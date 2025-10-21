Purtarea centurii de siguranță, atunci când ne aflăm într-o mașină, este pentru majoritatea românilor obligatorie și poate face diferența dintre viață și moarte, în cazul unui accident rutier. Totuși, există anumite categorii de persoane care sunt exceptate de la această regulă, însă numai pe baza unui certificat medical eliberat conform normelor legale.

Ministerul Sănătății a actualizat lista cazurilor medicale în care șoferii și pasagerii pot fi exceptați de la purtarea centurii de siguranță. Decizia vizează persoanele care suferă de afecțiuni severe sau care au trecut recent prin intervenții chirurgicale majore.

Noua reglementare include acum și pacienții care au fost supuși intervențiilor de stomizare, adică proceduri chirurgicale ce presupun realizarea unei deschideri artificiale pentru eliminarea reziduurilor din organism. Aceștia pot fi exceptați de la obligativitatea purtării centurii, fie că sunt șoferi sau pasageri, dacă prezintă un certificat medical eliberat conform modelului aprobat de Ministerul Sănătății, scrie BZI.ro.

Pe lângă aceștia, în categoria persoanelor exceptate se regăsesc și cei cu sindroame hemoragipare și tumorale abdominale, leucemii acute și cronice, mielom multiplu, limfoame maligne, ciroză hepatică și cancer hepatic cu ascită voluminoasă, pacienți aflați în perioada de recuperare postoperatorie (trei luni) după toracotomii sau sternotomii, persoane cu pace-maker cardiac recent montat, pacienți cu afecțiuni acute ale sânului, sau persoane care suferă de obezitate severă ce împiedică fixarea centurii.

De asemenea, noua completare legislativă precizează că scutirea se aplică strict individual, în baza documentului medical eliberat de un specialist. Fără acest certificat, nepurtarea centurii rămâne sancționabilă conform Codului Rutier.

Cine mai este exceptat de la purtarea centurii de siguranță

Pe lângă persoanele cu afecțiuni medicale grave, legislația rutieră în vigoare prevede și alte excepții pentru șoferii care efectuează manevre de mers înapoi, pentru persoanele aflate în staționare temporară, pentru femeile însărcinate, în stare vizibilă de graviditate, pentru șoferii de taxi în timpul curselor cu pasageri, sau pentru instructorii auto și examinatorii, în timpul probelor practice de conducere.

În lipsa unei scutiri medicale, purtarea centurii de siguranță este obligatorie pentru toți pasagerii, inclusiv cei de pe bancheta din spate. Cei care nu respectă această regulă riscă o sancțiune cuprinsă între 2 și 3 puncte de amendă, adică până la 495 de lei, potrivit Codului Rutier.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a explicat că centura purtată de pasagerii din spate este la fel de importantă ca pentru cei din față: „Centura menține pasagerul în loc în caz de impact și previne coliziunea între cei din față și cei din spate. Poate salva vieți.”