier.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a explicat că centura purtată de pasagerii din spate este la fel de importantă ca pentru cei din față: „Centura menține pasagerul în loc în caz de impact și previne coliziunea între cei din față și cei din spate. Poate salva vieți.”

Mediafax
Explozia din blocul din Rahova: Încă nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Mediafax
Accident în lanţ în Capitală: Şoferiţă cercetată după ce a fugit de la locul accidentului
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
Cancan.ro
Cristina Pucean e istorie? BDLP, la hotel cu domnișoara Vanessa! Imaginile care nu lasă loc de interpretări
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
StirileKanalD
VIDEO Declarații dureroase după moartea gravidei care locuia în blocul unde s-a produs explozia. Va fi îngropată înainte de nuntă, în mireasă: „Nu are ce să mai îmbrace, o punem deasupra”
KanalD
Tânăra gravidă, moartă în urma exploziei din Rahova, va fi înmormântată în rochie de mireasă: ,,Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace”. Familia face mărturisiri cutremurătoare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Cristela Georgescu, în locul lui Călin Georgescu la prezidențiale. Gigi Becali dezvăluie întregul plan
Evz.ro
Probleme pentru Harry. De ce se teme Meghan de întoarcerea în Regatul Unit
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Cine este persoana din umbră care rupe acum tăcerea despre moartea Andreei Cuciuc: "Eu nu am curajul să-i sun și să le spun". Ce NU a îndrăznit să spună până acum și DE CE a evitat să vorbească: "Nu îmi găsesc somnul și pacea"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce oamenii de știință au introdus gene de Neanderthal și Denisovan la șoareci?